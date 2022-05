El momento en el que Franco Rinaldi embistió con el auto a una joven

Se conoció esta mañana el video del momento en que el excandidato a diputado Franco Rinaldi atropelló a una ciclista cuando manejaba su auto en el barrio porteño de Palermo. Las imágenes pertenecientes a las cámaras de seguridad de la zona revelaron que la mujer cruzó cuando la luz del semáforo cambió a verde en Las Heras y Billinghurst, en sintonía con el relato aportado por el propio Rinaldi.

En la secuencia difundida por LN+ se observa cómo el tránsito fluía por la avenida a medida que se generaba la llamada “onda verde”. Al llegar al cruce con Billinghurst, los autos continuaron circulando y por delante de ellos comenzó a cruzar por la senda peatonal la ciclista, quien al aproximarse a la mitad de la avenida fue embestida por el auto que manejaba el periodista y consultor aeroespacial.

Así fue el choque de Franco Rinaldi con un repartidora

“Yo venía por Avenidas Las Heras en onda verde y de la nada esta chica desafortunadamente se me cruzó delante del auto y no me dio tiempo a frenar. La llevé por delante sin querer con el auto y cayó”, había dicho más temprano Rinaldi en diálogo con Radio Rivadavia. Y frente a las primeras versiones que indicaron que quien conducía el auto era el diputado nacional Martín Tetaz aclaró: “Estaba manejando yo y estaba solo en el auto. Ella se cruzó, están las cámaras y todo”.

Con respecto a los momentos posteriores al accidente, dijo: “Obviamente llamé al SAME, que en poco minutos vino a buscar a la chica. Estuvimos hasta altas horas porque intervinieron la Policía y la Fiscalía”.

Tras las declaraciones de Rinaldi, Tetaz también desmintió las primeras versiones que lo responsabilizaban por el accidente. “Algunos miserables quisieron instalar que manejaba yo, lo cual no tiene sentido porque vivo a 4 cuadras del Pizza Cero, pero además porque el auto de Franco tiene comandos especiales por su discapacidad y yo no sabría ni como hacerlo arrancar. Me reservo las acciones legales”, tuiteó.

Tras ello compartió el video del hecho y añadió: “Por si quedaba alguna duda, acá esta el video del accidente donde se ve que la bici venía en contramano, sin luces y cruzando con el semáforo en contra”.

Sobre su presencia en el lugar, explicó que había cenado con Rinaldi en un restaurante ubicado en Libertador y Tagle minutos antes del accidente e indicó: “Cuando terminó la comida yo me fui caminando, porque vivo a cuadras, y cuando estoy subiendo a casa me llama Franco y me dice: ‘Acabo de tener un accidente, bajá por favor a asistir a la chica’, porque él tiene una discapacidad y no se puede bajar del auto. Para entonces ya había llamado a la ambulancia”.

Al lugar del hecho se trasladó personal de la Comisaría Vecinal 14C de la Policía de la Ciudad que constató la presencia del vehículo Kia Cerato manejado por Rinaldi.

Con respecto al estado de salud de Camila, la joven de 23 años atropellada, fuentes policiales confirmaron que fue trasladada por el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) al Hospital Fernández con diagnóstico de politraumatismo.