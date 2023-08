escuchar

Los principales columnistas de LA NACION ofrecen aquí su mirada sobre las elecciones primarias que marcarán a fuego el futuro de la Argentina, en un continuado que sigue minuto a minuto las últimas novedades.

9:45 | El misterio que puede condicionar al próximo gobierno

Por Hugo Alconada Mon

Una mesa de votación en Formosa Fernando Font

El voto es obligatorio en la Argentina. Pero como en otros ámbitos de nuestra vida cotidiana, la realidad es muy distinta. Abiertas las urnas desde unas pocas horas, es un misterio cuántos argentinos votarán, cuántos lo harán en blanco o lo impugnarán, y cuántos se quedarán en sus casas. Datos que pueden potenciar la crisis de liderazgo y de representatividad, y complicar la gestión de quienes deban gobernar desde el 10 de diciembre.

Los 18 comicios provinciales que se desarrollaron este año alimentan la posibilidad de que las PASO registren la concurrencia más baja desde 1983. Sería un récord inquietante que superaría al de 2021, también en las primarias, cuando votó el 67,78% del padrón, según datos del Ministerio del Interior. Con otro contexto: lidiábamos con el Covid-19. El otro año de referencia es 2001. En esos comicios votó el 75,47%, pero al 24,53% que faltó debemos sumarle entre 15 y 20 puntos porcentuales más de quienes sí fueron a las urnas, pero votaron en blanco o lo anularon con fetas de salame, dibujos de Clemente y otras variantes. Dos meses y medio después, cayó Fernando de la Rúa.

Tanto en 2021 como en 2001, sin embargo, las elecciones fueron de medio término, enfocadas en la renovación de legisladores. Esta será presidencial, que siempre registró índices más altos de participación. Como referencia, en 2019, la participación en las PASO fue del 76,4% y en las generales superó el 80%.

Durante el actual ciclo electoral, en tanto, la sumatoria de las 18 elecciones provinciales arroja que más de cinco millones de personas no votaron. Y en siete de esos comicios no se superó el 70% del padrón: en Santa Fe (60,6%), Chaco (62,9%), Mendoza (66,3%), Río Negro (68,2%), Córdoba (68,2%), San Juan (69,5%) y Salta (69,5%). ¿Qué nos dicen esos números sobre los que no votan? ¿Y sobre los que se candidatean? ¿Tan poco atractivos son para el electorado?

No sólo eso. Si se comparan los números registrados en esas mismas 18 elecciones provinciales con los de 2019, se reafirma la tendencia decreciente. Cuatro años atrás concurrió a las urnas el 76,4% del padrón frente al 70,96% que votó este año, cuando también aumentaron los votos en blanco e impugnados.

Pese a todo esto, sin embargo, las PASO de hoy pueden registrar un aumento de participación. Entre otros motivos, porque la interna de Juntos por el Cambio es competitiva, porque los comicios provinciales traccionan distinto que una elección presidencial y porque muchos desencantados que no votaron en las provinciales podrían acudir a las urnas por un candidato novedoso como Javier Milei.

Veremos en unas horas, en suma, cuánto de la bronca, de la apatía o de la resignación ciudadana que exponen las encuestas y los focus groups se plasma en las urnas… o en un peligroso récord de abstención.

9:00 | Desayuno de editores

Los argentinos ya están hablando en las urnas: el resultado de estas elecciones primarias marcará a fuego el futuro del país. En LA NACION seguimos desde el amanecer la información relevante de este día histórico y, a tono con lo excepcional del momento, abrimos a nuestra audiencia la primera reunión de la mesa de editores.

Al comando del secretario general, José Del Rio, los periodistas encargados de coordinar el operativo electoral analizan cuáles son las claves de la jornada, qué consecuencias pueden tener los resultados, dónde mirar cuando empiecen a conocerse los datos del escrutinio, qué pone en juego el Gobierno y la perspectiva económica del lunes.

8.00 | El punto de partida de un domingo histórico

Acaban de abrir los colegios de votación. Para empezar el día, tres columnas políticas de la edición de hoy de LA NACION retratan el estado en que se llega a estas primarias.

Joaquín Morales Solá hace foco en su habitual espacio de los domingos en el clima de tensión social que puso el marco a la campaña, sobre todo a partir del fogonazo de inseguridad de la última semana.

hace foco en su habitual espacio de los domingos en el clima de tensión social que puso el marco a la campaña, sobre todo a partir del fogonazo de inseguridad de la última semana. Con su estilo inimitable, Jorge Fernández Díaz plantea “cómo nos convirtieron en una peligrosa nación tumbera”.

plantea “cómo nos convirtieron en una peligrosa nación tumbera”. Martín Rodríguez Yebra propone mirar la disyuntiva de Massa, que sin buscarlo quedó ante una suerte de plebiscito a su gestión. La expectativa por la transición que empieza el lunes y los dilemas de una oposición enfrascada en una batalla incierta para renovar su liderazgo.

