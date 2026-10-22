El SAME sumó una nueva base en un cruce clave para reducir los tiempos de respuesta ante emergencias

Cada minuto cuenta cuando una ambulancia va camino a una emergencia. Con ese objetivo, la Ciudad inauguró una nueva base del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) en Palermo, una ubicación pensada para mejorar la capacidad de respuesta sobre uno de los principales corredores de circulación porteños.

La nueva dependencia funciona bajo la Autopista Illia, en Jerónimo Salguero al 3500, y permitirá que las ambulancias accedan de manera más rápida tanto a la autopista como a distintos puntos del norte de la Ciudad. Se trata de la octava base abierta durante la gestión de Jorge Macri.

Según datos oficiales, el SAME recibe alrededor de 250.000 llamados por año y mantiene un tiempo promedio de respuesta inferior a los cinco minutos. La estrategia oficial apunta a descentralizar recursos para acercar ambulancias y equipos médicos a zonas consideradas estratégicas.

“Seguimos descentralizando el servicio del SAME en la Ciudad para llegar más rápido y ganar esos minutos que hacen toda la diferencia, porque suponen salvar vidas y eso es lo más importante”, sostuvo Jorge Macri durante la inauguración.

La nueva base cuenta con dos ambulancias de guardia permanente y funciona las 24 horas. También dispone de una oficina para radiooperadores y conexión directa con la central operativa y con la línea 107.

Para Alberto Crescenti, director del SAME, la ubicación es uno de los principales atributos de la nueva instalación. “La ubicación estratégica de esta nueva base nos posibilita actuar con mayor rapidez porque los equipos salen rápidamente hacia la autopista. La apertura de estas nuevas bases extrahospitalarias nos permite tener mayor operatividad y reducir los tiempos de llegada de las ambulancias en los códigos rojos, es decir, cuando hay riesgo inminente de vida”, explicó.

Actualmente, el SAME cuenta con 32 bases distribuidas en la Ciudad, ocho de ellas situadas en hospitales y 24 extrahospitalarias. La red se complementa con dos helipuertos, 12 puntos de aterrizaje y despegue para helicópteros, 131 ambulancias, 11 motos y un helicóptero con capacidad de operar también durante la noche.

El sistema moviliza además 1254 profesionales y dispone de unidades especializadas para neonatología y terapia intensiva. En los últimos años incorporó nuevos servicios, como el SAME Psiquiátrico para intervenciones de salud mental en la vía pública y una unidad táctica, inteligente y eléctrica destinada a incidentes con múltiples víctimas.

“Fortalecer el SAME no es solamente incorporar más ambulancias y equipamiento, sino también organizar mejor los recursos para que la respuesta llegue lo más rápido posible a cada lugar de la Ciudad. Esta nueva base nos permite seguir ampliando la capacidad de respuesta ante las emergencias”, afirmó el ministro de Salud, Fernán Quirós.

Así, más que sumar infraestructura, la apuesta pasa por acercar los recursos a los puntos donde los minutos pueden resultar decisivos para la atención de una emergencia.

Este enfoque sigue siendo institucional, pero ya no parece una gacetilla. Arranca con una escena/problema (“cada minuto cuenta”), explica por qué importa la base y recién después entra en la inauguración y los funcionarios. Eso suele funcionar mucho mejor en una nota de Ciudad.