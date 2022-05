El eclipse de luna comenzará la noche del domingo 15 de mayo y terminará en la madrugada del lunes 16. Se trata de un fenómeno que se podrá ver a simple vista, sin instrumentos o telescopios y a diferencia de los solares no se requiere ningún tipo de recaudo para apreciarlo. El eclipse será total porque la Luna va a entrar en la sombra que proyecta la Tierra atravesando tres fases: penumbra, parcial y total. La Luna se irá oscureciendo parcialmente hasta quedar completamente oscura. Otra particularidad del evento astronómico es que el satélite natural se teñirá de rojo y se mantendrá en ese estado durante 1 hora 20 minutos y después empezará a descubrirse a medida que sale del cono de sombra que emite la Tierra. El próximo eclipse de luna total no se podrá ver hasta octubre de 2023.

Las distancias e imágenes no se encuentran a escala; son representaciones esquemáticas

Eclipse penumbral A las 22:30 empieza la primera fase del fenómeno donde todavía es difícil percibirlo a simple vista. “La Luna entra primero en la penumbra de la Tierra, que es una zona donde si bien la sombra no es completa ocurre que nuestro planeta empieza a tapar una fracción del Sol”, explica Rodrigo Díaz, astrofísico e investigador del Conicet. En esta etapa la dificultad de apreciar el eclipse, que ya está en proceso, se debe a que la Luna sigue recibiendo luz en toda su cara por una parte del Sol que todavía la ilumina. Eclipse parcial A las 23:27 comienza el eclipse parcial donde ya se puede apreciar el fenómeno que tiñe al satélite natural de un color rojo. “A las 23:30 vemos que ya hay partes de la Luna que empiezan a entrar en el cono total de sombra que proyecta la Tierra. Ahí empezamos a ver las partes de la Luna que no reciben ningún tipo de luz del Sol. La Luna se va oscureciendo por etapas a medida que va entrando en el cono de sombra de la Tierra. La Luna entonces se va poniendo más oscura de un lado al otro”, sostiene Díaz. De acuerdo explica Nicolás Balbi, divulgador científico del Observatorio de Física Cósmica de San Miguel, en esta fase del eclipse, por la interposición de la Tierra, la Luna adopta un tono rojizo. Esto se debe a que la atmósfera de la Tierra empieza a desviar los rayos azules, y permite ver los rayos en los tonos rojos. “La longitud de ondas que tienen los distintos colores son diferentes. El azul y el violeta tienen una longitud de onda más baja. Esos colores los atrapa la Tierra o se dispersan en el momento en que la luz del Sol toca el costado de la atmósfera. Las frecuencias que nosotros llegamos a ver en esta fase son las ondas rojas que son las más rápidas”, dice Balbi La Luna ya no recibe la luz directamente del Sol sino que es iluminada por las ondas que pasaron por la atmósfera de la Tierra y entonces adopta la tonalidad rojiza. Eclipse total Finalmente a las 00:29 la Luna entra completamente en el cono de sombra de la Tierra, y ahí empieza lo que se llama el Eclipse Total, hasta alcanzar el máximo que ocurrirá a la 1:11. Durante el eclipse la Luna se mantendrá de color rojo a lo largo de una hora y veinte minutos. Después empezará a salir del cono de sombra, para volver a la fase parcial y luego a la penumbral hasta que finaliza el eclipse.