La Legislatura provincial aprobó la creación de su mayor área marina protegida; impulsada por el gobernador Alberto Weretilneck resguarda 2730 km² de superficie marina y más de 130 kilómetros de costa en el Golfo San Matías

El 29 de octubre de 2026, la Legislatura de Río Negro aprobó la creación de una nueva Área Natural Protegida en el Golfo San Matías. “El Corredor de los Cinco Grandes”, como se la denominó, refugia a las poblaciones de los habitantes más emblemáticos de las costas del golfo: las orcas, los tiburones, los delfines, las ballenas y los lobos marinos.

Con 2.730 km² de superficie marina y más de 130 kilómetros costeros, este corredor se convirtió en el área marina protegida más extensa de Río Negro y en la primera área natural protegida costero-marina creada en la provincia en más de 20 años.

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El 29 de octubre, se aprobó la creación del Corredor de los Cinco Grandes, una nueva área marina protegida que abarca 2.730 km² en el Golfo San Matías | PH Matías Acuña

La iniciativa, impulsada por la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de Río Negro y la Fundación Por el Mar, cuenta con el acompañamiento científico de la Fundación Cethus y la Wildlife Conservation Society (WCS) y tiene por objetivo proteger ecosistemas de alto valor ecológico como el estuario del río Negro, Bahía Rosas y las playas de Bahía Creek.

“Los Cinco Grandes nos permiten acercar esta riqueza al público, pero el objetivo es conservar el ecosistema que sostiene a todas estas especies”, detalló Martina Sasso, directora y cofundadora de Por el Mar en diálogo con LA NACION.

Antes que la legislatura rionegrina lo aprobará por unanimidad, el proyecto comenzó a tomar forma en 2024. En ese entonces, la Fundación Por el Mar desarrollaba “Guardianes del Mar”, una iniciativa para la conservación de tiburones y sus hábitats que acercó a la organización al sector que se extiende desde El Cóndor hasta Pozo Salado.

“La importancia ecológica de esta costa ya había sido documentada por investigadores que llevan muchos años estudiándola. A ese conocimiento fuimos sumando nuestro trabajo en el territorio”, afirmó Sasso.

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Durante aquellas campañas, los colaboradores de Por el Mar identificaron los hábitos y presencia de diversas especies marinas en esta zona del golfo. Sin embargo, también detectaron tensiones en el territorio.

“Identificamos presiones que requieren una respuesta: la actividad pesquera, el crecimiento del turismo y el tránsito de embarcaciones. A eso se suma la transformación que se proyecta para el golfo con las nuevas instalaciones de exportación de petróleo y gas natural licuado”, detalló Sasso.

En un contexto de crecimiento y transformación de las actividades en el Golfo San Matías y sus costas, el área protegida será una herramienta para planificar su desarrollo y acompañar estos cambios Matías Acuña

Pero la creación del área no pretende erradicar estas actividades. En cambio, se busca compatibilizarlas con la conservación de la biodiversidad.

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Dar continuidad a la protección

El corredor se extiende desde la localidad de El Cóndor hasta San Antonio Oeste, una zona de especial valor ecológico y productivo para el litoral patagónico. A lo largo de este tramo además articula dos áreas naturales protegidas de gran importancia para resguardar la fauna marina. Estas son Punta Bermeja, establecida en 1971, y Caleta de los Loros–Pozo Salado–Punta Mejillón, en 1984. “El avance principal es dar continuidad a la protección”, expresó al respecto Sasso.

Además, el Corredor de los Cinco Grandes es refugio de algunas de las especies más amenazadas en la Argentina como el delfín de Lahille (Tursiops gephyreus), catalogado como En Peligro por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), y el delfín Franciscana (Pontoporia blainvillei), amenazado por la captura accidental con redes de pesca.

El área alberga una gran diversidad de especies, entre ellas ballenas, orcas, delfines, lobos marinos y peces de importancia ecológica y pesquera Matías Acuña

En este sentido, la magnitud del área es esencial para que las especies prosperen sin perturbaciones humanas. Como explica la especialista: “Un lobo marino puede descansar y reproducirse en un apostadero protegido, pero necesita salir al mar para alimentarse. Las ballenas se desplazan entre distintos sectores y los peces utilizan ambientes diferentes a lo largo de su vida”.

La riqueza biológica incluso le otorgó la categorización internacional como una de las Áreas Importantes para la Conservación de Mamíferos Marinos (IMMA). La zona también es clave por su cercanía a la Bahía de San Antonio, un sitio que forma parte de la Red Hemisférica de Reservas para Aves Playeras, por albergar especies como el loro barranquero, aves migratorias hemisféricas como los playeros rojizos, y aves marinas como el pingüino de Magallanes.

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Conocer para conservar

La creación del Corredor de los Cinco Grandes, fue el resultado de dos años de investigación en el mar. En junio de 2025, Fundación Por el Mar, Fundación Cethus y Grupo Condros (CIMAS) con apoyo del equipo del Museo Argentino de Ciencias Naturales (MACN‑CONICET), realizaron una expedición en la costa noreste del Golfo San Matías, con su base en la Bahía Creek a 135 kilómetros de Viedma. Ese fue el primer relevamiento del proyecto.

Una campaña de investigación realizada en 2025 en la costa noreste del Golfo San Matías permitió conocer con mayor rigurosidad la situación ecológica del área | PH Matías Acuña

A comienzos de 2026, se realizó otra campaña que contó con la instalación de estaciones de vídeo subacuáticas, la realización de registros acústicos y observaciones de fauna marina desde puntos fijos. “Obtuvimos más de 40 horas de registros con cámaras submarinas en 30 puntos de muestreo estandarizados. Registramos especies como el cazón, el gatuzo, el gatopardo, el pez gallo y los chuchos. Además, la presencia de juveniles sugirió posibles áreas de cría”, recordó Martina Sasso.

Desde que comenzó el proyecto, Por el Mar realizó nueve campañas de investigación y en la última de ellas, se desplegaron cámaras de profundidad (dropcams) junto a National Geographic Society, que permitieron explorar los fondos más profundos del golfo, prácticamente desconocidos. “Estos registros son clave porque el área protege ambientes de más de 100 metros de profundidad”, precisó la directora de Por el Mar.

La continuidad de las campañas permite realizar estudios comparativos a largo plazo. Todos estos registros junto a los relevamientos de cetáceos y el monitoreo de las colonias de lobos marinos de Punta Bermeja, Promontorio Belén y Caleta de los Loros, permitieron identificar sectores sensibles y fundamentar las prioridades de conservación en la zonificación del área protegida.

“Nuestro aporte es sumar información de campo y sostener un monitoreo que permita entender mejor cómo se usa este espacio y cómo cambia con el tiempo”, explicó Sasso en representación de la fundación.

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La zonificación o división del corredor se construyó integrando esas distintas fuentes de información. El proyecto contempla tres categorías de manejo, cada una con distintos niveles de protección y usos permitidos, pensadas para compatibilizar la conservación ambiental con las actividades económicas y recreativas.

"La creación de esta Área Natural Protegida es una invitación a mirar al Golfo en su conjunto: la pesca, el turismo, la navegación, la conservación y el desarrollo energético comparten un mismo mar", expresó Martina Sasso, cofundadora y director de la Fundación Por el Mar Matías Acuña - Shutterstock

La figura de Paisaje Protegido comprenderá sectores de uso turístico y recreativo, pero con el objetivo de preservar los valores naturales que hacen atractivo al lugar. El Parque Provincial establece una protección más estricta para los sectores de mayor valor ecológico con restricciones a las actividades extractivas y posibilidades de investigación, educación y turismo de bajo impacto. Por último, la Reserva de Uso Múltiple admitirá el desarrollo de actividades como la pesca artesanal que quedarán sujetas a condiciones compatibles con la conservación.

Para Martina Sasso y el equipo de Por el Mar, “la convivencia entre producción y conservación requiere límites claros” para alcanzar un equilibrio ambiental y productivo que no descuide ninguna de las dos dimensiones. “Un mar saludable es una condición para que la pesca y el turismo tengan futuro”, explicó.

El proyecto conecta dos áreas protegidas ya existentes para resguardar cinco especies emblemáticas del litoral rionegrino | PH Matías Acuña

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Para la cofundadora de Por el Mar el proyecto avanza hacia “una etapa central”: hacer que esa protección funcione todos los días, que vecinos, prestadores turísticos, pescadores, organizaciones locales y otros actores vinculados colaboren en la esquematización del Plan de Manejo, un documento que permitirá definir cómo gestionar el área. De este modo, se pretende minimizar la posibilidad de conflicto entre actividades, además de planificar y anticiparse a su crecimiento.