Jorge Base, un hombre de 41 años, fue a realizarse una operación de vesícula al Hospital provincial Florencio Díaz de Córdoba, pero los médicos a cargo de la intervención quirúrgica cometieron un error y le realizaron una vasectomía.

El paciente tenía programada la operación de vesícula para el martes de la semana pasada, pero desde el lugar reprogramaron la cita para el miércoles 28 de febrero a las 9 de la mañana. Apuntan a que el cambio de fecha fue la razón del equívoco.

“Estoy con bronca e impotencia porque lo que hicieron ya lo hicieron, no tiene retorno. Lo que te pasa por la cabeza es un sinfín de preguntas. No me explico cómo pueden llegar a una negligencia de esa manera, a un error tan grande”, expresó Base en diálogo con El Doce.

Además aseguró que le arrebataron “uno de sus deseos más grandes”. Aunque es padre de dos varones junto a su pareja, quería tener una hija mujer en un futuro.

Sobre el error, aseguró: “Es muy raro porque en mi carpeta decía vesícula por todos lados, lo único que tenían que hacer era leerla, no tiene mucha ciencia”. Y expresó: “No quiero apuntar con el dedo pero acá nadie se responsabilizó. Se enfocan en decir: ‘Bueno, no te hagas drama, que por inseminación podés tener un hijo igual’”.

Base debía someterse a la cirugía el 20 de febrero, pero las autoridades del hospital la retrasaron y la pasaron al miércoles de la semana siguiente, según explicó Diego Larrey, abogado de la víctima, en diálogo con TN.

Tras lo ocurrido, desde el hospital informaron que el problema habría surgido debido a que los miércoles no se realizan operaciones de vesícula. “Cayó en el montón de vasectomía y sin preguntarle ni nada lo llevaron al quirófano”, aseguró Larrey.

Según contó el letrado, antes de ingresarlo al quirófano no le pidieron ningún dato, simplemente lo acostaron en la camilla y lo llevaron. Sobre el momento en que se despertó luego de la anestesia, el abogado relató: “Cuando se despierta una doctora le dice: ‘Uy, pero usted tenía una operación de vesícula y le hicieron una vasectomía’. Y ahí lo sometieron a una nueva operación”, la que correspondía.

Base despertó de la primera operación y fue notificado sobre lo ocurrido; entonces quedó en estado de shock. Ante la crisis el personal de salud intentó calmarlo diciéndole que había solución. “Le dijeron que por inseminación podía llegar a tener hijos”, manifestó su abogado y concluyó: “Se echaban la culpa entre ellos”.

