Expedición Himalaya: así es el operativo en el que 10 militares argentinos subirán más de 7000 metros de altura

Diez militares argentinos se enfrentan a uno de los desafíos de montaña más exigentes del mundo. Como parte de la Expedición Himalaya 2026, una patrulla del Ejército Argentino viajó a la India con el objetivo de alcanzar la cima del monte Kamet, ubicada a 7756 metros sobre el nivel del mar.

La misión comenzó el 19 de agosto y está previsto que se extienda hasta el 7 de octubre. Serán 50 días de operativo, entre traslados, aclimatación, instalación de campamentos, transporte de equipamiento, ascenso y posterior regreso.

El objetivo representa un nuevo desafío para las tropas de montaña argentinas después de la experiencia realizada en 2025 en el monte Kun, también en el Himalaya. Esta vez, los militares deberán superar diferentes niveles de altura hasta establecer un último campamento a 7050 metros, desde donde encararán la etapa final hacia la cumbre.

El personal elegido estará 50 días en climas hostiles, buscando profesionalizar sus conocimientos en supervivencia (Foto: Argentina.gob.ar)

La llegada a los 7756 metros no se realizará de manera directa. Una de las principales dificultades de una expedición de estas características es conseguir que el organismo se adapte progresivamente a la disminución del oxígeno disponible a medida que aumenta la altura.

Por ese motivo, la patrulla deberá avanzar a través de diferentes campamentos. El recorrido comenzará en el Campo Base de Vasundhara Tal, ubicado a 4700 metros sobre el nivel del mar. Desde allí, el operativo contempla las siguientes etapas:

Campo Base – Vasundhara Tal: 4700 metros.

4700 metros. Campamento 1: 4950 metros.

4950 metros. Campamento 2: 5400 metros.

5400 metros. Campamento 3: 6100 metros.

6100 metros. Campamento 4: 6700 metros.

6700 metros. Campamento 5 – Collado de Meade: 7050 metros.

7050 metros. Cumbre del Kamet: 7756 metros.

El procedimiento responde al principio conocido como climb high, sleep low, que puede traducirse como “subir alto, dormir bajo”. La estrategia consiste en exponerse progresivamente a alturas superiores y luego descender para descansar, favoreciendo la aclimatación antes de continuar avanzando.

Además de las condiciones propias de la altura extrema, los integrantes deberán desenvolverse sobre hielo y glaciares, trabajar con cuerdas fijas, transportar cargas y permanecer durante varias semanas en un ambiente de montaña de alta exigencia.

El período de 50 días contempla también el viaje terrestre desde Delhi hasta el Campo Base, los movimientos de materiales entre los distintos campamentos y el repliegue una vez finalizado el intento de cumbre.

¿Quiénes son los 10 militares argentinos que participan en la expedición?

Llegar hasta esta instancia requirió varios meses de preparación. Inicialmente, 32 militares se postularon para integrar la expedición. Todos debían cumplir previamente con requisitos relacionados con capacitación, experiencia y aptitud para desenvolverse en alta montaña.

El personal elegido para la misión (Foto: Himalaya 2026)

De ese grupo fueron seleccionados 17 efectivos para comenzar un entrenamiento específico dividido en tres bloques, desarrollado entre abril y julio de 2026. Finalmente, quedaron elegidos los diez integrantes de la misión:

Coronel Bernardo Ariel Cecchini , jefe de la expedición.

, jefe de la expedición. Mayor Ramiro Ricardo Antoñana , jefe de las patrullas de ataque.

, jefe de las patrullas de ataque. Teniente Sebastián Gustavo Frete .

. Suboficial principal Víctor Daniel Giordano .

. Sargento ayudante Oscar Sergio Oro .

. Sargento primero Diego Marcelo Alegre .

. Sargento Cristian David Astudillo .

. Sargento José Luis Perales .

. Cabo primero Daniel Hernán Gregorio .

. Cabo primero Nicolás Javier Alejandro Copa.

¿Por qué realizan este viaje a la India?

Más allá del desafío que representa alcanzar una cumbre de 7756 metros, la Expedición Himalaya 2026 tiene como objetivo realizar un intercambio de adiestramiento operacional en montaña entre el Ejército Argentino y el Ejército de la India. El propósito de la misión es fortalecer la relación bilateral entre los ejércitos, además de consolidar las capacidades técnicas del personal argentino en este tipo de escenarios.

La experiencia permitirá profundizar conocimientos relacionados con aclimatación, desplazamiento sobre hielo, utilización de cuerdas fijas, instalación de campamentos de altura, rescate y supervivencia en condiciones extremas.