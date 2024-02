escuchar

LA PLATA y MAR DEL PLATA.- El paro convocado por personal de salud se sintió de manera dispar en la provincia de Buenos Aires. Mientras en hospitales privados decreció la atención en cirugías e intervenciones programadas, en hospitales públicos y las salas descentralizadas atendieron a la comunidad.

“La medida de fuerza solo se sintió en el sector privado no profesional. No hubo paro en hospitales públicos”, se informó desde la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud (Cicop). “La medida se dio en clínicas, sanatorios, laboratorios, geriátricos privados”, se precisó desde el Ministerio de Salud bonaerense.

Pedro Borgini, referente de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina, regional La Plata, explicó que la medida es consecuencia de la falta de un acuerdo salarial. El también senador provincial recordó que en diciembre de 2023 recibieron “un aumento del 34%” con la condición de volverse a reunir en enero para hacer una revisión.

“Mantuvimos el diálogo y la parte empresaria entregó un bono de $70.000 ante la posibilidad de una medida de fuerza”, manifestó. Y agregó: “En febrero no pudimos conseguir nada porque los empleadores dicen que no pueden pagar un aumento”. Mientras tanto, subrayó: “La situación de los trabajadores de la salud siempre es problemática, pero en este contexto mucho más”.

Además, indicó: “El sector empresario mantuvo interacciones con las prepagas que tuvieron aumentos fenomenales en sus cuotas, pero también reciben por las prestaciones que dan pagos de las obras sociales provinciales y nacionales, como PAMI y IOMA”. A su vez, señaló: “Se ha deteriorado de manera impresionante el salario del trabajador”.

En ese marco, Borgini precisó que está garantizada “una cobertura de guardias mínimas, con enfoque prioritario en las emergencias”, al tiempo que “las cirugías y la atención en consultorios quedan postergadas en todas las clínicas privadas del país, sanatorios, psiquiátricos, geriátricos, empresas de emergencias”.

El dirigente analizó que el Gobierno “tiene como objetivo ir hacia el déficit cero y no les importa nada, porque en el medio está la gente. Generaron una devaluación fenomenal y los salarios quedaron muy abajo”. Apuntó que el peor escenario “está por venir porque aún faltan los aumentos de los servicios. No sé en qué piensa el Presidente y la gente que trabaja con él, porque el pueblo no da más y la conflictividad va a ir en aumento”.

En cuanto a la desregulación de las obras sociales, opinó que “ya lo vivimos con Domingo Cavallo y ahora quieren hacer lo mismo. Hoy un trabajador paga el 3% de su salario, más el 6% que pone el empleador”. Según indicó, se trata de “unos $40.000 o $50.000 para su obra social, donde tiene todo lo que necesita para su salud. En caso de ir a una prepaga, deberá pagar arriba de los $100.000, algo imposible con estos salarios”.

Clínica Pueyrredón, en Mar del Plata, solo atendieron urgencias en las guardias Mauro V. Rizzi (Fotografo)

Por último, consideró que “hay un ataque premeditado hacia los sindicatos y los trabajadores” porque “este tipo de gobierno quiere que no haya sindicatos y precarizar el trabajo, como lo hicieron con la discusión del Salario Mínimo, Vital y Móvil”. En tal sentido, adelantó que “en un tiempo muy corto la CGT irá a otro paro”.

En otras ciudades del interior de la provincia la situación es crítica, más allá de la medida de fuerza de hoy. Por ejemplo, Tandil. La reciente renuncia de los tres únicos oncólogos del Hospital Santamarina puso al descubierto los bajos salarios, la precarización laboral y el destrato que padecen los profesionales de la salud del distrito. Cicop manifestó su preocupación por la falta de respuestas del gobierno local. Además, denunció el incumplimiento sistemático de los fallos judiciales a favor del sindicato. “Cicop podría ser un interlocutor válido en este contexto de crisis para buscar soluciones conjuntas y salir adelante”, señalaron.

Mar del Plata

En todos los principales centros de salud de Mar del Plata se desarrollaron manifestaciones del personal en reclamo de mejoras salariales y en coincidencia con el paro nacional de 24 horas dispuesto para este jueves por ATSA.

Grupos de empleados, en su mayoría enfermeros y personal de servicio, permanecieron frente a clínicas y sanatorios con carteles en los que resumían su demanda: “Aumento salarial ya”, se leía en una de las pancartas que se exhibía desde la vereda de la Clínica del Niño y la Madre.

Lo mismo ocurría, a muy pocas cuadras, en el frente de las clínicas Pueyrredón y Colón, donde los trabajadores confirmaron que se mantenía el servicio de guardias y atención a pacientes, aún con una medida de fuerza en la que aseguraron que lograron “muy alto acatamiento”.

Aumento salarial, el reclamo en la Clínica Colón, en Mar del Plata Mauro V. Rizzi (Fotografo)

La mayor expresión de la protesta se vio poco después de las 14, cuando trabajadores de los distintos establecimientos sanitarios coincidieron en una movilización en la intersección de Avenida Independencia y Mitre, al pie del monumento al General San Martín, habitual escala para este tipo de reclamos.

“No se puede vivir con un salario de enfermero de 350.000 pesos”, manifestaban en las distintas postas de reclamo sobre uno de los casos de las distintas profesiones y actividades que abarca el sistema de servicios de salud.

Los delegados gremiales advierten que este reclamo de mejora en los haberes está planteado ante las autoridades de los distintos sanatorios y clínicas de la ciudad, pero aseguran que no encuentran todavía la respuesta esperada, que es sentarse a discutir diferencias en busca de un acuerdo.