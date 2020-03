En el país, ya son ocho los casos confirmados, todos importados

El momento del traslado del primer paciente con coronavirus en la Argentina Fuente: Archivo - Crédito: Imagen de TV

Ayer comunicaron que había, al menos, seis pacientes más en la Capital, la provincia de Buenos Aires y Córdoba; habían regresado de Europa; los dos primeros infectados evolucionan favorablemente

José María Costa SEGUIR Gabriela Origlia SEGUIR Lucía Cullen SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 7 de marzo de 2020

Ya son ocho los pacientes infectados con el nuevo coronavirus (Covid-19). Además de los dos casos confirmados esta semana, ayer se conocieron seis más: cuatro en la ciudad de Buenos Aires, uno en la provincia y el restante en Córdoba. Todos tenían antecedentes de un viaje a Europa.

"Al momento, las tres jurisdicciones [los gobiernos nacional, provincial y porteño] se encuentran realizando la investigación epidemiológica para detectar contactos estrechos y cumplir el aislamiento establecido por protocolo", se explicó en un comunicado del Ministerio de Salud de la Nación. Sobre los seis nuevos casos, se detalló: "Cuatro de los pacientes corresponden a la ciudad, entre ellos se encuentran una mujer de 72 años y tres hombres de 44, 46 y 67 años. Otro de los casos confirmados corresponde a una mujer de 63 años residente en la provincia de Buenos Aires, y finalmente un caso en Córdoba, un hombre de 57".

Según pudo saber LA NACION , los casos confirmados en la ciudad están en cinco centros de salud: Otamendi, Agote, Británico, Santa Isabel y Alemán. En tanto, la mujer de la provincia de Buenos Aires infectada se encuentra en el Hospital Municipal Dr. Diego Thompson, de San Martín.

Según el gobierno porteño, la pareja del joven de 23 años que anteayer dio positivo al coronavirus está en observación e internado, con síntomas, en el Sanatorio Anchorena. El paciente había viajado junto a su novio. Se estimaba que en las próximas horas se conocerán los resultados de los análisis. Sobre el joven infectado se conoció ayer que trabaja como asesor del legislador porteño Eugenio Casielles, de Consenso Federal, quien contó que no concurrió a la Legislatura a trabajar. "Su actividad está en las comisiones y, como se están constituyendo, todavía no funcionan, por lo que no había necesidad de que vaya. Sí concurrió a la fundación de nuestro espacio y estuvo trabajando en proyectos con otras personas", indicó Casielles.

Cuarentena

"La Argentina continúa en etapa de contención -con ocho casos confirmados con antecedentes de viaje a zona de transmisión-, con el objetivo de lograr la detección precoz, el estudio, el aislamiento de un eventual caso y el seguimiento estricto de sus contactos", se lee en el comunicado del Ministerio de Salud de la Nación.

Ayer al mediodía, una turista italiana que había estado en contacto con uno de los dos casos confirmados había sido retirada de un hotel en el centro porteño y puesta en cuarentena , siguiendo el protocolo, a pesar de no presentar síntomas de contagio .

Según el parte difundido por el Ministerio de Salud bonaerense, además del caso confirmado en la provincia, hay seis más en análisis. En tanto, detallaron que la mujer infectada ingresó al país ya con síntomas del Covid-19 . "Comenzó con síntomas el 27 de febrero estando en la región de Lombardía (Italia). El ingreso al país se ha registrado el 1° de marzo", indicaron. Y agregaron: "La persona se encuentra en buen estado clínico y bajo aislamiento respiratorio de acuerdo con las recomendaciones vigentes".

En la provincia de Buenos Aires, seis personas están bajo aislamiento domiciliario, seguimiento médico y a la espera de los resultados de laboratorio. Uno de ellos se encuentra internado por presentar fiebre y está en estudio.

Sobre el paciente infectado de 46 años, que se encontraba en estado de observación desde el martes, la empresa Swiss Medical Group informó en un comunicado que su evolución y el estado general son buenos. Anoche fue trasladado desde el Swiss Medical Center al Sanatorio Agote .

Ayer, el paciente cordobés que estaba internado en el Hospital Privado de esa provincia fue dado de alto y deberá, con seguimiento médico, hacer el aislamiento de 14 días en su hogar. El hombre de 57 años había viajado a Italia junto a su esposa. "Se tomaron todos los contactos que tuvo en el avión y se los monitorea, pero hay coincidencia en que en el momento asintomático del virus el contagio es nulo", señaló el ministro de Salud de Córdoba, Diego Cardozo, y pidió especialmente a la comunidad que esté tranquila: "No estamos en emergencia sanitaria. Hay que hacer vida normal".

Ayer también se informó que los dos primeros infectados en el país, evolucionan favorablemente.

Ante la presencia de síntomas, el gobierno de la ciudad solicitó a los ciudadanos que llamen al 107 y no acudan a los hospitales, para prevenir el contagio. Hasta las 8 de ayer, de los 2200 llamadas que se habían registrado en la línea, 20 correspondían a casos febriles.

En el Aeropuerto Internacional de Ezeiza continuaban anoche los controles establecidos de acuerdo con los protocolos vigentes, con especial énfasis en los pasajeros que vienen en vuelos procedentes desde Italia. También se presta especial atención a los viajeros de las empresas Iberia, Emirates, Qatar y Turkish Airlines.

El mapa del avance del Covid-19 en el mundo