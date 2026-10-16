Espartanos lanzó una línea de ropa solidaria y sumó a Los Pumas 7s y Las Yaguaretés a la campaña

En uno de los pabellones de la Unidad 48 del Complejo Penitenciario de San Martín, personas privadas de la libertad, voluntarios, periodistas e invitados compartieron el 7 de octubre una jornada destinada a mostrar el trabajo que Fundación Espartanos realiza desde hace más de una década para acompañar procesos de reinserción social. El encuentro también funcionó como escenario para presentar una nueva iniciativa solidaria destinada a recaudar fondos para sostener los programas de la organización.

El eje de la actividad estuvo puesto en el recorrido de quienes participan del programa y en los resultados que la fundación exhibe desde su creación. Según datos difundidos por Espartanos, el modelo desarrollado a partir de cuatro pilares –rugby, educación, espiritualidad e inserción sociolaboral– permitió reducir la reincidencia delictiva del 65% al 5% entre quienes atraviesan sus programas.

Durante la jornada, los invitados recorrieron distintos espacios de la unidad penitenciaria y participaron de un tercer tiempo junto a integrantes del programa que aún se encuentran privados de la libertad y a otros que ya recuperaron la libertad y reconstruyeron sus proyectos de vida.

Una de las historias compartidas fue la de Tatiana Ruiz, quien estuvo diez años privada de la libertad y actualmente trabaja como voluntaria de la fundación.

“Pensé que mi vida nunca iba a cambiar y hoy estoy viviendo un sueño. Estuve 10 años privada de mi libertad y siempre quise tener una vida normal. La fundación me dio una segunda oportunidad. Hace seis años estoy libre, estoy trabajando. Recuperé a mi familia y hoy soy voluntaria de la fundación. Enseño rugby a mujeres que vivieron lo mismo que yo”, relató.

Desde hace 17 años, Fundación Espartanos trabaja en distintos establecimientos penitenciarios con el objetivo de generar herramientas para la reinserción social y laboral de las personas detenidas. Sus responsables sostienen que el deporte funciona como una puerta de entrada para construir hábitos, fortalecer vínculos y favorecer la continuidad de trayectorias educativas y laborales.

En ese contexto, dentro de la unidad carcelaria, se presentó una nueva acción solidaria desarrollada junto a la marca de indumentaria Bolivia. La propuesta consiste en una colección cápsula inspirada en el rugby, las segundas oportunidades y la vida urbana. Incluye buzos, remeras y gorras, y destinará sus ganancias al financiamiento de los programas de la fundación.

“Este lanzamiento es muy especial porque nos da la posibilidad de sumarnos y visibilizar el enorme trabajo de Fundación Espartanos. Siguen apostando por un futuro mejor y por las segundas oportunidades, y las estadísticas demuestran que, con esfuerzo y dedicación, ese cambio real es posible”, señaló Madelaine Ekserciyan, directora creativa de Bolivia.

La campaña de presentación contó con la participación de jugadores de Los Pumas 7s y de Las Yaguaretés, que colaboraron como modelos de las piezas desarrolladas para esta iniciativa.

Desde la fundación destacaron que, más allá de la colección, el objetivo principal es acercar a más personas a una experiencia de trabajo que busca generar oportunidades para quienes intentan reconstruir su vida después del encierro.