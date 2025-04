Caos en Palermo por el show gratuito de Tini Stoessel: peleas entre fanáticas y quejas de los vecinos

La cantante Tini Stoessel ofrecerá este jueves por la noche un show gratuito en el barrio porteño de Palermo. Tras hacer presencia en el La Casa Streaming, donde será entrevistada por Lizardo Ponce, la artista de 28 años cantará en vivo desde las 20 en un escenario montado en la calle Nicaragua. Aun cuando la cita entusiasmó a los fans de Tini, que acampan desde hace varios días en el lugar para asegurar su posición en las primeras filas, también fue motivo de peleas y quejas de vecinos.

En las últimas horas, circularon en X imágenes que muestran como simpatizantes intercambiaron insultos, piñas y patadas mientras hacen la fila y aguardan por el comienzo del recital. En el video, un grupo de chicas se agarran de los pelos y se golpean. En simultáneo, quienes las rodean les imploran que paren e intentan separarlas. En diálogo con América TV, una de las involucradas reveló el motivo detrás de la pelea: “Acampamos toda la noche y se nos están metiendo en la fila”.

El malestar no solo se percibe en parte de los fanáticos. Quienes residen o trabajan en las cercanías, también expresaron reparos. “Yo no puedo abrir mi local. Tengo una inmobiliaria a metros del lugar donde se va a realizar el show. A mí nadie me avisó. Hace más de 20 años que tengo la inmobiliaria acá. Los vecinos de Palermo son y somos constantemente invadidos por espectáculos. Pero nada como esto. Esto puede damnificar a mucha gente”, dijo una mujer a TV Pública.

A raíz de la magnitud del espectáculo -se espera al menos 20.000 personas en el lugar-, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires montó un operativo para reforzar la seguridad y reordenar el tránsito. Ya hay un cierre total de la calle Nicaragua, entre Godoy Cruz y Uriarte, donde se armó el escenario, sin afectar las bocacalles extremas. También estará cerrada la calle Fray Justo Santa María de Oro, entre Soler y Costa Rica. Los desvíos se levantarán recién a horas de la medianoche. La Policía porteña dispuso además la presencia de agentes de Tránsito e incrementó la presencia de oficiales y efectivos de la División Motorizada.

El costo del operativo que realiza el gobierno de la Ciudad para garantizar seguridad e higiene será de 18 millones de pesos y estará a cargo de la productora del evento . Una vez que finalice el show, quedará subido en el canal de YouTube del canal, para todos aquellos que no pudieron sintonizarlo en vivo.

El pasado jueves, la cantante María Becerra también ofreció un show gratuito en Palermo. Luego de asistir a OLGA, otra señal de streaming, cantó algunos de sus temas más conocidos frente a miles de fans apostados sobre Humboldt. Como en el caso de Tini, una vez recibieron la noticia del espectáculo, simpatizantes acamparon en las inmediaciones de los estudios del canal con el objetivo de conseguir las mejores ubicaciones de cara al evento musical.

