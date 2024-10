“El Presidente es una persona muy disruptiva”: desde la COP, la subsecretaria de Ambiente defiende la posición argentina

CALI.– Para la subsecretaria de Ambiente, Ana Vidal de Lamas, que Javier Milei niegue el cambio climático es un error de interpretación. “Él se adhiere a las ideas científicas que dicen que no es enteramente provocado por el ser humano”, explicó en rueda de prensa la funcionaria. A pesar de que estudios plantean un 99,9% de consenso de la comunidad científica sobre esta crisis, el Presidente se aferra a la propuesta minoritaria. Ella plantea que más que un sesgo ideológico, la postura del mandatario es simplemente “disruptiva”.

Es también disruptivo su constante ataque a temas vinculados a la Agenda 2030, como la equidad de género y demás temas discutidos en una diversidad de convenciones internacionales a los que el Presidente acusa de “socialismo del siglo XXI”. La Cumbre Mundial sobre Biodiversidad (COP 16), que se realiza en esta ciudad colombiana, no es la excepción. A pesar de ello, la Argentina envió a una delegación de la Cancillería y a Vidal de Lamas para representar al país en temas de financiamiento para proteger a la biodiversidad, la protección de la naturaleza y el respeto a los derechos humanos, las diversidades, las comunidades indígenas y también las locales.

Aquí, el oficialismo se vio obligado a desarrollar una Estrategia Nacional y un Plan de Acción a 2030 para cumplir con los acuerdos internacionales discutidos dentro del marco de la Convención sobre la Diversidad Biológica de Naciones Unidas. Hoy se publicará el documento que LA NACION adelantó que excluye todos los temas de equidad de género planteados por el organismo internacional. Y aunque el documento debería haber sido entregado ante Naciones Unidas la semana pasada, la preocupación de algunos sectores no es tanto la entrega, sino la implementación de este plan en un contexto de recorte y desfinanciamiento de la política ambiental en la Argentina.

–¿Por qué no entregaron la Estrategia Nacional?

–Porque iba y venía de Cancillería. Le fueron haciendo algunas correcciones, unas palabritas.

–¿Qué tipo de palabras?

–Algo vinculado a lo que postula el Presidente para que no queden expresos temas con los que no está de acuerdo.

–¿Palabras como género y cambio climático?

–Claro, por ejemplo, ese tipo de cosas, pero nada más de fondo.

–¿Quién hizo la revisión?

–La hizo la gente de Cultura y Civilización, y la gente de Ambiente de Cancillería.

–¿Nahuel Sotelo?

–Él, Nahuel Sotelo. Por ahí pasó.

–¿No hay una contradicción en participar en estas conferencias y declarar que no se adhieren a la Agenda 2030?

–Esa es tu impresión. Ahora te voy a dar la mía. Yo creo que el Presidente está enrolado en una posición científica que no es la del IPCC (el Panel Intergubernamental de Cambio Climático). Hay científicos que están enrolados en otra cosa y él se adhiere a eso, que dice que el cambio climático no es un 100% responsabilidad de las actividades humanas. Ahora, nunca tuvimos una instrucción de salir de esta convención. Entonces nosotros seguimos yendo a la Cumbre del Clima, seguimos presentando todos los reportes que estamos obligados por la convención.

–¿Hay una crítica discursiva, pero no hay instrucción de salirse de ningún acuerdo?

–No tengo ninguna bajada de línea de salir de ningún acuerdo. Tengamos en cuenta también que todo el tema del cambio climático tiene que ver, como ustedes saben bien, con el tema de gases de efecto invernadero y todas las barreras que nos están poniendo por todos lados si no cumplimos con ciertas metas de reducción. Entonces hay que tomarlo como un tema de mercado. O sea, si nosotros no acatamos ciertas cosas, nos vamos a quedar fuera de ciertos mercados, y esto el Presidente lo entiende perfectamente.

–¿Qué va a pasar con los fondos para la conservación y atención al cambio climático que provienen de préstamos de organismos multilaterales como el BID, CAF y demás?

–El gobierno nacional no quiere seguir, por lo menos en los temas ambientales, con ningún crédito. Es más, tenemos un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo para temas de tratamiento de residuos sólidos urbanos y lo están deteniendo donde está. Conclusión: las obras que estén avanzadas en un 80% se van a terminar, el resto quedan canceladas.

–Hay una parte del dinero que hay que devolverla igual...

–Hay una parte que hay que devolverla igual y se va a devolver. Eso lo está trabajando el Ministerio de Economía.

–¿Y qué pasa con las provincias que también están pidiendo créditos aquí en la COP?

–La Nación no quiere créditos, tampoco quiere que hagamos territorio, entonces es muy lógico que las provincias salgan a buscar su financiamiento. Vinieron acá también a buscar sus métodos de financiar su todos sus proyectos. Sé que estuvieron hablando con la CAF, estuvieron haciendo sus avances.

–¿Y ustedes darán el aval desde la Nación?

–Tenemos que dar la garantía soberana de los créditos que tomen. Evidentemente eso va a haber que hablarlo con cada una de las provincias y ver qué crédito van a tomar. Se va a ver en cada caso.

–¿Quién lo decidiría?

–Eso es el Ministerio de Economía.

–La ministra de Ambiente de la provincia de Buenos Aires dice que también hicieron recortes a su provincia…

–Tres proyectos. Sí, porque eran créditos del Banco Interamericano de Desarrollo. A los de Santiago del Estero también les cortamos. El crédito lo tiene Nación. Desde Nación tiene que salir el dinero del crédito, que es muy distinto al aval.

–¿Cuál sería la función de la Subsecretaría de Ambiente bajo este nuevo esquema de gobierno?

–Nosotros somos autoridad de aplicación de todos los convenios internacionales porque cuando las internalizamos, hacemos leyes y en esa ley quedamos como autoridad de aplicación. Y esto es para las conferencias de Biodiversidad, Cambio Climático, Desertificación, todas las de residuos, Rotterdam, Basilea, todas. Entonces nosotros, desde las leyes de presupuestos mínimos, vamos bajando una guía y la trabajamos con el tema.

–¿Cuál es el posicionamiento sobre la exigencia de pedir financiamiento a países desarrollados?

–Si va a ser cooperación, créditos no.

–¿Están buscando financiamiento aquí en la COP 16?

–Estamos tratando de buscar operaciones. Quizá si las provincias están buscando financiamiento para ellas o financiamiento de crédito, nosotros también podemos hablar con ese mismo organismo que les dé algo a ellos, para que nos ayude a nosotros en una cooperación a la Nación. Para hacer, por ejemplo, una evaluación estratégica que les ayude también a las provincias a hacer algo homogéneo, pues si no cada provincia se mueve por su lado.

–Hay nueve leyes de presupuestos mínimos, cuyo financiamiento nunca llega a lo que los presupuestos que estipulan las propias leyes. En un contexto de recortes, como la eliminación del fideicomiso de Fobosque, ¿de dónde obtendrán los fondos?

–Para la Ley de Bosques, del mismo lugar de siempre, del fondo de la fuente 11, que es presupuesto nacional y de las retenciones a las exportaciones, las retenciones a las provincias. Por ahora seguirá así. Ahora estamos liquidando los fondos de bosques.

–¿Cuánto se está liquidando?

–Como 16.000 millones de pesos. Este gasto es el que venía del año pasado. Lo mismo nos pasó con la Estrategia Nacional de Manejo del Fuego. Solo que no había plata cuando llegamos. Entró después.

–¿Cuáles son las posiciones fuertes que traen a la Cumbre Mundial sobre Biodiversidad?

–Estamos trabajando mucho en las discusiones sobre Digital Sequence Information (DSI). Estamos bastante encima. Yo no les puedo dar muchas explicaciones de estas discusiones que involucran a la genética. Pero sí estamos defendiendo posiciones, porque nosotros tenemos muchos recursos genéticos y tenemos que tener un control sobre el envío de la información digital. Eso y lo que conté de financiamiento.

–Una preocupación en cuanto al financiamiento es la del recorte presupuestario a las provincias, tanto en cuanto a coparticipación como en los fondos internacionales. Parecería que la única salida son opciones que afectan a la naturaleza como las vinculadas al RIGI. ¿Cómo medirán con esto las provincias que tienen que cumplir estos acuerdos internacionales?

–Todo va a estar sobre la mesa y los financiamientos de estos organismos que vemos acá son todos muy flexibles, son casi a 12 años. Entonces no creo que haya problema en darles la garantía soberana. Tampoco puedo decir que todo va a ser de rosas. Se tiene que acercar la provincia y explicar qué tipo de financiamiento tiene tomar. Creo que van a ser las dos cosas: fondos ambientales y RIGI. Me parece importante que busquen algún tipo de reforzamiento y de capacidades institucionales en las provincias, para atajar toda esta situación que antes a veces la Nación se la facilitaba.

–¿Tienen diálogo con el Consejo Federal de Medio Ambiente, conformado por representantes de Nación y de las provincias, órgano máximo de decisión ambiental?

–Estamos hablando de residuos con el Cofema. Hablamos de bosques, ya los reunimos cuatro o cinco veces. Estamos abriendo todas las posibilidades para facilitarnos entre todos la gestión. Vos le preguntás a cualquier provincia y saben que siempre tienen las puertas abiertas en la Subsecretaría para ayudarlos en lo que necesiten. Hace poco sacaron el tema del fideicomiso sobre bosques, dijeron que era inconstitucional y bueno, está bien visto que lo hagan por consenso, que avancen.

–¿Cuál es la posición del Gobierno sobre las propuestas de canje de deuda por naturaleza?

–No vamos a hacerlo, eso te lo digo de entrada. Tenemos instrucciones en Economía de no hacerlo. Y el por qué es que a la larga esa estrategia es inflacionaria.

–¿En qué más pondrán énfasis en la Estrategia Nacional?

–Vamos a hacer bastante hincapié en todos los temas de restauración. Se detectaron más de 400 sitios para restaurar. Así que vamos a trabajar en temas de soluciones basadas en la naturaleza, a ver qué podemos hacer con todos esos. Para eso vamos a buscar presupuesto acá.

–Durante el coloquio IDEA de este año, algunos empresarios pidieron que el Gobierno haga cambios en la Ley de Glaciares para reducir el área protegida. ¿Han recibido alguna instrucción sobre impulsar alguna modificación?

–Varias provincias nos hicieron planteos, estamos conversando con la Secretaría de Minería también, pero el tema acá pasa por la cuenca. A nosotros como Ambiente lo que nos interesa es conservar el agua, el agua de los glaciares, la cuenca hidrográfica, la cuenca que no perjudique aguas abajo, si hacemos una explotación minera y estamos arruinando el agua. En la Ley de Glaciares hay mucha indefinición. Un poco lo que se está trabajando es ver cómo se puede definir mejor para sacar todos estos escollos.

–En el borrador de la Estrategia Nacional y Plan de Acción no se menciona ni la palabra “género” ni “cambio climático”, además de que la meta 23 de género no está. ¿La versión final será igual?

–De género seguramente no, pero temas de gestión climática va a haber. Igual, se hizo bien esa estrategia con mucha participación, solo con 30 organizaciones no gubernamentales, con universidades. O sea, fue muy participativa y muy consensuada.

–¿Y comunidades indígenas?

–No, no se llegó hasta eso.

–¿Y el tema de género?

–Sobre el tema de género, Milei habla de mujeres, no habla de género y no me parece mal.

–¿Y la Agenda 2030?

–Yo les pregunto a ustedes, ¿se cumplió con la Agenda 2030?

–No se ha incumplido enteramente, pero el argumento es que marca una tendencia...

–Sé que hay que poner metas un poquito ambiciosas para tener una tendencia hacia eso, pero también tienen que ser un poco realistas. Fijate, el cambio climático lleva 29 convenciones, ¡una barbaridad! La Agenda 2030 tiene objetivos que nadie puede cuestionar. El tema hambre, nadie puede cuestionar eso. Pero los indicadores que establecieron es un montón de burocracia; también hay cosas con las que el Presidente no está de acuerdo y lógicamente tiene que correrse de eso.

–¿A eso se refiere Javier Mieli cuando dice que esta es una agenda socialista?

–Lo que él postula es que este tipo de organismos muchas veces te imponen cosas que los países no pueden cumplir, sobre todo los subdesarrollados. Yo lo que les quiero explicar es que quizá el Presidente es una persona muy disruptiva. O sea, él fue a Naciones Unidas y dijo cosas que enloquecieron a todo el mundo; pero si ustedes escuchan lo que se está hablando acá, es muy similar a lo que él está diciendo. Milei dice “Hay una burocracia que nos traba con todo” y acá todos están diciendo que las organizaciones que dan fondos también son muy burocráticas.

