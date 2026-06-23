El baile de bodas entre padre e hija se moderniza

NUEVA YORK.- A medida que más parejas se alejan de las costumbres y tradiciones nupciales, el baile entre padre e hija sigue siendo un ritual que muchos consideran que vale la pena mantener.

Alex Zsoldos, propietaria de First Dance Charlotte, una empresa boutique que funciona desde un estudio en su casa de Charlotte, Carolina del Norte, dijo que sus sesiones para padres e hijas son cada vez más populares.

Desde que abrió el negocio en 2014, Zsoldos, de 39 años, vio una mayor demanda de coreografías de bodas para padres e hijas. Por lo general, crea rutinas de baile, en persona o en línea, para cinco o seis parejas de padre e hija al año (y trabaja con unas 150 parejas anualmente), pero este año ya coreografió 16.

Ella atribuye el aumento a la nostalgia y a la tecnología.

“Más padres quieren tener momentos de vínculo con sus hijas”, dijo. “Son conscientes de que podrían hacer algo especial en lugar de solo mecerse de un lado a otro”.

“También manejan mejor la tecnología”, añadió. “Están viendo bailes en YouTube, Instagram y TikTok y me envían videos que les gustan”.

Zsoldos, instructora de baile profesional que creció en Virginia Occidental, tomó clases de baile y participó en grupos de danza en el Davidson College. En 2009, aceptó un trabajo enseñando baile en DanceSport Carolina, un estudio de salón en Stallings, Carolina del Norte.

“Durante mi primer mes, me asignaron una pareja de novios y coreografié un baile elaborado para ellos”, dijo Zsoldos, quien vive en Charlotte con su esposo, Jordan Kvanvig, de 40 años, y sus dos hijos. “Ayudarlos a expresar su amor a través de movimientos fue una experiencia artística, creativa y emotiva”.

Zsoldos permaneció en el trabajo solo nueve meses, pero la experiencia de enseñar a bailar a las parejas la acompañó durante años. Poco después, inició un sitio web. Rápidamente siguieron las consultas de parejas y luego de sus padres.

Zsoldos habló sobre la evolución del baile entre padre e hija, la coreografía popular y las canciones más solicitadas.

Esta entrevista fue editada y condensada.

- ¿En qué se diferencia el baile entre padre e hija del primer baile de la pareja?

- El primer baile suele ser una celebración del amor de la pareja. A veces es romántico o de mucha energía, y dura dos o tres minutos. El baile entre padre e hija trata sobre la nostalgia sentimental y honrar la relación. El baile dura unos 90 segundos. Es una de las únicas oportunidades que surgen naturalmente en las que vas a bailar con tu papá.

- ¿Quién es su clientela?

- Mis padres son más locales porque es más fácil coordinar. Pueden venir después de que hagamos una lección de pareja. A veces vuelan hasta acá. Los padres son un poco mayores ahora, de 60 a 70 años, porque la gente se casa más tarde.

- ¿Cuál es la canción más popular que eligen los padres?

- “My Girl” de los Temptations. Seis de las 16 parejas de padre e hija de este año la eligieron. Tiene un buen tempo y ritmo. Hay un lugar natural para terminar. La gente la conoce; las bandas saben cómo tocarla. Es sentimental y dice todo lo que un padre quiere.

- ¿Cuáles son otras buenas selecciones de canciones?

- Hay tres categorías populares: canciones de consejos, como “Forever Young” de Rod Stewart, que expresa todos estos deseos y sentimientos; la categoría de “estaré ahí para vos”, como “I’ll Be There” de los Jackson 5, “Here for You” de Neil Young y “Lean on Me” de Bill Withers; y la categoría de “amor incondicional”, como “In My Life” de los Beatles, “You’ll Be in My Heart” de Phil Collins y “You’ve Got a Friend” de James Taylor.

- ¿Qué pasos incluye en un baile típico de padre e hija?

- Baile lento o mecerse al principio porque la gente necesita una oportunidad para liberar los nervios y tener un momento el uno con el otro. Giros para resaltar momentos en la música que son interesantes, como cuando la música crece hacia el estribillo. Los giros son geniales porque son hermosos, fáciles de hacer y lucen el vestido. También es divertido y recuerda a la infancia de las personas. Cuando juntás algunos, el padre parece un héroe. Tal vez hay un paso básico de caja, y un movimiento de gran final para el padre, como el nudo de corbata o el pretzel, que son movimientos de swing llamativos, o un paseo, si es más sentimental.

El baile padre‑hija mantiene su esencia: un momento íntimo y emotivo en medio de la celebración Instagram.com/firstdancecharlotte

- ¿Su trabajo es más que solo enseñar pasos?

- Soy su animadora; a veces me siento como una terapeuta. Busco pasos hermosos que sean fáciles de recordar y ejecutar, combinados específicamente para adaptarse a su canción, la cual proporcionaron cuando reservaron la lección, generalmente de seis meses a tres semanas antes de una boda. Dejo que la canción guíe los pasos, pero coreografío la base. También los entreno sobre cómo obtener las mejores fotos de su baile.

- ¿Qué es más significativo, las lecciones o el baile?

- El baile es importante y te da los aplausos, pero los padres valoran las lecciones porque el tiempo uno a uno y la experiencia con su hija es lo más memorable. Ya no tienen eso de forma regular. Es un enfoque muy especial y un tiempo de conexión específico.

Se trata de recordar, ver a tu hija como una niña y a la mujer que es ahora. Muchos padres se emocionan durante las lecciones y lloran, lo cual es dulce.

- Vos ofrecés tutoriales en línea gratuitos cuando se inscriben en clases. ¿Por qué?

- Reducen la cantidad de veces que la gente viene y le dan a todos una base compartida de pasos básicos.

Cada paquete de lecciones privadas viene con 10 a 15 tutoriales en video en línea, cada uno dura entre uno a dos minutos, con coreografías para canciones específicas. También hay 101 tutoriales que enseñan fundamentos básicos en el baile social. Una lección privada de una hora cuesta US$299, y US$899 por cinco lecciones.

Durante las lecciones, esos pasos básicos se convierten en una coreografía personalizada para la canción que eligieron. Los demuestro y los guío a través de los pasos. Puedo bailar con ellos para que puedan sentir los movimientos en sus cuerpos. El objetivo es terminar la lección habiendo aprendido un baile completo, y solo necesitás practicar. Al final de cada lección, filmo a mis parejas mientras voy nombrando los movimientos en sus teléfonos para que tengan un video de práctica.

- ¿Qué es tendencia para los bailes de padre e hija?

Mezclas o bailes sorpresa. Estos consisten en varias canciones de 15 a 30 segundos unidas. Las canciones suelen resaltar distintas décadas, tienen un significado personal para el padre y la hija, y tienden a ser más energizantes y optimistas, como “September” de Earth, Wind & Fire, o “Stayin Alive” de los Bee Gees. Terminan con una nota alta para entusiasmar a los invitados a empezar la fiesta.