El emotivo posteo de la mujer de Lanata en el día el cumpleaños del periodista

Hace meses que el estado de salud de Jorge Lanata genera preocupación. Internado desde el pasado 14 de junio en el Hospital Italiano y recientemente trasladado a un centro de neurorehabilitación, el periodista cumple este jueves 64 años. En este contexto, su mujer, Elba Marcovecchio, le dedicó un emotivo posteo. “Te amo en tus sueños y en tu brillantez, en la salud y en la enfermedad”, escribió.

“Te amo en tu compromiso por la verdad diciendo a tu público siempre, pero siempre, la verdad; amo tu ser sensible y tu infinito amor y ganas de vivir la vida”, destacó la mujer. El mensaje fue acompañado de una de las últimas apariciones de Lanata en eltrece, cuando volvió a la televisión tras varias semanas hospitalizado.

“Tengo 63 años, menos un mes. Se me perdió un mes. Estuve un mes en terapia intensiva, dos veces intubado. Realmente -y es muy impresionante lo que pasa- de ese mes, no me acuerdo nada o, mejor dicho, me acuerdo sueños”, había dicho el año pasado luego de pasar más de 30 días internado por problemas de salud.

Lanata había asegurado que se trató de un mes del que “volvió”. “No voy a decir que estuve muerto, porque no lo sé. Sé que volví, pero tampoco sé de dónde volví”, dijo conmovido, y describió: “Lo que tuve se llama shock septicémico; es una infección en todo el cuerpo”.

La salud de Lanata

El pasado 14 de junio, el periodista asistió a esa institución del barrio de Almagro para realizarse un estudio programado, pero en el medio del procedimiento se descompensó y tuvo que ser internado en terapia intensiva. Desde entonces quedó ingresado en el hospital Italiano, desde donde fue derivado este miércoles a la Clínica Santa Catalina (sede Catamarca) para empezar su recuperación neurológica.

“Este día es espectacular para todos los que queremos a Jorge Lanata, porque podemos confirmar que hace un ratito llegó a la Clínica Santa Catalina. Dejó la terapia intensiva, así que hoy todos los que lo queremos estamos contentísimos porque empieza su recuperación”, contó ayer la conductora de Lanata sin filtro, Jésica Bossi, y sumó: “Estamos muy contentos con esta noticia. La clínica fue el lugar elegido por sus médicos para continuar con su rehabilitación. Le mandamos un beso enorme y ya lo vamos a ir a visitar”.

