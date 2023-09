escuchar

MENDOZA.– “Extendemos el winter”. “Esto es histórico”. “Hay nieve para largo”. Son frases que repiten los operadores de los centros de esquí y parques de nieve de esta provincia. Es más, con las nevadas récord que llegaron tarde en el invierno se abre la chance de que septiembre termine con esquiadores en la montaña, y no se descarta que la movida logre llegar a octubre. Sin embargo, los ojos están puestos en el día a día, semana tras semana, para garantizar un buen servicio a los visitantes.

Todo este escenario “atrasado”, bajo una explicación meteorológica, está ligado al fenómeno de El Niño, según indicaron a este diario investigadores en la materia. En tanto, para las autoridades que administran el agua en Mendoza no es una temporada atípica, aunque reconocen que desde hace 10 años no nevaba con tanta intensidad y de manera tardía.

En Las Leñas celebran estar "tapados de nieve" Gentileza

En este contexto, desde mañana volverá a quedar habilitado el Sistema Integrado Cristo Redentor, el paso internacional a Chile, después de más de 20 días cerrado entre las 60 jornadas con interrupciones en lo que va de 2023, lo que permitirá que más de 10.000 camiones puedan restablecer su recorrido.

Así las cosas, celebran con fuerza en el centro invernal Las Leñas, uno de los más importantes de América Latina. Allí, en Malargüe, en el sur provincial, a casi 350 kilómetros de la capital mendocina, están tapados de nieve y se entusiasman para lo que viene. “La verdad es que son nevadas históricas. El valle está blanco, al igual que la ciudad; es increíble. Se ha acumulado muchísimo, y podemos seguir hasta lo impensado. La calidad y cantidad nunca existió; el balance es positivo, más allá de no haber tenido tan buenas nevadas en julio, ya que tuvimos ocupación por encima del 80% durante toda la temporada. Ahora estamos al 100% en todos los hoteles, principalmente el fin de semana. Seguimos viendo cómo sigue todo y no sabemos cuándo terminamos”, se entusiasma Sebastián Otegui, gerente comercial de Las Leñas, en diálogo con LA NACION. “Acá hay nieve para largo, no hay una fecha de estimación de cierre. Hay que ver semana a semana. Por ahora, hay nieve para no pensar en el cierre”, repiten trabajadores, visitantes y lugareños del imponente valle, enclavado en medio de la Cordillera de los Andes.

El parque de nieve Los Puquios, a pleno, renovó sus promociones

Por otro lado, sigue siendo furor el reconocido parque de nieve Los Puquios, el pequeño y único complejo invernal operativo camino a Chile, sobre la ruta 7, tras el cierre de Vallecitos y la demorada concesión de Los Penitentes. De hecho, por estos días lanzó una nueva promoción y se entusiasma con las fuertes nevadas de las últimas jornadas. Aunque cruzan los dedos para que las precipitaciones continúen, todos los ojos están puestos en este fin de semana.

“Es toda una sorpresa tener estas nevadas en septiembre. Seguimos abiertos, por ahora, hasta este fin de semana, 17 de septiembre, cuando esperamos recibir más visitantes. Disfrutamos cada día de la nieve”, expresó Eduardo Soler, quien comanda el complejo junto con Jorge Pérez Polo, desde hace años. Este sitio, ubicado en la reconocida localidad de Puente del Inca, a casi 200 kilómetros de la capital provincial, cada jornada en plena temporada llega al límite de su capacidad operativa, con más de 1000 visitantes y un estacionamiento para más de 400 vehículos.

Las intensas nevadas también cubrieron Las Cuevas , en el corredor internacional Gentileza

Sin embargo, las escasas precipitaciones en julio y las interrupciones de la ruta 7 por la falta de coordinación en la apertura del paso a Chile complicaron la temporada de este sitio turístico. Por eso, ahora, con el corredor internacional habilitado, se preparan para recibir a todos los amantes de la montaña.

“¡Yupi! Extendemos el winter. Recibimos a los mendocinos con DNI en mano con un 2x4 en pases. Pagan 2 entran 4, solo mendocinos”, son algunas de las promociones que se multiplican por estas horas –y hasta el jueves– en Los Puquios, con los siguientes servicios: rental de equipos de esquí y snowboard (no indumentaria), picniclandia, pista de trineos y su magic carpet, pista de esquí Banderitas, para principiantes; sanitarios; gastronomía y playa de estacionamiento.

Los motivos

Investigadores en meteorología y cambio climático consultados por LA NACION coinciden en la evaluación que se hace de las recientes nevadas. “Está muy ligado al fenómeno de El Niño. Es un fenómeno acoplado entre el océano y la atmósfera, que venía manifestándose con intensidad si miramos las temperaturas superficiales del mar, pero la atmósfera todavía no estaba del todo acoplada. Estos importantes eventos de nieve pueden responder a eso”, indicaron los especialistas, al tiempo que aclararon que no pueden sostener que estas intensas precipitaciones tardías son “inusuales”, ya que habría que observar los registros de nieve de septiembre, sobre la base de estudios del Departamento General de Irrigación (DGI), ya que no hay datos meteorológicos del Servicio Meteorológico Nacional en alta montaña.

"Acá hay nieve para largo, no hay una fecha de estimación de cierre", dicen los responsables de Las Leñas Gentileza

Por tal motivo, desde el DGI confirmaron a LA NACION que no se puede calificar de nevadas atípicas, aunque reconocen que desde hace una década no se observaban precipitaciones níveas de este tenor, en medio de una crisis hídrica que ya supera ese lapso. “Son nevadas que no se producían desde hace más de una década, en la mayoría de las cuencas, pero en los últimos 25 años se han producido iguales o mayores. No podemos referir que son atípicas, ya que la cuenca del río Mendoza está en un año medio, lo que tendría que pasar, en promedio, todos los años”, comentó Rubén Villodas, director de Gestión Hídrica del organismo que administra el agua en Mendoza.