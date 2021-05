El duro mensaje del dueño de un gimnasio: “Cerrame lo que me da de comer y todo lo que me cobrás”

Luego que el presidente Alberto Fernández anunciara ayer la extensión de las restricciones aplicadas hace dos semanas ante el aumento de casos de coronavirus por lo menos hasta el 21 de mayo como la suspensión de la práctica de deportes en lugares cerrados, Pablo Speroni, dueño de tres gimnasios, manifestó su descontento con un sugestivo cartel, ubicado en la entrada de uno de sus locales. “Cerrame lo que me da de comer, y todo lo que me cobrás”, reclamó.

Speroni, también vocero de la Unión de Gimnasios Argentinos (UGA), colocó un llamativo cartel en la entrada de uno de sus gimnsasios, en donde realizó un duro descargo en contra de la suspensión de los gimnasios anunciada por Nación y ratificada por la Ciudad.

Cartel de la UNION DE GIMNASIOS ARGENTINOS.... que opinas??para mi...genial (y) pic.twitter.com/omLD6pkblo — RACHEL WARR (@rachelwarrior64) April 30, 2021

“Cerrá todo, pero todo. Cerrá el local que le da de comer a mi familia y a las de mis empleados, pero también cerrame AFIP, ARBA, etc”, se podía leer en el cartel que luego se replicó en las redes sociales. Y en esa línea agregaba: “Cerrame lo que me da de comer y cerrame todo lo que me cobrás: no te pago más la luz, el teléfono, el alquiler, ni autónomos, ni cargas sociales, ni IVA, ni Ganancias, ni Bienes Personales, ni patente, ni impuesto municipal, ni seguro, ni ningún otro impuesto que se te cante cobrarme ¡No te pago nada, y ahí estamos a mano!”.

❗Gimnasios C.A.B.A.: 👥 Esta tarde, mantuvimos una reunión con el Ministro de Desarrollo Económico y Producción @... Posted by Cámara de Gimnasios de la Argentina on Wednesday, April 28, 2021

Por su parte, la Cámara de Gimnasios de la Argentina (CGA) emitió un comunicado en su cuenta de Facebook en el que detallaron que mantuvieron una reunión con los funcionarios porteños José Luis Giustiba y Gustavo Gesualdo para solicitar la reapertura del sector en la Ciudad de Buenos Aires y acerca de la idea de recibir ayuda financiera para el sector. Puntualmente, la condonación del ABL y de Ingresos Brutos. “Hay poca probabilidad de acceder a un subsidio”, argumentaron.

El cierre de los gimnasios se realizó tras el decreto 241/2021, del 15 de abril, donde el Presidente endureció las restricciones ante la suba de contagios de coronavirus en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), y luego extendió ayer hasta el 21 de mayo. Sin embargo muchos tuvieron que reconfigurarse durante la pandemia e inclusive algunos apostaron por el delivery de clases que hoy con las nuevas medidas tampoco podría realizarse.

