PINAMAR (enviado especial).- El operativo para dar los dos hombres -Román Ramón (57) y Gabriel Raimann (37)- que desaparecieron el pasado domingo por la madrugada en Cariló continúa este martes por la mañana.

Según pudo saber LA NACION por fuentes de la municipalidad de Pinamar, la exploración -en la que trabajaron Prefectura, Policía Bonaerense y la Secretaría General del Municipio- inició ayer en la baja náutica de Valeria del Mar. Sin embargo, esta madrugada se extendió al Partido de la Costa ya que, como explicaron a este medio, los fuertes vientos y las altas mareas podrían haber llevado a que Ramón y Raimann se desplacen a otro punto más lejano de la costa bonaerense.

Una de las principales bases de búsqueda se encuentra apostada en Punta Médanos, Partido de la Costa, a escasos metros de un histórico faro. Allí, Bomberos de Cariló junto con la Policía Ecológica y la Brigada de Explosivos coordinan la investigación. Los equipos se desplazan por el perímetro tanto con drones -en un radio de 7 kilómetros- como motos de agua, con las que ingresan 20 kilómetros mar adentro en busca de señales de vida.

Comando de incidentes que se armó para la búsqueda de los kayakistas desaparecidos entre Valeria del Mar y Cariló. Marcelo Aguilar

Por su parte, Pablo Román (29), uno de los cuatro hijos de Ramón Román, busca a su padre subido a una avioneta. “Estamos sobrevolando toda la costa. Más allá de la base en Punta Médanos no vemos nada; no vemos helicópteros; no vemos motos de agua”, indica en diálogo con este medio, y lamenta: “Estamos solos”.

En ese sentido, Román cuenta a este medio que tanto sus hermanos como su tío Gregario están juntando fondos para alquilar un helicóptero y acelerar la búsqueda. “Pretendemos con eso abarcar un mayor rango de búsqueda. Pero es muy caro. Cuesta 100 dólares la hora. Necesitamos la colaboración de todos. Por favor, ayúdennos a encontrarlos”, insiste.

“Chances azarosas”

Un agente de Defensa Civil de la provincia de Buenos Aires, que colabora con las tareas de búsqueda, se sincera y dice que las chances de supervivencia son “azarosas”. “No estamos seguro de nada. Conocemos solo el punto donde se los vio por última vez. No sabemos si se metieron muy adentro en el mar con el kayak. Desde el día de su desaparición, tanto el viento como las mareas y los vientos se movieron bastante, lo que hace que establecer un punto de búsqueda sea casi imposible. Por eso extendimos la investigación al Partido de la Costa”, explica, y continúa: “El tiempo de supervivencia varía de acuerdo con las personas. Pueden ser dos días como varios. Factores como la temperatura del agua y el estado de salud de los desaparecidos son importantes”.

Mientras ocurre esta conversación, una unidad de Bomberos de Cariló discute hallazgos preliminares de una de sus tandas de búsqueda. “Solo dimos con una gorra y una riñonera por ahora” , lamentan.

Noticia en desarrollo