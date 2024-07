“Es desesperante”: desapareció del panteón familiar el féretro de su padre y ofrece una recompensa de 5 millones de pesos

Escuchar

SANTA FE.- No es habitual que una familia pida públicamente que le devuelvan el féretro de un ser querido, que desapareció de un cementerio. Tampoco lo es que haya un ofrecimiento de 5 millones de pesos para quien lo regrese o aporte datos fehacientes del lugar donde se encuentra. Esto sucede en la localidad de Chovet, departamento General López, 286 kilómetros al sur de esta capital. Allí, en enero pasado, la familia Marinovich, oriunda del lugar, denunció que el ataúd de Mateo, un recordado productor agropecuario, padre de dos hijos, que había fallecido en 2017, no se encontraba en el lugar del panteón donde había sido depositado.

La ausencia fue advertida por su hijo Silvio, que radicó la denuncia. Desde entonces, la noticia conmocionó a la comunidad y desató una serie de rumores y especulaciones. La oferta fue confirmada a este medio por él, y la esposa de Mateo, quienes, a través de la Fiscalía, fijaron una recompensa.

Según sostuvieron medios locales, ante la evolución del caso en las redes sociales, la familia habría depositado junto al cuerpo de Mateo joyas de oro y billetes extranjeros. En diálogo con LA NACIÓN, Silvio aclaró: “No, para nada son ciertas esas versiones. No había nada de joyas, ni dinero, ni oro. Es más, mi madre y yo queríamos colocarle a mi padre un reloj valioso que usó gran parte de su vida, pero finalmente desistimos. Se dicen muchas cosas, pero nada de eso ocurrió”.

También comentó lo ocurrido el día que fue al cementerio y comprobó que el féretro no se encontraba: “Las placas recordatorias no estaban y sentí que algo raro estaba pasando. Derribé la lápida y constaté que efectivamente el féretro no estaba en el lugar. Es algo desesperante”.

Pedido

Y agregó: “Año tras año se incorporaba una placa recordatoria al panteón, donde también están depositados los restos de mis abuelos y de mi tío. Ahora comprobamos que habían desaparecidos las placas. Ante esa situación, retiramos el mármol del frente y comprobamos que el féretro no estaba. A mí, eso me produjo desesperación y aunque buscamos a quienes tenían responsabilidades en el cementerio nadie nos dio un dato cierto de lo que había sucedido”.

Tras lo ocurrido, los Marinovich decidieron avanzar en la Justica. “Hasta hoy no hubo ninguna novedad. Por esa razón decidimos anunciar la recompensa de 5 millones de pesos para quien brinde información certera sobre el lugar donde se encontraría el féretro de mi padre. Hasta el momento no hemos recibido ningún llamado”, remarcó.

También se mencionó la posibilidad que el cuerpo haya sido retirado con el propósito de obtener una prueba de ADN para algún reclamo pertinente. Sin embargo, Silvio fue terminante: “Mi padre no tenía problemas judiciales, ningún ADN pedido, nada que haga pensar que se quieran llevar cuerpo por motivo judicial. El laburó toda la vida, se dedicó al trabajo, a mantener su capital, su familia”.