“Súper El Niño”: estrenarán un sistema de monitoreo para responder a la emergencia sanitaria que podría causar

Está confirmado: a partir de la primavera, en especial durante el trimestre octubre-noviembre-diciembre y seguramente también a principios del próximo año, el fenómeno de “El Niño” promete mostrar su máxima intensidad con lluvias copiosas e inesperadas, inundaciones, deslaves de montañas y desbordamientos de ríos, olas de calor y sequías.

Mientras continúa aumentando la temperatura de las aguas superficiales de la Región 3.4 en el Pacífico Ecuatorial —indicador que se utiliza para medir el fenómeno, calificado este año como un “Súper Niño”—, muchos países se preparan para lo que puede resultar una auténtica catástrofe. Entre ellos se encuentra el nuestro, donde la amenaza se centra mayormente en inundaciones.

Ilustración creada por el Ministerio de Salud para mostrar el despliegue en caso de una inundación

Voceros del Ministerio de Salud de la Nación anticiparon que estará activo por primera vez un sistema de monitoreo que integra 3 software y vuelca la información a la plataforma geoespacial ArcGIS, que realiza análisis cartográficos con posicionamiento sobre todo el territorio nacional y, ante una crisis sanitaria, puede informar directamente a la Agencia Federal de Emergencias (AFE). “Ahora tenemos datos para compartir con las direcciones de emergencia de las provincias. Hemos incorporado a la Agencia Federal la solapa ‘salud’. Antes, se trabajaba intuitivamente”, aseguraron.

El modelo de intervención, sin embargo, no se limita a recopilar, analizar y compartir información. También indicaron que se cuenta con un conjunto de dispositivos sanitarios para actuar frente a la emergencia, cuyo protagonista principal es el Equipo de Intervención Médica Extra Hospitalaria (ERMEH), que fue donado en 2022 por el Comando Sur de los Estados Unidos y que en 4 horas se puede instalar en zonas de desastre para brindar atención médica de baja y mediana complejidad y no sobrecargar a los hospitales o centros de salud que no hayan sido afectados por el fenómeno climático.

Un hospital trasladable

“Este hospital puede ser trasladado por tierra si la distancia no excede las 72 horas de viaje y, si es más lejana, en avión —dijo uno de los voceros del Ministerio—. La estructura tiene consultorios, 60 camas de internación, 4 camas de shock y 4 de terapia intensiva. Los pacientes pueden estar hasta 6 horas en terapia intensiva y luego ser derivados por tierra o aire a un hospital que no haya sido afectado por las inundaciones, que llamamos ‘hospital de cemento’. La principal situación que debe evitarse en un hospital es la saturación, que es el único proceso que no se puede manejar.” Mantener el hospital cuesta $5.6 millones por día.

El ERMEH que fue donado en 2022 por el Comando Sur de los Estados Unidos

La intervención del ERMEH en zonas que podrían ser afectadas por El Niño no será su debut dentro del sistema argentino de respuesta frente a emergencias y catástrofes. Fue montado por primera vez durante las inundaciones en Bahía Blanca, un temporal registrado en marzo de 2025, que duró más de 20 días y registró 18 muertos, cientos de heridos y casi 1.500 evacuados.

“En Bahía Blanca se habían caído los centros de salud privados, el hospital regional tampoco funcionaba y solo quedó el 70% en pie del hospital municipal —agregaron las fuentes del Ministerio de Salud—. Sumamos nuestro hospital para mediana y baja complejidad. Con eso sacamos casi el 90% de la demanda al hospital de cemento, que pudo concentrarse en la alta complejidad, las cirugías y tomografías, que son servicios que no ofrecemos en el nuestro, aunque sí laboratorio, ecografías y rayos X. Atendimos en total a 3.500 personas: derivamos solo 35 pacientes y cubrimos con nuestras células psicológicas 56 personas en crisis. Si esos 3.500 pacientes hubieran ido al hospital de cemento, habría colapsado en apenas dos días y habría perdido la posibilidad de ofrecer la alta complejidad”.

Fue montado por primera vez durante las inundaciones en Bahía Blanca

De acuerdo con la zona de que se trate, el equipo de emergencia dispone también de patrullas capaces de recorrer terrenos inundados y móviles avanzados que permiten, por ejemplo, medicar a las personas afectadas por el desastre que necesiten atención de urgencia y también continuar con los esquemas de administración crónica de medicamentos.

En esos móviles trailers, aseguraron, se puede hacer asistencia sanitaria básica y triage para evaluar el grado de urgencia de la atención que necesita cada persona. El sistema también prevé un Comando Operativo de Emergencia (COES), que, de acuerdo con la magnitud del evento, puede involucrar o no a autoridades de las provincias.

Mantener el hospital cuesta $5.6 millones por día

El mismo hospital se montó en Jujuy, en Tumbaya, durante la peregrinación a la Virgen del Cerro, que se realiza a 120 km de la capital los días previos al Domingo de Ramos. Allí convergen miles de personas en un ascenso muy exigido al cerro, ubicado a casi 4.000 metros sobre el nivel del mar. Se atendieron pacientes con mal de altura, y con emergencias como cetoacidosis diabética y otras, que recibieron los primeros cuidados allí y luego pudieron ser trasladados en forma segura. También intervinieron en los incendios forestales de la Patagonia, con puestos móviles de estabilización y patrullas.

Enfrentar la incertidumbre

En la Argentina, El Niño promete castigar con inundaciones la provincia de Buenos Aires, el noreste (Mesopotamia más Chaco, Formosa y Santa Fe), también algunas zonas del norte como Jujuy y Tucumán y partes de la cordillera patagónica.

“Todos los modelos coinciden en el área de impacto y se sabe que las precipitaciones aumentan al menos un 60%. Pero la magnitud del fenómeno se puede prever apenas con horas de anticipación: a medida que se acerca el momento, la previsión puede ser más exacta. Hay impactos paulatinos, generalmente las crecidas de los ríos, que se puede calcular en cuántos días llegarán a las distintas localidades. Y también hay que tener en cuenta los chubascos de 300 a 500 mililitros/hora, que pueden producir deslaves de ríos y montañas y hacer desastres en 30 minutos”, adelantaron las fuentes consultadas.

Por ahora, los mapas que circulan son de simulación, pero permiten identificar claramente hectáreas potencialmente inundables, a qué población alcanzaría el desastre, cuántos hogares involucraría y con cuántos elementos se cuenta para hacerle frente al agua. “Buscamos sumar nuestro sistema a los locales”, dijeron los voceros.

“Los mapas ofrecen toda la información referenciada y, cuando estemos en operatividad, se podrá ver la realidad en línea de los hospitales o centros de salud de la zona y montar dispositivos intermedios para hacer de escalón, por ejemplo, y que no toda la demanda de atención llegue de golpe a las capitales si la inundación ha sido en el interior de una provincia. También estamos capacitados para responder a emergencias internacionales y pueden requerirnos para salir fuera del país”, aseguraron.

Los funcionarios indicaron que se trabaja con una mesa de emergencia que se nutre de todas las áreas del Ministerio de Salud y que permitirá en casos de catástrofes responder al pedido extraordinario de vacunas necesarias para prevenir brotes, como hepatitis A, antigripal, antirrábica y antitetánica, o instrumentar medidas en casos de enfermedades por transmisión de vectores, por ejemplo, el dengue.

Las fuentes del Ministerio de Salud consultadas negaron enfáticamente que hubiera limitaciones o alteraciones en la misión que se dispone a enfrentar a consecuencia de las drásticas reducciones de personal de distintos organismos públicos. Por ejemplo, en el Servicio Meteorológico Nacional (MSN), que debido a los despidos masivos redujo un 30% su capacidad operativa y que, de acuerdo con el Centro Argentino de Meteorólogos (CEM), compromete “la capacidad del país para monitorear la atmósfera, anticipar fenómenos meteorológicos y generar información confiable”.

¿Estamos bien preparados para enfrentar los desastres que augura El Niño? “Nadie, en ningún lugar del mundo, tiene todos los elementos para responder totalmente a una catástrofe —enfatizaron los voceros de la cartera sanitaria nacional—. En ninguna parte del mundo existen los recursos suficientes: el recurso en el país es para las primeras horas y para mantener la situación, pero siempre se busca la ayuda por fuera. Y sí, contamos con la primera línea de emergencia.”