La Encefalomielitis Equina (EE) ya afectó la salud de caballos en cinco provincias de la Argentina. Se han notificado casos en animales de Santa Fe, Corrientes, Córdoba, Buenos Aires, y Entre Ríos, según comunicó el Servicio Nacional de Sanidad Animal y Calidad Agroalimentaria (Senasa).

El interrogante que surge es si la EE, que tiene una alta letalidad en los caballos, es transmisible al humano. La respuesta es afirmativa. Esto se debe a que la enfermedad se contagia a través del mosquito, que es el vector del patógeno. De hecho, si no se controla a tiempo, la EE puede generar importantes daños a la salud de una persona y podría ser letal.

“Vivimos una epizootia, que son las epidemias que afectan a los animales. En el caso de la EE, no es patrimonio solo del caballo. En general se transmite por un mosquito que al picar inocula el virus que luego afecta al sistema nervioso central y a la médula. Las aves también pueden actuar como reservorio del virus y al ser picadas por mosquitos, infectan al insecto y luego el insecto se lo transmite al hombre”, describe Eduardo López, jefe del departamento de Medicina del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez.

La Encefalomielitis Equina podría ser letal para el humano

El especialista agrega que en el caballo el virus tiene un período de incubación de dos a cinco días y genera importantes problemas neurológicos. “Mientras que en las personas el tiempo de incubación es similar y genera dolor de cabeza, fiebre alta, cansancio, malestar general, debilidad, escalofríos y luego pueden aparecer convulsiones, alteraciones en los reflejos y puede dejar secuelas permanentes o incluso la muerte. Por eso, es necesario detectarla a tiempo mediante un examen de PCR o un análisis de sangre y suministrar un tratamiento de sostén”, agrega López.

Elena Obieta, miembro de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI), señala que la mortalidad de la EE en humanos ronda el 30%. “No hay transmisión interhumana, no está probado que un mosquito que pique a una persona infectada luego puede contagiar a otra. Esta enfermedad se controla vacunando a los caballos. Si no están vacunados hay que restringir el movimiento de los animales. Las personas deberían evitar las zonas donde se informaron caballos infectados”.

El Senasa dictó este lunes “medidas sanitarias inmediatas, extraordinarias, excepcionales y de contención” en las provincias de Corrientes y de Santa Fe

Frente al riesgo de que la enfermedad se transmita a las personas, desde la cartera de Salud, todavía a cargo de Carla Vizzotti, señalaron que se deberá considerar como “caso sospechoso” a “toda persona que proceda de zonas con casos confirmados de encefalomielitis equina del Oeste o presencia de equinos enfermos o muertos en los últimos 10 días y con fiebre de comienzo brusco, acompañado de cefalea o mialgias sin afectación de las vías aéreas superiores, sin foco aparente y que presente manifestaciones neurológicas (vómitos, somnolencia, confusión, postración, temblores) meningitis o encefalitis y sin otra etiología definida”.

En el sector equino temen que ya sea “muy difícil parar la enfermedad” y que lo que se tendría que haber hecho desde un primer momento es haber frenado todos los movimientos de caballos. Tras el registro de los brotes en Argentina, el Senasa dictó el lunes pasado “medidas sanitarias inmediatas, extraordinarias, excepcionales y de contención” en las provincias de Corrientes y de Santa Fe.

A partir de su publicación en el Boletín Oficial, el organismo público estableció que están prohibidos los movimientos de egreso de equinos desde las provincias de Corrientes y Santa Fe al resto del país.

A su vez, en el territorio nacional se exigirá que los organizadores de eventos que concentren caballos reclamen la vacunación antes del ingreso de los animales, los cuales deberán contar con la vacunación vigente contra la encefalomielitis equina del Este y del Oeste aplicada, al menos, 15 días antes del evento.

También se informó que “el Senasa se encuentra coordinando con las cámaras de productos veterinarios y laboratorios productores para generar la mayor disponibilidad de vacunas en el menor tiempo posible”. En este sentido, este lunes se reunió la Comisión Nacional de Sanidad y Bienestar Animal de los Équidos.

