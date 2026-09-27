“Este verano queremos probar”: Búzios se posiciona como nueva meca del turismo joven

Sus amigas ya tenían todo resuelto cuando Lola Guarino, de 20 años, se sumó al viaje. La casa, el transfer y las fechas ya estaban definidas. El plan era pasar Año Nuevo en Río de Janeiro y después otros seis días en Búzios, el destino del que todos hablaban el verano pasado. Ella sacó el pasaje a último momento. Por eso, dice, lo pagó caro, pero una vez allá el bolsillo le dio un respiro. “Los Uber costaban poco, comer afuera no era caro y el súper tampoco”, recuerda.

Si hace algunos años era Praia do Rosa, afirma la joven, ahora es Búzios. “De repente, es como que todo el mundo se pone de acuerdo. La pregunta es en qué quincena vas y los grupos de amigos se coordinan entre sí para estar todos en la misma época. De hecho, nosotras nos cruzábamos con la misma gente de otros veranos en Punta del Este -explica-. Hasta las fiestas son de la misma productora que organiza las de Punta, y también hay fiestas en barcos”.

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La experiencia de Guarino se repite, y a mayor escala, en los planes para este próximo verano. Según Despegar, en el último mes las búsquedas de argentinos para viajar a Brasil entre diciembre y enero crecieron 32% interanual, y Búzios encabeza las preferencias. Los viajeros de 18 a 35 años ya representan cerca del 25% de las reservas hacia ese destino. “Es un segmento que tradicionalmente optaba por Florianópolis o el litoral argentino y uruguayo, y que hoy encuentra en Búzios una propuesta muy atractiva para viajar con amigos, con vida nocturna, posadas y hostels, y una conexión ágil desde Río de Janeiro”, detalla a LA NACION Paula Cristi, gerente general de Despegar para la Argentina y Uruguay. El recorrido que describe Guarino también aparece en sus datos: muchos jóvenes cambiaron Praia do Rosa por Búzios, atraídos por un clima de verano más estable, una noche concentrada y la facilidad para llegar.

La playa de Geribá, en Buzios Instagram @lachacra.productions

“Búzios siempre fue un destino orientado a parejas y familias. Muy tranquilo, muy bohemio”, recuerda Juan Manuel Ulecia, de H&D Brasil, operadora mayorista que vende a través de agencias. “De un tiempo a esta parte se transformó también en un destino para jóvenes. Hoy está muy atractivo por el beneficio cambiario. Cuando comparás lo que cuesta algo en la costa atlántica u otros destinos de la Argentina, la diferencia es mucha, desde comer hasta el alojamiento o las compras”, ahonda.

Martín Lan, socio fundador de la agencia de viajes Lan y Kramer, coincide con sus colegas y también nota el cambio de perfil. “Llama la atención quiénes consultan y reservan. Son jóvenes universitarios que eligen esa playa como destino y no como lugar de paso para después quedarse en Río -explica-. Hoy recibimos pedidos de grupos de amigos de entre 20 y 30 años que viajan juntos, algo que hace algunas temporadas prácticamente no veíamos”.

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Casas grandes y posadas con desayuno

Para alojarse, los grupos tienen dos caminos. Uno es alquilar una casa grande y dividir el costo entre muchos. El otro, reservar habitaciones triples, cuádruples o quíntuples en posadas y hoteles, casi siempre con desayuno incluido.

Las casas son las primeras en agotarse. En temporada, los valores van de unos 230 dólares por noche por un departamento para seis en el centro a más de 1000 dólares por una casa para 16 con vista al mar. Y la ubicación no suele ser un problema. “Al ser una península, prácticamente todo queda cerca del mar”, sostiene Lan.

Para Guarino, las casas son una de las grandes cartas de Búzios frente a otros destinos, aunque su grupo de amigas reservó a último momento y no fue de las mejores. “Si reservás con tiempo, podés conseguir una ‘recasa’ por poca plata. Con pileta y con ping pong con todos tus amigos, por la mitad de lo que te saldría en cualquier otro lado. Mucha gente elige Búzios por eso”, expresa.

El punto de encuentro sigue siendo Rua das Pedras Instagram @lachacra.productions

Ayelén Hamue, de Nosso Paraíso Turismo, agencia de traslados y paseos en Río de Janeiro y alrededores, también alquila casas y confirma que los grupos buscan propiedades grandes. “Trabajo con casas para grupos grandes en la zona de João Fernandes, con cinco o seis suites, todas con vista al mar. Son caserones con pileta, jardín y un buen quincho, que es lo que les gusta a los pibes”, admite Hamue. En enero, a partir del 10, rondan los 2500 reales por noche, unos 480 dólares; de ahí, para arriba. Y para esas fechas ya no hay disponibilidad. Hay opciones más accesibles, como casas para ocho personas en barrio cerrado, a 400 metros de la playa, por 1800 reales, unos 345 dólares, o departamentos para seis en el centro por 1200 reales, unos 230 dólares.

La demanda es alta. Consultados por LA NACION, en la agencia Mi Casa en Búzios, que ofrece más de 20 propiedades en alquiler temporario, aseguran que entre el 26 de diciembre y el 21 de enero próximo tienen todo reservado salvo una casa para dos. Las fechas de Año Nuevo, las más caras junto con Carnaval, se alquilaron hace tres meses. “En temporada alta, una casa para dos parte de 550 reales por noche, unos 105 dólares. La más cara, para 16 personas y con vista al mar, cuesta 5500 reales por día, unos 1060 dólares. ¿Si se alquila? Sí, se alquila”, aseguran.

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Los hoteles, en cambio, todavía tienen lugar. En Latitud Hoteles, cadena hotelera de la península, Juan Pablo Panasci coincide con sus colegas en que los precios de esta temporada juegan a favor del destino. “Contra la costa atlántica, está barato. Además es seguro y tiene más movimiento nocturno que antes”, describe. La cadena recibe cada vez más grupos jóvenes gracias a sus habitaciones triples, cuádruples y quíntuples. En sus hoteles más económicos, una cuádruple con desayuno cuesta unos 150 dólares por noche para las cuatro personas, y con media pensión ronda los 200. “Tenemos un sistema de vouchers para cenar en unos 15 restaurantes con los que tenemos acuerdo, todos muy buenos. Con desayuno y cena, son 50 dólares por persona por día”, informa Panasci. Las cuádruples ya tienen un 40% de ocupación para el verano.

La playa de Geribá, Rua das Pedras y las fiestas

Los días en Búzios también tienen su rutina. “Desayunan bien en la posada, almuerzan algo liviano en la playa y a la noche salen a Rua das Pedras, que concentra toda la movida que los chicos buscan”, describe Lan. De día, la más elegida es Geribá, una playa extensa con ambiente joven y olas para surfear. Manguinhos es la del windsurf y el kite. Panasci, por su parte, recomienda alojarse cerca del centro, donde está la movida. En la zona turística principal, una comida en un restaurante cuesta entre 70 y 90 reales (entre 13 y 17 dólares aproximadamente).

Cuando baja el sol, el destino tranquilo y bohemio que describía Ulecia cambia de ritmo. Según el operador, la movida empieza a crecer los fines de semana a partir de septiembre, con la llegada del turismo brasileño, y desde noviembre ya hay salidas todos los días. Los boliches grandes son pocos. Además de Privilege, de música electrónica, la noche pasa por los barcitos que se transforman a medida que avanza la noche, algunos de argentinos, donde suenan cumbia, salsa y reguetón. El punto de encuentro sigue siendo Rua das Pedras.

Las fiestas son otra atracción que cautiva a los jóvenes Instagram @lachacra.productions

A esa oferta se suman las fiestas que arman productoras argentinas durante la temporada. Una de ellas es La Chacra Producciones, que organiza fiestas durante todo el año en Buenos Aires y en temporada se traslada a Punta del Este, Río de Janeiro y Búzios. El verano pasado hicieron más de diez fechas en la península, entre sunsets y fiestas nocturnas, y para esta temporada proyectan más de veinte. “La movida en Búzios empieza mucho antes. Durante el día tenés playa, paradores y buena gastronomía. Después se arman sunsets, previas entre grupos y, más tarde, la gente se concentra en determinadas fiestas. Al no haber una cantidad enorme de boliches, gran parte del público argentino termina coincidiendo en los mismos lugares”, apuntan desde la productora.

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Para Guarino, esa coincidencia fue otro de los puntos a favor del viaje. “En las fiestas te cruzás con gente que conocés quizá de otros veranos, me pasó con un grupo de conocidos de Punta”, dice la joven. Sin embargo, desde La Chacra matizan la idea de que se trata del mismo público del que frecuenta Punta del Este. “Puede parecer, pero no necesariamente. Producimos en ambos destinos, incluso hacemos Año Nuevo en Punta, y vemos diferencias claras en la dinámica y en el público. Sí hay un cruce importante. Muchos jóvenes pasan Año Nuevo en Punta, después viajan a Brasil y se vuelven a encontrar con nosotros en Búzios”, señalan en la productora.

Cuándo reservar

A pocos días de que empiece el último trimestre del año, los operadores coinciden en que conviene no dejar todo para último momento. Los jóvenes suelen decidir más cerca de la fecha. Según Despegar, los viajeros de 18 a 35 años reservan con 20 a 35 días de anticipación, frente a un promedio de 60 para los destinos regionales, y muchas veces se mueven al ritmo de las ofertas. Pero con las casas grandes casi agotadas para enero, Lan recomienda confirmar primero el alojamiento y dejar el aéreo para más adelante, con el Cybermonday como oportunidad para conseguir mejores tarifas. Para quienes prefieren resolver todo junto, Despegar ofrece un paquete de siete noches del 17 al 24 de enero, con vuelo directo y hotel tres estrellas con desayuno, a $1.545.880 por persona, en hasta tres cuotas sin interés. Además, permite que cada integrante del grupo pague su parte con su propia tarjeta.