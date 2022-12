El otro efecto del Mundial: en Santa Fe, se triplicaron las inscripciones de bebés con el nombre de un jugador de la selección

escuchar

SANTA FE.- En lo que va de este mes, a horas de la finalización del año, se triplicaron en el Registro Civil de esta provincia las inscripciones de recién nacidos con el nombre de Lionel, en otra muestra del furor que provocó en el país la obtención de la Copa del Mundo y –especialmente- por el afecto que genera su figura, Lionel Messi.

“Hoy ya suman 50 los nacidos que sus padres los inscribieron con el nombre de Lionel o Lionela, según se trate de varón o mujer. La mayoría corresponde a la zona de Rosario”, indicó el director provincial del Registro Civil, Mariano Gálvez. En esa ciudad, aún está de visita el capitán de la selección.

“Es poco habitual este número de inscriptos con un solo nombre. Cuando uno elige un nombre para su hijo lo hace por un antecedente familiar, como puede ser un abuelo; hay quienes buscan en el almanaque. Pero acá está muy claro y se combina con un hecho importante como es la obtención del título de campeón mundial con las cualidades personales, la templanza, el buen compañerismo, que Lionel Messi transmite y no solo desde un campo de juego”, agregó el funcionario, a todas luces un admirador del futbolista.

En declaraciones a la emisora local LT9, Gálvez comentó que entre enero y septiembre último “teníamos registrados 4 a 6 casos con el nombre de Lionel o Lionela. En octubre ese número aumentó, hubo 16 casos, entre Rosario y Santa Fe, y ya esta mañana suman 50 los recién nacidos inscriptos con esos nombres”, resaltó.

No obstante, aclaró que no puede indicar si el nombre de Lionel o Lionela es por Messi o por el director técnico Lionel Scaloni, otro de los reconocidos por su trabajo para la obtención del título. “Esa decisión no queda registrada”, apuntó.

Gálvez también mencionó que en las últimas semanas hubo bebés inscriptos con otros nombres de los integrantes de la selección, como Julián [por Álvarez] o Emiliano [por el “Dibu” Martínez]. “Pero el nombre más requerido es el de Lionel”, señaló.

En Rosario, una pareja tuvo a su primer hijo minutos después de que concluyó la final entre la Argentina y Francia, y decidió que su hijo se llamaría Lionel Ángel, por Messi y Di María, respectivamente.

Más adelante, el funcionario recordó que actualmente se puede inscribir cualquier nombre, no como ocurría anteriormente que debía utilizarse únicamente uno de los que figuraba en una lista del Registro Civil. “Pero el nombre no debe ser peyorativo, que signifique una crítica o una burla. Tampoco se puede colocar un apellido como nombre”, amplió.

Finalmente, Gálvez recordó que en 1986, tras la obtención del segundo título mundial, esa vez en México, también hubo un tiempo donde los padres les colocaban el nombre de Diego o Diego Armando a sus hijos, por lo que significó para el fútbol argentino y mundial la figura de Maradona.