Una mujer falleció en las últimas horas en la localidad bonaerense de Escobar al ser aplastada por una rama de un árbol que se precipitó sobre la calle por la que transitaba en bicicleta. Según indicó el medio local El Diario la Policía confirmó que el hecho ocurrió el jueves pasado a las 19.50, a la altura del barrio San Luis. La víctima fue identificada como Yanina Lucila Pereyra.

Fue un vecino de la zona quien alertó lo sucedido a través del sistema Ojos y Oídos en Alerta. Enseguida llegaron al lugar efectivos de Prevención Comunitaria y personal médico, quienes constataron su fallecimiento.

“Lamentamos esta terrible tragedia, producto de una fatalidad, y acompañamos en el dolor a la familia y seres queridos de la mujer fallecida, a quienes se asistió en todo lo relacionado con este triste episodio”, expresaron desde la municipalidad en un comunicado, según consignaron distintos medios locales.

Respecto a lo que motivó la tragedia, las autoridades afirmaron: “Ese árbol en particular no fue objeto de denuncias ni observaciones de ningún tipo. Fue un hecho imprevisto, con esta consecuencia fatal. Por otro lado, el mantenimiento de la Avenida de los Lagos le corresponde principalmente al consorcio conformado por los barrios privados de la zona. No obstante, por lo dicho anteriormente, no se les puede endilgar responsabilidades”.

Por último, el comunicado del municipio resaltó que el mismo “despliega un intenso programa de arbolado, de protección del ambiente y del espacio público. El partido es un 50% más grande en superficie que la ciudad de Buenos Aires, tiene extensiones enormes de zonas arboladas y, justamente gracias a ese trabajo no suelen suceder este tipo de infortunios”.

Yanina Lucila Pereyra, la víctima del trágico hecho

Sin embargo, en las redes sociales hubo vecinos que denunciaron la falta de accionar de la municipalidad ante los árboles caídos y las ramas inestables. “Qué lamentable. Escobar sigue coleccionando muertes por caída de postes y árboles”, comentó una mujer que también vive en la localidad. “En muchas zonas del partido, todavía no hubo cambios de postes, y tampoco recolección de ramas ni troncos de árboles luego del temporal de diciembre. ¡No pasa nada hasta que pasa! Triste”, denunció otra vecina.

“El Municipio, la Policía, Defensa Civil y Bomberos del partido de Escobar saben la cantidad de postes y ramas que quedaron en mal estado después de la tormenta que hubo en Buenos Aires. Nadie hace nada, no les importa, es así de claro”, sumó un hombre.

Quién era Yanina

Yanina era Licenciada en psicología y trabajaba en un Centro de neurorrehabilitación, que al enterarse de su muerte compartió un sentido mensaje a través de su cuenta oficial de Facebook: “Nos toca enfrentar la mayor pérdida desde que Sienes abrió sus puertas. En el día de ayer nos dejó nuestra querida compañera y amiga Yanina”, lamentaron desde el equipo de profesionales.

En ese sentido, agregaron: “Desde Sienes abrazamos a todos los que tanto la querían, familia, amigos, compañeros, pacientes y sus familias y a todos los que alguna vez tuvieron la suerte de conocerla. Vamos a extrañar tu energía y tu fuerza, tu profesionalismo, tu capacidad, tu sonrisa, tu voz pero por sobre todo tu compañerismo y entrega hacia los pacientes”.

“Sabemos que tu huella quedará por siempre marcada en el camino de Sienes. Que en paz descanses Yani, gracias por todo lo que nos diste. Te queremos por siempre”, concluyeron junto a una foto de la mujer.

Además, la mujer de 47 años era aficionada a las maratones y formaba parte de un equipo de corredores. Sus compañeros también la despidieron en las redes sociales. “En la vida nos cruzamos con millones de personas, pero quedan en nuestros corazones aquellas especiales. Te recordaremos siempre con esa sonrisa que llevabas a todos lados y con esa energía que siempre tenías en todo momento. Vuela alto Yani, y sigue acompañándonos en cada km, toda la familia Escorrer te extrañará”, escribieron junto a un álbum de fotos en donde se la puede ver a la mujer disfrutando de hacer ejercicio.

