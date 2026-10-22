El Gobierno traspasó parte del complejo Chapadmalal a la Universidad de Mar del Plata

El Gobierno formalizó el traspaso de una parte del complejo de Chapadmalal a la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP), una medida que permitirá avanzar en la creación de una residencia estudiantil y nuevos espacios destinados a la actividad académica, científica, cultural y deportiva.

La decisión, publicada en el Boletín Oficial, fue formalizada mediante una resolución de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) y forma parte de una reorganización más amplia del histórico predio impulsada por el Gobierno nacional, que en paralelo avanzó con la concesión por 30 años de otros seis hoteles.

El predio otorgado a la Universidad de Mar del Plata es de 137.480,72 metros cuadrados del tradicional complejo turístico

El predio otorgado a la Universidad de Mar del Plata es de 137.480,72 metros cuadrados que correponden al tradicional complejo turístico ubicado sobre la ruta provincial 11, a la altura del kilómetro 35.

El intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, celebró la medida al señalar que “durante años, el complejo sufrió el abandono y el deterioro” y “ahora se abre una nueva etapa”.

El posteo de Montenegro para celebrar la medida

“El Gobierno nacional autorizó el concurso público para concesionar seis hoteles para atraer inversiones y generar trabajo, destinó otros tres a la Universidad Nacional de Mar del Plata para una Residencia Escuela y otorgó al Municipio el uso de dos inmuebles para un Centro de Atención Primaria de la Salud”, destaco Montenegro.

El jefe comunal expresó que Chapadmalal “no puede seguir siendo sinónimo de abandono”.

Elogios de la UCR

La iniciativa fue celebrada por el senador nacional por la provincia de Buenos Aires Maximiliano Abad, de la UCR, quien venía impulsando la cesión de parte del complejo para fines educativos.

Según destacó Abad, la decisión “abre nuevas posibilidades para ampliar la infraestructura universitaria y fortalecer el desarrollo de actividades vinculadas con la investigación y la formación académica”.

El senador radical Abad también destacó la medida

“Con esta medida logramos más educación, más investigación y más oportunidades para las generaciones actuales y las que vienen”, expresó Abad.

El legislador resaltó el valor estratégico que puede adquirir Chapadmalal para el crecimiento de la educación superior y la producción de conocimiento. “Chapadmalal puede convertirse en una oportunidad para el futuro de nuestra universidad y de toda la región”, sostuvo, al destacar la importancia de acompañar medidas que amplíen las posibilidades de formación, investigación e innovación.

El destino autorizado para el predio es el proyecto denominado “Residencia Escuela”. La propuesta contempla la creación de espacios de alojamiento para estudiantes, junto con áreas académicas destinadas al dictado de clases, centro de convenciones, actividades de extensión y formación profesión.

La transferencia también abre la posibilidad de recuperar edificios que actualmente requieren inversiones para su puesta en valor.