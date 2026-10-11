El Rolls-Royce de 1910 que recorrió Europa con la familia Pereyra Iraola y esquivó el hundimiento del Titanic

Un viaje familiar de Inglaterra a Estados Unidos. Diez personas en un crucero, durante semanas. Eso habían planeado los Pereyra Iraola desde tiempo antes, cuando un enorme barco, el más imponente del mundo hasta entonces, pasaba de los planos al astillero, antes de su viaje de bautismo. Hermanos, hijos, sobrinos se embarcarían en Southampton, con destino a Nueva York. Y ellos, argentinos todos, con su auto a bordo. Algo se lo impidió. A Dios gracias: ese gigante de los mares era el Titanic.

Y ese coche, un Rolls-Royce. Un automóvil de lujo que pese a su juventud ya había paseado por buena parte de una Europa de caminos rústicos pero siempre encantadora. Una máquina de lujo que nació en un país, fue completada en otro, hizo miles de kilómetros y visitó trece ciudades, hasta el mismísimo Vaticano. Con sus diez argentinos dentro –niños, varios de ellos–, un coche de apoyo y varios objetivos, entre el cultural, el económico y el turístico. Esa joya de 1910 vive hoy. Está en la tierra del clan que la encargó hace más de un siglo. Y, por primera vez, está expuesta en Autoclásica, la muestra de vehículos que está abierta hasta este lunes (feriado) en el Hipódromo de San Isidro.

Jorge Pereyra Iraola junto al Rolls-Royce Silver Ghost 40/50 HP en la exhibición de Autoclásica 2026 Hernán Zenteno - La Nación

Reliquia invaluable en la Argentina, el Rolls-Royce Silver Ghost 40/50 HP de los Pereyra Iraola fue fabricado hace 116 años en la Inglaterra eduardiana (motor y chasis) y terminado en la Francia de la Belle Époque (carrocería) y permaneció custodiado por la familia a la espera de su primera aparición pública en décadas. LA NACION entrevistó a Jorge y Fabián Pereyra Iraola, dos de los actuales guardianes de esta excepcional pieza de la historia automotriz, para reconstruir cómo logró sobrevivir a guerras, mudanzas, demoliciones y ofertas millonarias hasta llegar prácticamente intacta al siglo XXI.

La anécdota del Titanic es una de las historias que se transmitió de generación en generación en la familia. Pero se trata del impensado desenlace de una crónica que comenzó mucho antes de la catástrofe ocurrida entre el 14 y el 15 de abril de 1912. Se remonta al mes del centenario de la Revolución de Mayo, cuando Laura Pereyra Iraola partió de Buenos Aires hacia Europa con sus hermanos Leonardo y Sara, su cuñada María Teresa Lamarca, sus seis sobrinos y un sacerdote en un viaje que combinaría formación cultural, gestión de negocios y exploración tecnológica.

El Rolls-Royce Silver Ghost durante una aprada en París, junto al auto de apoyo antes de adentrarse en las carreteras - Foto del domingo 14 de mayo de 1911. (Cortesía familia Pereyra Iraola)

El vehículo había sido encargado con antelación a la travesía continental. Y cuando llegaron al Viejo Continente ya estaba listo. Con su motor de seis cilindros en línea, caja manual de tres velocidades y una cilindrada de 7428cc ayudó a trasladar a la familia entera para recorrer distintas ciudades en Inglaterra, Francia, Italia, Alemania, Países Bajos, Bélgica, Suiza y Escocia. “La tía Laura”, como la llaman Jorge y Fabián, fue la responsable de la elección y la gestión de la compra del auto.

Que haya sido un Rolls-Royce no fue casualidad. Fundada en 1904 por Charles Rolls y Henry Royce, enseguida se ganó una reputación extraordinaria por la calidad de sus motores y de sus chasis, que ofrecían una suspensión ideal para viajes largos por carreteras muy diferentes a las actuales. El Silver Ghost fue lanzado en ese período y pronto se destacó por la precisión de su fabricación, la reducción de las vibraciones, su fiabilidad y la atención puesta en minimizar el ruido. El modelo propició la futura leyenda de la marca y pasó a ser uno de los más importantes de su historia.

El Rolls-Royce Silver Ghost 40/50 HP estacionado en la casa Esmeralda en los años posteriores a su llegada a la Argentina. (Cortesía familia Pereyra Iraola)

Tal y como pasaba con muchas marcas de alta gama de la época, Rolls-Royce entregaba la mecánica y el chasis, pero la carrocería debía ser encargada a un taller especializado. Laura se decantó por una empresa del otro lado del Canal de la Mancha, la francesa Rothschild. Según recuerda Jorge: “Las carrocerías que había en Inglaterra no cubrían las expectativas que necesitaban para viajar todos juntos”. Eligió un estilo conocido como open-drive limousine, en el cual los pasajeros viajaban protegidos dentro del habitáculo mientras el chofer conducía casi al aire libre.

La adquisición de semejante vehículo fue consecuencia natural de una tradición familiar mucho más antigua: el vanguardismo tecnológico. Desde mediados del siglo XVIII, el clan Pereyra Iraola había construido una gran fortuna vinculada con el desarrollo agropecuario. Y los viajes al Viejo Continente formaban parte de una herencia ligada a la modernización del campo argentino. El padre de Laura, Leonardo Higinio Pereyra Iraola, ya había viajado para descubrir las maravillas de la Revolución Industrial en la década de 1850 en una expedición aun más osada: de París a Moscú. Recopilaron no solo experiencias únicas, sino también ideas, conocimientos, contactos y la convicción de que el futuro de la ganadería argentina dependía de la incorporación genética europea para potenciar a los guampudas y flacas razas criollas.

Laura Pereyra Iraola, fue una de las precursoras de la travesía por Europa. Uno de sus objetivos fue que sus sobrinos vieran el mundo con sus propios ojos. Fue quien se encargó de la adquisición del Rolls-Royce Silver Ghost y también la dueña de la estancia Abril hasta su fallecimiento en 1942. (Cortesía familia Pereyra Iraola)

El viaje iniciado en 1910 respondía a esa lógica, en un mundo que vivía uno de los momentos de mayor optimismo tecnológico y en el que el automóvil todavía era una rareza reservada para muy pocos. Europa atravesaba entonces la edad dorada del ferrocarril y las grandes distancias se recorrían principalmente por tren. Los autos se usaban para moverse entre regiones cercanas y para recorridos turísticos. Además, las rutas distaban mucho de las actuales. Fuera de las grandes ciudades abundaban los caminos de tierra o de macadam. Y un desperfecto podía arruinar toda una jornada.

Aun para una familia adinerada, llegar al Viejo Continente tenía sus dificultades logísticas. El trayecto marítimo desde el puerto de Buenos Aires hasta los europeos consumía hasta tres semanas de navegación. Las cartas y los telegramas eran el único medio por el que se movían las noticias. Y un mensaje podía tardar días en llegar, por lo que se requerían meses de organización para semejante viaje.

El Rolls-Royce Silver Ghost 40/50 HP de 1910 durante la visita a la plaza de San Pedro en el Vaticano. A la derecha de la imagen aparece Laura Pereyra Iraola junto a una de sus sobrinas. (Cortesía familia Pereyra Iraola)

El itinerario fue reconstruido con base a los cientos de fotografías que conservan los Pereyra Iraola en su archivo. Hay registros en Londres, Bruselas, Edimburgo, Viena, Venecia, Roma, Florencia, Milán, Monza, Siena, Hamburgo y hasta en los Alpes. Además, las imágenes capturadas en una calidad muy adelantada a su época retratan escenas que hoy parecen irrepetibles: el Rolls-Royce frente al Coliseo romano y estacionado en medio de la Plaza San Pedro, en el Vaticano.

En cada ciudad que visitaban se alojaban en algunos de los mejores hoteles. Incluso, en ocasiones los argentinos fueron recibidos por personalidades de la nobleza. En una de las cartas familiares se relata una visita a una propiedad vinculada con la realeza británica, donde fueron recibidos para almorzar.

El Rolls-Royce Silver Ghost estacionado junto a un parque con algunos de los sobrinos de los sobrinos de Laura Preyra Iraola en el interior del vehículo y el chofer contratado para la travesía. (Cortesía familia Pereyra Iraola)

Tras dos años de viajes llegó el momento de cambiar de destino. Y fue entonces cuando apareció el Titanic. El coloso de la White Star Line que iba a hacer las delicias de los Pereyra Iraola en el océano y que no tomaron. ¿Por qué no lo hicieron? Por prudencia. Pero sin saber lo que sucedería, por supuesto.

Sucede que María Teresa, la cuñada de Laura, cursaba un embarazo de ocho meses, el de Antonio, a quien apodarían “El Francesito” por haber nacido en París. La mujer, que tendría en total once hijos, había atravesado situaciones complejas relacionadas con la maternidad y no le pareció adecuado viajar en altamar y por tanto tiempo. “Hemos hecho un viaje muy lindo, suficiente”, es la frase que los nietos conservan de su abuela. Nunca más oportuna: el Francesito de ocho meses salvó a sus diez parientes. Y a otro ser de cortísima edad: el Rolls-Royce de dos años.

El Rolls-Royce Silver Ghost paseó por distintas ciudades de Italia, entre ellas Monza, donde hoy se encuentro el icónico autódromo que recibe a la Fórmula 1. (Cortesía familia Pereyra Iraola)

El regreso a Buenos Aires se postergó hasta diciembre de 1912. A su llegada, el Rolls-Royce conoció su nueva casa, la residencia familiar ubicada en Esmeralda 1212, hoy sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, en Recoleta. Y nunca dejó de rodar: se lo utilizó para asistir a eventos sociales, funciones en el Teatro Colón y visitas a las estancias familiares.

A una de ellas recaló por un par de décadas: Abril, la propiedad de 300 hectáreas en el actual partido de Berazategui. La residencia, que mandó construir y supo disfrutar Laura, es hoy una casona emblemática del country Abril. En los años noventas, justo antes del efecto Tequila, el Silver Ghost quedó en Ayacucho al cuidado de Luis Pereyra Iraola, que se encargó de mantenerlo en buen estado hasta su fallecimiento, en diciembre de 2025.

Rolls Royce Silver Ghost 40/50 HP de 1910 perteneciente a la familia Pereyra Iraola

El Rolls-Royce nunca dejó de funcionar y nunca abandonó a la familia, pese a que coleccionistas extranjeros intentaron comprarlo. “Un tipo lo quería llevar a California, disfrutarlo, manejarlo frente al mar y que el día en que muriera lo devolverían”, recuerda Fabián. Incluso la propia Rolls-Royce intentó repatriarlo. La respuesta siempre fue “no”.

En cada remache, en cada fotografía y en cada kilómetro recorrido sobreviven rastros de una historia que comenzó mucho antes del naufragio más famoso del siglo XX y que, contra toda probabilidad, logró llegar hasta hoy. Vaya uno a saber qué habría sido de los Pereyra Iraola (y Lamarca y el sacerdote) de no ser por el pequeño Antonio. Algo es seguro: el Silver Ghost sería hoy una de las joyas desperdiciadas en el fondo del Atlántico. Y no estaría en Autoclásica.

El Rolls-Royce de los Pereyra Iraola en Autoclásica

La suspensión del Silver Ghost posee un eje delantero rígido con ballestas semielípticas y eje trasero vivo con ballestas de tres cuartos de elipse Hernán Zenteno - La Nación

El Silver Ghost tiene caja manual de tres velocidades y de transmisión por pedal y frenos mecánicos de tambor Hernán Zenteno - La Nación

El volante original del Silver Ghost. La primera venta oficial de este modelo de Rolls-Royce fue en 1907 Hernán Zenteno - La Nación

El Rolls-Royce presentado en Autoclásica posee todos sus detalles originales. Ejemplo de ello, el velocímetro y el reloj Hernán Zenteno - La Nación

El Silver Ghost posee seis cilindros en línea y unos impresionantes 7428 centímetros cúbicos de cilindrada Hernán Zenteno - La Nación

El interior del Silver Ghost en la cabina estilo limusina, elegido específicamente por Laura Pereyra Iraola Hernán Zenteno - La Nación

El motor y el chasis fueron desarrollados en Inglaterra por Rolls-Royce y la carrocería en Francia por Rothschild Hernán Zenteno - La Nación