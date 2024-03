Escuchar

Al imaginar el pasado suelen venir a nuestra mente imágenes influenciadas por el cine y las series. ¿Cómo sería la sala de dirección de una empresa hace veinte, treinta o cuarenta años? Una se imagina directorios de empresas llenos de hombres que, apresurados y estresados, toman decisiones trascendentales. Hoy, la situación es otra. Al 2023, en América Latina las mujeres ocupaban el 37% de los puestos directivos en empresas de tamaño mediano, dos puntos porcentuales más que el año anterior, según un International Business Report (IBR) de Grant Thornton. Y el mayor rol recae sobre áreas de Personas o Recursos Humanos. ¿Qué ocurre con las áreas de negocio?

Yo soy mujer y soy una directiva. En el año 2020 asumí el liderazgo del segmento residencial de Telefónica Hispanoamérica, una compañía que telecomunicaciones con más 113 millones de clientes en ocho países. Antes hubiera sido impensable ver a una mujer liderando el segmento core de una empresa, menos aún si este representa el 80% de sus ingresos. La película cambió o, mejor dicho, tiene una secuela en que los roles han cambiado. Las mujeres cada día somos más relevantes en el mundo laboral. Desde hace muchos años, Telefónica lo apoya, sustenta y promueve.

En Telefónica Hispanoamérica buscamos contribuir en mejorar la vida de las personas al cumplir nuestra misión: hacer nuestro mundo más humano conectando la vida de las personas. Para lograrlo motivamos la diversidad, inclusión y equidad de género a todo nivel, elementos clave para conectar talento e impulsar el desarrollo de las sociedades donde operamos. Por ello promovemos un entorno e iniciativas que permitan a todas las personas acceder a las mismas oportunidades por igual.

Esto no es un cliché. Estamos tan convencidos de la importancia de la diversidad y la equidad de género traspasa las fronteras de la compañía: no solo son acciones realizadas internamente, también lo promovemos en la sociedad. Podría mencionar muchos ejemplos, pero quiero centrarme en uno que precisamente corresponde a mi área de trabajo: el gaming. Como compañía tecnológica y de telecomunicaciones, Telefónica impulsa el desarrollo de los eSports, pero no nos quedamos solo en ofrecer las mejores redes para que los usuarios puedan competir en línea. Nuestra red tiene nodos de equidad en diferentes estamentos de la sociedad.

Ejemplo de ello son las actividades de diálogo y discusión sobre el rol de la mujer en el gaming. En el último año tuvimos espacios como “Mujeres Gamers en la Foto” en el que conversamos con casters, videojugadoras, creadoras de contenido y otras expertas entorno a los retos de las mujeres en el mundo de los eSports. La reflexión fue sobre los temas que enfrentan, así como la responsabilidad de las empresas que apostamos por este mundo. Igualmente, contribuimos con la iniciativa internacional #MyGameMyName para denunciar el tratamiento machista y los estereotipos de género en la industria de los videojuegos.

Hoy, más de 100 años desde que el Día Internacional de la Mujer fue instaurado, aún hay espacios en los cuales la equidad no está presente. Este año, el Grupo Telefónica cumple 100 años de haberse creado y la buena noticia es que las mujeres vamos igualando el terreno, especialmente en profesiones que antes eran pensadas solo para hombres.

El rol de las mujeres es fundamental tanto en la sociedad como en nuestra compañía. Ello explica nuestra apuesta por fortalecer el liderazgo femenino y el cierre de las brechas de género. Debemos mirar al futuro con optimismo. Por ello, los invito a imaginar. Imaginémonos otra película, construyendo un mundo más inclusivo y justo con todos y todas. Imaginémonos un futuro en el que todos podamos hacer que las cosas sucedan, creando nuevos horizontes, aportando nuestro talento diverso y teniendo las mismas oportunidades.

________________________________________________________

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.