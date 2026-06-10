Falleció Fernando Lasala, maestro y mentor de médicos en el Hospital de Clínicas durante décadas

Fernando Lasala, médico y Profesor Emérito de la Universidad de Buenos Aires (UBA), falleció a los 89 años. Colegas y exalumnos en el Hospital de Clínicas destacaron su trayectoria profesional, empatía con los pacientes en las recorridas de salas, sensibilidad con las carencias sociales y su compromiso con la formación en medicina interna.

Lasala nació en 1937, en Mercedes, provincia de Buenos Aires. Su madre era docente en una escuela local y su padre, abogado. Tenía tres hermanos; el mayor, ingeniero y las dos hermanas menores, una filósofa y otra, médica infectóloga.

Había estudiado medicina en la UBA, donde se recibió en 1961. Eligió el Hospital de Clínicas para llevar adelante una carrera de más de medio siglo en el mismo hospital escuela donde ejerció la docencia. Lo hizo, al principio, como médico concurrente -en ese momento, aún no había residencias- en la cátedra de Egidio Mazzei, que en 1977 fue designado “Maestro de la Medicina” por la Prensa Médica Argentina.

Fue un férreo promotor de la residencia médica para la formación de posgrado en medicina y la vuelta a la relación médico-paciente sin interferencia de la industria farmacéutica en el acto médico.

Lasala llegó a ser Profesor Titular Consulto y Profesor Emérito, designación honorífica a la trayectoria. “Mi segundo hogar”, definió al hospital de la UBA durante una entrevista en 2016 al portal Intramed. Integró varias veces la lista de candidatos a decanos de la Facultad de Ciencias Médicas de la universidad.

Además de la práctica profesional y la enseñanza, Lasala ocupó distintos cargos en el Clínicas, donde fue director adjunto. Uno de sus proyectos fue empezar a relevar y hablar de las infecciones hospitalarias, puntapié inicial del Servicio de Infectología actual.

A la vez, dirigió el Programa de Actualización en Medicina Interna (Proami) de Editorial Panamericana, que se tradujo en una serie de fascículos de su autoría con colaboradores que exalumnos recordaban como “los Lasala” al despedirlo en redes sociales desde que se conoció su deceso, el 20 del mes pasado. También resaltaron sus clases de semiología para la interpretación de signos y síntomas.

“Tengo un excelente concepto del alumno de medicina”, dijo durante la entrevista al medio especializado hace una década. Habían pasado 54 años desde su ingreso al Clínicas y aún continuaba como Profesor Emérito.

“Contrariamente a lo que parece -avanzó-, cuando veo a esos jóvenes con la preocupación que van al hospital, para adquirir conocimiento, las preguntas que realizan, el respeto que tienen por el profesor, soy muy optimista a futuro. Creo que el país tiene una reserva muy importante. Lamentablemente, después uno ve el desconcierto de la escuela secundaria, los teléfonos celulares, la web y las drogas, que es terrorífico. Pareciera que se hubiera cambiado el paradigma: nosotros fuimos producto del esfuerzo. Ahora, la ideología para vivir parece ser pasarla bien.”

La Sociedad Argentina de Medicina lamentó la pérdida de “un maestro y mentor de generaciones de médicos”.