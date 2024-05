Alerta: en una escuela pidieron que solo vayan los chicos de segundo y cuarto grado porque no hay calefacción para todos

Escuchar

Los problemas edilicios no son una novedad para las familias de los alumnos de la Escuela Normal Superior Antonio Mentruyt (Ensam) de Lomas de Zamora. El año pasado, los inconvenientes con el suministro de agua los pusieron en pie de lucha: a un mes del inicio de clases, habían sido más los días sin clases que aquellos en el aula. Finalmente, tras los reclamos de padres y madres, que marcharon a la municipalidad y realizaron abrazos simbólicos en la puerta de la escuela, se realizaron las obras de recambio de todo el sistema de cañerías y los tanques, que tenían la misma antigüedad del colegio, que este año cumple 112 años de historia. Aunque el mantenimiento no es el óptimo, dicen las familias, hasta ahora no habían vuelto a tener grandes trastornos que atentaran contra la continuidad de las clases, más allá de que se tenían que organizar entre ellos y la cooperadora para comprar lamparitas para las aulas y cosas por el estilo.

Sin embargo, ayer los padres recibieron un nuevo mensaje que los hizo ponerse en alerta. Las autoridades explicaban que, ante la ola de frío que estaba pronosticada, como las calderas del edificio –que ocupa casi una manzana en el centro de Lomas de Zamora, sobre la calle Manuel Castro al 900– no funcionan y están en reparación, se había decidido suspender las clases de la primaria. Es decir, solo seis de las aulas de la Ensam cuentan con calefacción (la escuela tiene tres cursos de cada grado por turno), por lo que iban a ir alternado la asistencia del alumnado. Así, por ejemplo, hoy solo debían concurrir los chicos de segundo y de cuarto grado. Los demás se debían quedar en casa e ir únicamente el día que les tocara, en ese calendario: mañana sería el turno de los sextos y los primeros; el jueves, de los quintos y los primeros. El viernes, en cambio, se realizaría el acto por el 25 de mayo.

Los padres recibieron la nota y se enardecieron. “No corresponde ni que los chicos pierdan clase, ni que los chicos pasen frío”, denunció Daniel Waisberg, padre de una alumna de segundo grado. Como la reacción de las familias empezó a circular, pocas horas después y dado que no se registraron tan bajas temperaturas como estaba pronosticado, las autoridades del colegio decidieron levantar la medida a partir de mañana. Sin embargo, los padres siguen en alerta, ya que la situación se repetirá, aseguran, en la próxima ola de frío.

Desde la Municipalidad de Lomas de Zamora informaron que estaban al tanto de la situación y que se estaba trabajando en la refacción de las calderas afectadas.

El comunicado de la Ensam que llegó a los padres

“No es algo que se vaya a solucionar de un día para el otro. La sensación que tenemos es que están queriendo ganar tiempo, zafar, que no haga tanto frío y seguir adelante sin hacer las refacciones que tienen que hacer, que no deben ser sencillas, dado la cantidad de años que tiene el edificio, y con poco mantenimiento. Tenemos un relevamiento que hicieron los chicos del centro de estudiantes, que detalla que de las 12 calderas del colegio solo funcionan dos. Durante el año pasado, ya se había advertido de esta situación y se desarmaron varios equipos y se los llevaron, pero no los volvieron a colocar. Uno como padre ´Dale, no es un reactor nuclear. Es una caldera’. Se puede o no se puede arreglar, pero en ese caso hay que buscar otro sistema de calefacción. No se pueden suspender las clases así porque sí”, apunta Waisberg.

Y detalla que no son los únicos problemas que tiene el colegio. Durante el conflicto anterior, se consiguió que se instalaran ventiladores en las aulas. “Hace una semana, uno de los ventiladores se desprendió de la pared y le cayó en la cabeza a un alumno. No le pasó nada, pero pudo ser un desastre. Es una escuela que sigue teniendo grandes problemas de infraestructura, que van detonando situaciones que hay que atender. Cuando planteamos esto, desde la escuela y desde la Municipalidad nos convocan a reuniones para explicar la situación, pero realmente uno es padre, no quiero tener que participar de reuniones para ver cómo se soluciona. Esa no es nuestra parte. Son ellos los que tienen que activar y hacer lo que tienen que hacer”, afirma.

“Luego de dos años de aquella oleada de suspensión de clases en junio 2022, sigue habiendo dificultades a la hora del mantenimiento de las estufas y de las calderas. Parece increíble que siga habiendo problemas de este tipo. Nadie se ruboriza ante la ´imaginativa´ solución: restarle días de clases a los chicos”, protesta Joaquín Gardel, referente de Padres Organizados en la provincia de Buenos Aires. “Lamentablemente, es una causa más de una larga lista en la que figuran paros, ausencias y falta de designación de docentes, así como problemas de infraestructura. Desde comienzos de este año, nos han llegado reportes de al menos 180 establecimientos en la provincia de Buenos Aires dónde no se cumplirá el calendario escolar 2024 de 188 días previsto por la Dirección General de Cultura y Educación. Nos preguntamos si la Provincia está auditando el cumplimiento del calendario escolar como estableció en una resolución a principios de año y, si es así, dónde están los datos y cómo hará para recuperar los días perdidos”, agrega Gardel.

LA NACION consultó a las autoridades de la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense sobre la situación de la escuela de Lomas de Zamora y de las otras que denuncian los Padres Organizados, pero no recibió respuesta.

El año pasado, por los problemas edilicios, las familias de la Ensam ya marcharon

La Ensam, fundada en 1912, es la escuela estatal con mayor matrícula de Lomas de Zamora: recibe a unos 4000 estudiantes de los cuatro niveles. El comunicado que recibieron los padres por cuaderno de comunicados y también se colocó en la puerta del colegio, decía: “Comunidad Educativa Ensam Primaria: Se informa que debido a las bajas temperaturas registradas en las últimas horas y anunciadas para las próximas jornadas, encontrándose en reparación las calderas que calefaccionan un sector del edificio, consideramos necesario reducir los horarios en los diferentes niveles y turnos de la institución. Utilizaremos seis salones de la calle Manuel Castro, que poseen calefacción. Solo concurren los siguientes alumnos: martes 28, 4°A, 4°B, 4°C, 2°A, 2°B y 2°C. Miércoles 29: 6°A, 6°B, 6°C, 1°A,1°B y 1°C. Jueves 30: 5°A, 5°B, 5°C, 3°A, 3°B y 3°C. Viernes 31 de mayo, acto y clases normales”.

Cerca del mediodía, cuando el enojo de los padres ya estaba corriendo en las redes y las consultas a las autoridades, tanto municipales como del área de Educación provincial, otro comunicado llegó al mail de los padres, desactivando la suspensión de las clases: “Siguiendo las indicaciones de la Inspección de Nivel, la primaria 91 informa que en el día de la fecha se desarrollarán actividades normalmente”, decía. Claro que la medida ya había afectado al turno mañana y a aquellos que no se enteraron a tiempo. Otro mensaje llegó unos minutos después. “Por favor, envíen esta nota a los grupos. Se decidió esta medida debido a que las temperaturas no son tan bajas como se tenía previsto. Durante la tarde se informará sobre cómo se continuará los días con bajas temperaturas”, informaba.

Mas tarde, los padres recibieron un mail del Consejo Escolar, respondiendo a las consultas que enviaron: “Los trabajos de las calderas se están llevando a cabo desde mediados de abril, tuvieron que cambiar conductos y salidas de las mismas, por solicitud de Metrogas, junto a otras observaciones, y se solicita cambio de medidor por aumento de consumo, por lo cual se debe modificar la planta reguladora. Desde una nueva disposición de Enargas junto al gobierno nacional, han notificado que cortarán el suministro en cualquier establecimiento pasado el plazo que dejaron; sin importar que no haya ninguna pérdida y que solamente sean arreglos menores lo que solicitan, cortan el servicio. Lo cual implica una situación crítica en todos los distritos. Nos encontramos trabajando con la Provincia para poder gestionar los recursos necesarios. La empresa enviada por el Consejo Escolar nos informó que ya se encuentra en proceso administrativo el trámite para levantar el corte; una vez presentada toda la documentación que se necesita, se solicita la inspección que demora aproximadamente 72 horas”, les explicaron.

Respecto de la caída del ventilador, sostuvieron: “No estamos notificados de lo sucedido. Se coordinará con personal para que se acerque a revisar”.