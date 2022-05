El excandidato a diputado Franco Rinaldi atropelló a una mujer en Palermo

El excandidato a diputado Franco Rinaldi atropelló a una ciclista cuando manejaba su auto en el barrio porteño de Palermo. El incidente ocurrió esta madrugada en el cruce de Las Heras y Billinghurst y producto del impacto la mujer debió ser hospitalizada. Las circunstancias del hecho están bajo investigación.

En diálogo con LN+, el diputado nacional Martín Tetaz, quien había cenado con Rinaldi en un restaurante ubicado en Libertador y Tagle minutos antes del accidente, relató: “Cuando terminó la comida yo me fui caminando, porque vivo a tres cuadras, y cuando estoy subiendo a casa me llama Franco y me dice: ‘Acabo de tener un accidente, bajá por favor a asistir a la chica’, porque él tiene una discapacidad y no se puede bajar del auto. Para entonces él ya había llamado a la ambulancia”.

Al lugar del hecho se trasladó personal de la Comisaría Vecinal 14C de la Policía de la Ciudad que constató la presencia del vehículo Kia Cerato manejado por el también periodista y consultor aerocomercial. Poco después lo hizo Tetaz, quien contó: “Cuando bajé ya estaban los efectivos cortando el tránsito y dándole las primeras asistencias a la chica. Me quedé hasta que llegó la ambulancia y acompañándolo a Franco hasta que llegó su abogado”.

Martín Tetaz sobre el accidente de Franco Rinaldi

Además, el diputado nacional desmintió las primeras versiones que circularon después del accidente en las que se lo responsabilizaba por lo ocurrido. Al respecto, dijo: “Hoy a la mañana me despierto temprano con versiones miserables. Porque realmente hay que ser muy miserable para decir que manejaba yo. Imaginate que el auto de Franco tiene comandos especiales... Así que primero no tiene sentido porque vivo a tres cuadras; y segundo porque no podría manejar ese auto ni aunque quisiera”.

En relación con la dinámica del accidente, señaló: “Franco lo que cuenta es que venía circulando normalmente con la onda verde y que ve por el rabillo del ojo que se le cruza una bici por adelante, que además venía a contramano. Cuando la ve, frena pero ya encima de la chica. En ese momento llama al 911 y luego me llama a mí”.

El auto de Rinaldi sufrió una rotura del parabrisas Captura LN+

Con respecto al estado de salud de Camila, la joven de 23 años atropellada, fuentes policiales confirmaron que fue trasladada por el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) al Hospital Fernández con diagnóstico de politraumatismo.

“La dejaron abandonada”

Lucas, el novio de la víctima, relató una versión diferente a la de Tetaz. Dijo que, según un testigo, el legislador viajaba con Rinaldi en el auto y añadió que hasta el momento en el que llegó el personal médico la chica no fue debidamente asistida por la Policía.

“Aparentemente el vehículo venía a alta velocidad, la embistió y al llegar la Policía lo primero que hizo fue hablar con él [quien lo conducía] y dejar a mi novia tirada ahí”, relató el hombre en TN y agregó: “Después, un testigo se acercó y le pidió el teléfono a una enfermera para llamarnos a nosotros”.

Tras ello afirmó: “Este tal Martín Tetaz, que aparentemente iba manejando, lo que me dice el testigo es que hizo como una maniobra para cambiar de asiento con el acompañante y que tomaba mucha agua, no sé para qué. Queremos que esto se aclare con las cámaras”.

Finalmente, indicó sobre el cuadro de Camila: “Está fuera de peligro. Tiene una fractura de pelvis y un ojo muy hinchado producto del choque y de la caída. Probablemente salió despedida e impactó contra el piso. Perdió el conocimiento y no se acuerda de nada”.

En el caso interviene la Fiscalía del Área Flagrancia Norte Nocturna, a cargo de la dictora Alba Valeria López, que dispuso la presencia de personal de Viales y la realización del test de alcoholemia al conductor del auto.