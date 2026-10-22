El hospital de estatuas porteñas cumple 70 años y lo celebra con una edición especial de “Monumentos bajo las Estrellas”

Desde 1956, el taller Monumentos y Obras de Arte (MOA) de la ciudad de Buenos Aires se dedica a la restauración, mantenimiento, limpieza y cuidado de las más de 2400 esculturas, monumentos y obras de arte del espacio público porteño.

Para celebrar sus 70 años de historia, el próximo sábado 24 de octubre, el taller abrirá sus puertas de noche. La propuesta, llamada “Monumentos bajo las estrellas”, incluye visitas guiadas, música en vivo, intervenciones artísticas y gastronomía.

Restauración en el Patio de las Esculturas Soledad Aznarez

El evento tendrá lugar en Adolfo Berro 3880, en Plaza Sicilia, dentro del Parque Tres de Febrero. Entre las 19 y las 23:30, los vecinos podrán recorrer su patio de esculturas, participar de visitas guiadas, conocer los espacios donde trabajan los restauradores, su archivo y la sala de exposiciones. También podrán disfrutar de shows de música en vivo, intervenciones artísticas y un patio gastronómico.

“Las esculturas, monumentos y obras de arte son parte del paisaje urbano de Buenos Aires. Las calles y los parques porteños tienen piezas con más de un siglo, creadas por grandes artistas. Cuidar y preservar el patrimonio porteño es una responsabilidad que requiere un esfuerzo y un profesionalismo enormes. Queremos que los vecinos conozcan el taller y a los especialistas que hacen posible ese trabajo”, sostuvo el ministro de Espacio Público de la Ciudad, Ignacio Baistrocchi.

Los vecinos también podrán disfrutar de shows de música en vivo, intervenciones artísticas y un patio gastronómico

Sobre la plaza Sicilia, frente al MOA, se montará un escenario donde se presentarán en vivo Crewrod, Abril Olivera y Surfistas del Sistema. La propuesta incluirá también un set de vinilos, intervenciones artísticas sobre las paredes del taller y una estatua viviente, además de un patio gastronómico con Ferias de la Ciudad.

En caso de lluvia, el evento se reprogramará para el viernes 30 de octubre, en el mismo horario.

Un taller histórico

El edificio donde hoy funciona el MOA forma, en sí mismo, parte del patrimonio histórico de la Ciudad: entre 1835 y 1854, la construcción fue vivienda del personal doméstico de la quinta de Juan Manuel de Rosas.

Hoy, el equipo de restauradores, escultores y artesanos del taller trabaja todos los días en la recuperación, limpieza y puesta en valor de estatuas, bustos, placas, mástiles, fuentes y monolitos. Un total de 2400 obras que forman parte del espacio público porteño.

MOA

En su Patio de Esculturas se exhiben tanto obras que están siendo restauradas como esculturas que debieron ser retiradas preventivamente de sus emplazamientos originales, tras reiterados actos de vandalismo, para preservarlas adecuadamente.

Por fuera del evento

El MOA está abierto al público todo el año, de lunes a viernes, entre las 10 y las 17, con acceso libre al Patio de Esculturas. En ese horario también se puede participar de visitas guiadas gratuitas, que duran alrededor de una hora, para conocer la historia del taller, su archivo y observar el espacio donde trabajan los restauradores. Pueden realizarse de manera espontánea o coordinarse previamente a través de visitas.moa@buenosaires.gob.ar.

El taller organiza además recorridos para escuelas primarias y secundarias, que ya pueden solicitar una fecha para sus estudiantes. A lo largo del año, en coordinación con el área de Gobierno y Vínculo Ciudadano, también realiza visitas temáticas a monumentos emplazados en distintos puntos de la Ciudad.