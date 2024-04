Electrodependientes reclaman que el Ministerio de Salud rechaza el trámite de renovación a las personas inscriptas en el registro

Escuchar

La Asociación Argentina de Electrodependientes (AAEED) denunció que el Ministerio de Salud comenzó a rechazar renovaciones en el registro a personas que tienen esa condición. Además, informó que este miércoles tenían prevista una reunión en la dependencia que dirige Mario Russo pero que, sin aviso previo, fue cancelada cuando ya estaban en el lugar.

“Se están rechazando renovaciones del registro, personas que hace dos años le habían otorgado la condición de electrodependientes porque están conectados a respiradores y que ahora, sin haber cambiado la normativa ni la ley ni la resolución ni las patologías de base, se los rechaza”, explicó a LA NACION el titular de la entidad, Mauro Stefanizzi, quien remarcó que el panorama de las familias afectadas “se ve agravado por todo el incremento tarifario” en el servicio eléctrico.

El encuentro en cuestión debía realizarse este 17 de abril, a las 14, en el edificio ubicado en 9 de Julio 1925, donde funciona la Dirección Nacional de Servicios Asistenciales (DNSA). Sin embargo, cuando los integrantes de la comisión directiva llegaron a la cita, no los recibieron.

“Teníamos confirmada una reunión a las dos de la tarde, confirmamos a todos los que íbamos a ir y cuando llegamos nos empezaron a dar vueltas. Nos decían que podría subir uno, que podíamos ser dos, que mejor no: fueron un montón de trabas hasta que nos terminaron diciendo que no nos iban a recibir y que coordináramos para otro día”, detalló.

La reunión que la Asociación Argentina de Electrodependientes tenía en el Ministerio de Salud y que finalmente fue cancelada

Ante la consulta de este medio, desde el Ministerio Salud señalaron que “las asociaciones de electrodependientes son dos, la Fundación “Luz para Ellos” y la Asociación Argentina de Electrodependientes” y aseguraron que “ambas estaban convocadas” al encuentro. No obstante, afirmaron que “de ésta última, no quisieron participar”.

El encuentro en cuestión, según indicaron de parte de la dependencia nacional, tuvo “el objetivo de informar la nueva forma del procedimiento para la inscripción en el Registro de Electrodependientes por Cuestiones de Salud (RECS), recibir consultas y abrir un canal de diálogo para el trabajo conjunto”.

En tanto, Stefanizzi -padre de Joaquín, el niño de Lomas de Zamora que impulsó la Ley 27.351 de Personas Electrodependientes- reafirmó que si bien recibieron el mensaje de la convocatoria, por razones que no les explicaron, no quisieron recibirlos en calidad de Asociación. En ese sentido, enfatizó en que la que preside es la única asociación civil que, en términos jurídicos y formales, tiene esa condición y la representatividad del sector.

“Como Asociación Argentina no nos quisieron recibir, nos ofrecieron recibirnos individualmente a algunos de los que estaban ahí y no nos dieron los motivos. Estuvimos una hora y hora y media esperando y nadie vino a explicarnos nada”, relató.

Además, contó que otro de los reclamos que pretendía elevar la entidad tiene que ver con que actualmente “no están atendiendo trámites presenciales porque dicen que no hay gente”.

“No sé si tendrá que ver con el ajuste en el Estado o no, pero no atienden más a las familias. Venís para consultar con tu trámite y te encontrás con un cartel que dice que te comuniques por correo o por teléfono”, detalló respecto a la difícil situación que atraviesan quienes dependen del suministro eléctrico para vivir.

2- En un contexto de despidos estatales, el Min de Salud NO ESTÁ atendiendo a las familias #Electrodependientes. Pegaron un cartel en la puerta, con teléfonos y correos electrónicos, indicando que ya NO RECIBIRÁN trámites presenciales, solo se podrán hacer por internet. pic.twitter.com/gkYXsv05xD — Asoc Arg de Electrodependientes (AAdED) (@oficialAAdED1) April 4, 2024

Más allá de las complicaciones en las oficinas, desde la AAEED señalaron también el proceso para quienes necesitan darse de alta o tienen que renovar su inscripción se ve obstaculizado porque “la plataforma TAD, por la que se debe realizar el trámite a distancia ahora, presentó errores de validación” durante la última semana.

“Las familias que no puedan renovar por rechazo, porque no le toman el trámite, o porque no anda el TAD tendrán que pagar la luz con un incremento tarifario de hasta un 300%”, precisaron en alusión a la suba en la facturación que comenzará a aplicarse a partir del próximo mes. Por el contrario, fuentes de la cartera sanitaria dijeron desconocer que existan rechazos. “ El objetivo del cambio es agilizar el proceso”, expresaron.

La ley de Electrodependientes

La Ley 27.351, sancionada el 14 de abril de 2017, “denomina electrodependiente por cuestiones de salud a aquellas personas que requieran de un suministro eléctrico constante y en niveles de tensión adecuados para poder alimentar el equipamiento médico prescrito por un médico matriculado y que resulte necesario para evitar riesgos en su vida o su salud”.

Además, la norma estableció la creación del Registro de Electrodependientes por Cuestiones de Salud (RECS), que “asegura la gratuidad del servicio eléctrico para las personas inscriptas y obliga a las distribuidoras a proveer a usuarios y usuarias electrodependientes de una Fuente Alternativa de Energía (FAE) que les garantice un suministro eléctrico continuo, estable y en niveles de tensión adecuados para alimentar sus equipamientos médicos”.

