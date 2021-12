Entró en vigencia el pase sanitario en la Provincia de Buenos Aires: ¿dónde lo exigieron?

El pase libre para personas vacunadas entró en vigencia hoy en la provincia de Buenos Aires. La restricción para circular en oficinas estatales, restaurantes, bares gimnasios y eventos masivos para aquellos que no completaron el esquema solo se cumple por ahora en dependencias gubernamentales. Y genera resistencia en un sector de la sociedad que se opone a las restricciones en el contexto de la pandemia e incluso a darse las vacunas contra el coronavirus.

Hugo Benítez es uno de ellos. Esta mañana se tomó el tren Roca en la estación Avellaneda para llegar a La Plata a realizar un trámite en el Registro de la Propiedad. Al no poder acreditar que tenía aplicado el suero contra el Covid-19, no le permitieron pasar. Ante el rechazo, se fue caminando hasta la Gobernación para exigir que se le permitiera hacer el trámite judicial que lo movilizó desde Avellaneda. “Esto es discriminación. Es una locura total. Es mi derecho no estar vacunado. Y no me pueden exigir vacunarme para hacer un trámite administrativo”, se quejó, mientras esperaba una solución.

No hay un plan alternativo en dependencias oficiales para las personas no vacunadas, se informó a LA NACION desde el Ministerio de Salud de la provincia. “Podrían poner una carpa en la puerta para darle entrada a los trámites sin tener que entrar al edificio o una oficina virtual para los no vacunados”, se quejó Benítez. Y luego perdió la paciencia: “Si no me toman el trámite voy a hacer una denuncia penal. Conozco mis derechos”.

Lo cierto es que en la Gobernación tampoco se le permitió ingresar. Dos oficiales de policía controlaban el pase antes de las escalinatas de ingreso.

Del otro lado de la Plaza San Martín, en la Legislatura provincial, los controles eran mucho menos exigentes. En la Cámara de Diputados había carteles que exigen el pase sanitario a los ingresantes. “Pero en la práctica no se empezó a pedir. Además no vino nadie. Una sola persona”, dijo uno de los oficiales de seguridad. Desde la oficina de prensa del presidente del cuerpo, Federico Otermín, se aseguró que ya está vigente la medida, pero que cada oficina luego tiene potestad para permitir o no el ingreso de visitantes según el aforo. El pase libre se le pide sí, a los empleados.

En los restaurantes de La Plata no exigieron el pase sanitario Santiago Hafford - LA NACION

En el Senado que preside Verónica Magario el pase libre no es exigido aún. Tampoco en el Pasaje Dardo Rocha que depende de la Municipalidad de La Plata. “Hoy mismo llamé al ministerio de Seguridad y me informaron que aún no entró en vigencia”, dijo un oficial de la policía encargado de custodiar el lugar.

A dos cuadras de allí, en BAXAR mercado, un patio de comidas con distintos restaurantes de esta capital, no se pedía el pase sanitario. “A nosotros, los empleados, sí nos exigen estar vacunados. Pero no se les pide a los clientes”, dijo Tamara de la hamburguesería Meat Packing. A pocos metros de allí, en el Pasaje Rodrigo, centro de compras de ropa y artículos de perfumería, tampoco se pedía el pase sanitario para ingresar. “No tenemos instrucciones de pedir nada”, dijo Eber González, un empleado.

La disposición

Además de en la Provincia de Buenos Aires, el pase sanitario hoy entró en vigencia también en Córdoba y Santa Fe.

El pase libre sanitario fue reglamentado en Buenos Aires ayer como una resolución de la Jefatura de Gabinete de la Provincia, a cargo de Martín Insaurralde. Dispuso que el Pase libre Covid, establecido por la resolución conjunta N° 460/2021, se cumplirá con la acreditación de al menos dos dosis de la vacuna contra el Covid, a través de las aplicaciones móviles VacunatePBA, Mi Argentina, Cuidar, o el carnet de vacunación en formato de cartón o tarjeta (en perfecto estado de conservación), y acompañado del DNI u otra documentación que acredite la identidad.

Por una disposición transitoria, se podrá lograr pase libre en caso de tener una dosis de la vacuna y que no haya transcurrido el tiempo fijado para la segunda dosis.

En la Gobernación y en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires se exigió el pase sanitario Santiago Hafford - LA NACION

Está previsto que el pase libre Covid se pida en los eventos públicos masivos para los participantes y/o público en general, mayores de 13 años. También se exigirá en actividades culturales, deportivas, religiosas y recreativas en espacios cerrados: centros culturales gimnasios, cines, teatros, eventos deportivos que signifiquen aglomeración de personas. Allí es responsabilidad de los organizadores, titulares o responsables de dichas actividades exhibir, mediante la colocación de un letrero visible en la entrada, la cantidad de personas que podrán ingresar por aforo. También se pedirá en salones de fiestas en espacios cerrados, bares y restaurantes cerrados y en eventos de más de 1000 personas.

En relación con los trámites oficiales, se podrá exigir el pase sanitario como requisito previo al ingreso de personas a dependencias gubernamentales siempre y cuando el mismo deba ser realizado de manera presencial y en lugar cerrado.

En los shoppings tampoco exigieron el pase Santiago Hafford - LA NACION

Podrán ser eximidos de dicha presentación las personas que concurran a fin de realizar los trámites previstos, cuando por razones médicas no puedan vacunarse, comprobado mediante la presentación del certificado médico correspondiente.

Los Municipios de la provincia de Buenos Aires se encuentran facultados para disponer los procedimientos de fiscalización necesarios para garantizar el cumplimiento de la normativa y sus normas complementarias, en conformidad con lo ordenado por el Decreto N° 678/2021. El Ministerio de Salud será autoridad competente a los fines de la aplicación.

¿Qué pasó en la costa?

En vísperas de un masivo arribo turístico esperado a partir del próximo fin de semana, ya con muchos visitantes desde inicio de este mes, por Mar del Plata el debut del pase sanitario pasó casi desapercibido, entre falta de información y escasez de controles en los lugares públicos y privados donde debería ser requerido desde hoy.

Los bancos, en particular los privados, se calzaron la responsabilidad de dar cumplimiento a esta normativa provincial. Por mail con anticipación, en persona en la puerta de acceso de cada sucursal, notificaron a los clientes que solo se podrá ingresar para atención personalizada si se presenta el comprobante de vacunación.

Fuentes de la Asociación Bancaria de Mar del Plata confirmaron esta situación y entienden que en próximas horas la totalidad del sector estará alineado y dando cumplimiento a esta exigencia que, a poco de entrar en vigencia, gana cuestionamientos.

Los bancos sí exigieron el pase en Mar del Plata Mauro rizzi

En shoppings y espacios gastronómicos fue excepcional el pedido del pase sanitario. Ayer, durante su visita a la ciudad, el gobernador Axel Kicillof se reunió con prestadores de distintos servicios turísticos y les pidió un esfuerzo para apuntalar esta medida que intenta que más gente se vacune y esté más cuidada frente a posibles contagios. Hubo coincidencias que el encuentro dejó “más dudas que certezas” sobre cómo trabajar con el tema.

“Pidió que le hagamos el aguante en esta, pero nos dieron como gestión un mecanismo claro de cómo tenemos que hacerlo”, confió a LA NACION un asistente en ese encuentro que se realizó tras la presentación del operativo de seguridad y sanitario “De Sol a Sol”.

Los responsables de comercios, en particular restaurantes, plantearon que incluso tienen personal que no se ha vacunado ni está dispuesto a hacerlo por distintas razones. “Nos sugirieron que no trabajen en atención directa al público”, contó Hernán Szkrohal, directivo de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica.

Una protesta contra el pase sanitario en Mar del Plata

“No se aclara quién garantiza el salario si un trabajador es suspendido por no tener la vacunación completa y desde UTHGRA Mar del Plata no vamos a permitir que se le toque el bolsillo a ningún trabajador ni que se le impida entrar a trabajar”, afirmó Pablo Santín, secretario general del gremio que aúna gastronómicos y hoteleros. Por los pasillos del municipio también deambulaban en busca de precisiones algunos empresarios que se dedican a la organización de eventos masivos. Esperan shows con miles de personas, pero aún no saben cómo deberían controlar.

A media mañana, frente al municipio, un reducido grupo de personas improvisó una manifestación para rechazar la exigencia del pase sanitario y cualquier impedimento a ingresar a lugares públicos y privados por no estar vacunados contra el Covid 19.

Con la colaboración de Darío Palavecino