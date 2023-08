escuchar

Hoy al mediodía, Manuel Alonso, de 16 años, llegó con su mamá Romina a la puerta del colegio Niño Jesús de Praga, en Olivos, con mucha expectativa y algo de nervios por su primera vez en las urnas. Luego de un rato de espera en la cola de la mesa que le fue designada en el patio descubierto de la escuela llegó su turno. Entre los aplausos de las autoridades de mesa y de las personas en la fila, fue el momento de poner el sobre en la urna, mientas su mamá registraba el momento con su celular.

“La verdad es que estaba un poco nervioso porque es la primera vez, y es como un choque porque sentís que estás creciendo, ya que esta es la primera actividad que hago con una cierta responsabilidad”, dijo al salir.

Contó, además, que tuvo cierta preparación para este día, ya que, durante el último mes, en el colegio, junto a sus profesores y compañeros, charló bastante sobre el tema y se informó sobre las propuestas de los distintos candidatos. “Vine decidido y, más que nada, espero que el candidato que elegí cumpla con lo que dijo, eso me parece lo principal”, aclaró.

“No veo un futuro claro para mi generación, todo cambia todo el tiempo, y lo único que espero es que el país mejore”, dijo.

Al igual que muchos jóvenes de su edad, Manuel espera que los candidatos cumplan con su palabra. Julián Bongiovanni

En estas elecciones, el voto de los más jóvenes, los chicos y chicas de entre 16 y 17 años, representa el 3,3% del padrón nacional. Sin embargo, a diez años de la ley implementación de la ley 26.774 que avaló el sufragio desde los 16 años, aún no se sabe cuántos concurrirán efectivamente a las urnas hoy en las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) que define los candidatos a nivel nacional para las elecciones de octubre. Asimismo, en algunas provincias y en CABA, también se eligen cargos provinciales y municipales. Si bien están habilitados para votar unos 1.163.477, recién se considera un deber ciudadano a partir de los 18.

Una de las jóvenes que considera el voto como una chance para aportar su granito de arena para el país es Ana Durán que, pasado el mediodía, se acercó a la Asociación Escuelas Lincoln de La Lucila junto a su mamá. Con 16 años, reconoce que los días anteriores se sintió un poco nerviosa por todo lo que implica esta nueva experiencia. “Por suerte, en el colegio, nos fueron informando, ayudando y guiando para saber qué hacer cuando estuviésemos en el cuarto oscuro, así que estoy un poco más tranquila”, dijo la joven que, tras una espera breve, pasó rápidamente al aula para emitir su voto.

Con sonrisas y el aplauso de las autoridades de mesa, Ana puso su voto en la urna por primera vez. “Para mí, venir a votar es una oportunidad, y ya que tengo este derecho lo quiero usar. Si bien tengo 16 y no es una obligación, quiero aprovecharla, más si puedo contribuir con mi país”, añadió.

Respecto de sus expectativas, al igual que Manuel, lo que más espera de un candidato es que cumpla con su palabra. “Lo que a veces es complicado porque por querer quedar bien dicen cosas que después no pueden cumplir”, señaló la joven.

A ella le gustaría que en un futuro la gente pueda estar contenta y cómoda en el país, sin problemas económicos. “Me gustaría que se generara ese sentimiento de que la gente quiera quedarse en la Argentina”, agregó.

Clara votó por primera vez en Rincón de Milberg, Tigre

“El país donde quiero vivir”

Por la mañana, Thiago Intili, de 17 años, fue otro de los que estrenaron voto hoy. Junto a sus padres, se acercó al Colegio Beata Imelda de Villa Urquiza con mucha expectativa. El joven que cursa el quinto año de la escuela secundaria asegura que, a pesar de que la mayoría de la gente no le tiene fe al hecho de ir a votar, para él el voto significa el poder elegir el país donde quiere vivir.

“Espero que se elija a un candidato que escuche a la gente y se ponga a hacer las cosas, y que no sea alguien que busca una ventaja económica en su propio beneficio”, comentó.

Para el futuro imagina un país más honesto, en el que la gente que trabaja y se esfuerza sea recompensada y pueda vivir bien. Está en nosotros, en nuestra generación ahora, poder cambiar el rumbo de nuestro país para mejor”, dijo luego de sacarse algunas fotos y de recibir el aplauso de los presentes.

Pedro votó por primera vez en Rincón de Milberg, Tigre

En Adrogué, en la zona Sur del Gran Buenos Aires, María Inés Fernández, de 19 años, también vivió como una gran responsabilidad esta segunda votación en la que participa. “Me pone contenta poder decidir y también pensar en que hubo momentos de la historia de nuestro país en que no se podía pensar en ir a votar porque el país pasaba por una situación horrible como fueron los tiempos de la dictadura”, reflexionó.

Además, reconoce que no es algo que se tome a la ligera y que todo el mundo debería tomarse el voto con compromiso. No obstante, comentó: “Sinceramente, no tengo expectativas buenas porque no estoy contenta con la oferta de candidatos, no me gusta ni me convence ninguno, no siento que alguno me represente. Honestamente, voté al que me pareció menos peor, no voté convencida de nada”, dijo.

Aclaró, además, que de un candidato espera propuestas concretas sobre lo que va a hacer, “pero eso es algo que le falta a muchos”, señaló.

Por otra parte, considera que cada uno de ellos debería tener propuestas económicas que ayuden a estabilizar al país en este momento y que estas sean inclusivas para toda la población. “A la Argentina le falta estabilidad y creo que puede llegar a tenerla en el futuro, para poder progresar, planificar, que es algo que mi generación ve muy complicado actualmente. Sin embargo, creo que con otra gente, que tenga la intención verdadera de arreglar las cosas y que esté preparada para hacerlo, se podría lograr. No somos un país que no tenga retorno”, concluyó la joven.