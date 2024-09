En Palermo. Más de 12.000 personas caminarán para luchar contra el cáncer de mama

Escuchar

Una vez más la ciudad de Buenos Aires se teñirá de rosa para visibilizar a la enfermedad que afecta a una de cada ocho mujeres. El domingo temprano miles de personas se vestirán con la camiseta rosa para iniciar el recorrido de 4,5 kilómetros de la Caminata Avon para Ganarle al Cáncer de Mama. La cita es a las 7.30 en la intersección de las avenidas Figueroa Alcorta y Monroe y se esperan a unos 12.500 participantes, aunque la organización prevé que ese número se elevará a 15.500 aproximadamente.

“Sabemos que muchas mujeres vienen acompañadas por sus hijos, sus maridos, hermanas o amigas. Entonces se transforma un poco en una caminata familiar. Es un encuentro en el que caminan quienes atravesaron la enfermedad, quienes la transitan, quienes tienen o tuvieron un familiar enfermo. También aquellos que se sienten movilizados por el tema y creen en la importancia de generar conciencia sobre los controles a tiempo”, asegura Ana Inés Álvarez, directora ejecutiva de Fundación Avon.

“Estoy convencida de que hablar de cáncer es necesario. El cáncer de mama detectado a tiempo es curable y el acceso a la información, controles y estudios es fundamental. Camino por quienes ya no están y alzo la voz para que haya más investigación para que podamos curarnos y seguir viviendo”, dice María Agustina Clemente, periodista y docente, de 34 años, creadora de la comunidad @wikicancerarg, quien pasó por un cáncer de mama triple negativo a los 28.

Por su parte Mónica Kohl, de 51, dice: “Este domingo se vuelve a caminar. Lo hacemos por las mujeres que atravesaron la enfermedad y no lo lograron, por las que la pasamos y pudimos salir adelante. Caminamos para honrar la vida, por más investigación y porque los controles lleguen a tiempo”. Además, cuenta que el domingo pasado cumplió el sueño de correr por primera vez la Maratón de Buenos Aires, después de haber padecido la enfermedad hace tres años y se siente agradecida por la vida. “Siempre digo que la detección temprana salvó mi vida cuando me hice una mamografía. Animo a las mujeres a que no tengan miedo y se hagan los controles. ¡Vamos mañana todas juntas!”, asegura.

Caminar juntas

Este año, el lema de la Caminata Avon es “Estar para ellas en cada paso”. En ese sentido, Álvarez sostiene que esto implica hacer parte a los distintos actores a su alrededor. “Esto significa que la familia tiene que estar para ellas, tienen que entrar en la dinámica de apoyo para que las mujeres tengan tiempo de hacerse los controles. Hay muchas que los postergan porque el cuidado familiar recae en ellas y, entonces, es muy difícil hacerse el tiempo para ir a un turno”, explica la directora ejecutiva de la fundación. Y advierte que hay otras instituciones que también tienen que estar para ellas porque para muchas existen barreras en el acceso a la salud. “Todas las mujeres tienen que tener la posibilidad de llegar a un diagnóstico. Existen diferencias al momento de tenerlo, según el lugar en donde vivís o tu nivel socioeconómico”, enfatiza. Sobre esta cuestión advierte que a muchas mujeres se les complica conseguir un turno médico o si lo consiguen tienen que esperar varios meses para atenderse y, si llegan a hacerse una mamografía, demoran demasiado en acceder a los resultados.

Mañana, a las 7.30, la caminata se inicia en las avenidas Figueroa Alcorta y Monroe Diego Vazquez

Según datos del Instituto Nacional del Cáncer, en la Argentina, se diagnostican 21.000 casos nuevos de cáncer de mama y mueren alrededor de 6.100 mujeres al año. Sin embargo, detectado a tiempo, es curable en más del 90% de los casos. Hay que tener en cuenta que, en sus estadios iniciales, el cáncer de mama suele ser asintomático, por eso la mamografía se considera la herramienta más eficaz para detectarlo a tiempo. Esta permite identificar lesiones cuando aún son imperceptibles. En ese sentido, cuando antes pueda adelantarse al diagnóstico e iniciar el tratamiento correcto, las chances de curación son mayores.

En cuanto a la probabilidad de curación, en pacientes con estadio 0 y 1, si la enfermedad es tratada correctamente es mayor al 80%. En general, la recomendación es realizar una mamografía anual a partir de los 40 años, aunque no se presenten síntomas, los estudios anteriores no detecten irregularidad o no haya antecedentes de la enfermedad. En personas con antecedentes de cáncer de mama en familiares (madre, padre y hermanas o hermanos) se recomienda iniciar con la mamografía unos diez años antes de la edad de detección del cáncer del familiar más cercano.

“Desde Fundación Avon realizamos una encuesta de opinión pública sobre cáncer de mama en 2021 que arrojó que el 99% de las encuestadas conocía los síntomas visibles, pero solo el 1% sabía que el cáncer de mama en sus estadios iniciales es mayormente asintomático. Por eso tenemos esta necesidad de brindar información y concientizar”, dice Álvarez. Por otra parte, la encuesta evidenció que solo 3 de cada 10 mujeres reconoce a la mamografía como el método más efectivo para la detección temprana.

Mamografías gratuitas

Todo lo recaudado en esta nueva edición de la Caminata Avon se destinará a la realización de mamografías gratuitas, a campañas de concientización, materiales informativos y capacitaciones. Desde Fundación Avon trabajan con distintos centros de diagnóstico en todo el país para ofrecer controles gratuitos. A la vez que se enfocan en planes para identificar qué se necesita para apoyar políticas de detección temprana en el territorio nacional. “Nos preguntamos ¿qué más hay que hacer para que la detección temprana sea un derecho? Hoy podemos complementar brindando la mamografía, pero necesitamos que esto suceda todos los años. Estamos trabajando muy fuerte para poder pensar cómo acompañar la detección temprana”, aclara.

A pocas horas de la largada, Álvarez recuerda que hace unas semanas llegó a la fundación un mensaje de que decía: “Estoy en tratamiento. Es la primera vez que voy a la Caminata, voy sola, a la primera persona que cruzo me abrazó”. “Para mucha gente el recorrido de mañana es un momento para recargar energía y para encontrarse con otras personas que pasaron o pasan por la misma situación. Caminan en familia o en grupo de amigas, es un evento que las mujeres necesitan y esperan, es un apoyo”, finaliza.

En las redes de Fundación Avon se puede acceder a la información completa sobre los cuidados para la salud mamaria, síntomas de cáncer de mama, tratamientos, factores de riesgo. Además de los centros disponibles para realizar mamografías gratuitas y recibir contención emocional.