Feriado: la “sinergia” que llevó a la costa a vivir un exitoso fin de semana como si fuera enero

Los días festivos que acompañaron el paso de León XIV por la Argentina generaron una repentina ola de turismo que estaba fuera de calendario

MAR DEL PLATA.- Mientras casi todos los ojos del país estuvieron puestos en el Papa y su intensa agenda que lo paseó por varios destinos y lo puso siempre frente a grandes multitudes, por estas playas de la costa bonaerense anduvo otro grupo también numeroso, que se cuenta por decenas de miles y que pasó este fin de semana extralargo con los pies en la arena, de cara al sol y, ante las buenas temperaturas, también entre baños de mar.

Se extrañaba, a esta altura de noviembre, una dosis de buen tiempo. Esta primavera, al menos en su primera mitad, fue bastante cruel por aquí. Esta sucesión de días espléndidos, de cielo diáfano y sin necesidad de abrigos, tuvo su reflejo con esta primera seguidilla de postales playeras con reminiscencias de verano.

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Los feriados que acompañaron el paso de León XIV por la Argentina –uno de alcance nacional, otros dos con alcance sobre Córdoba y la Capital el martes, y un tercero para la provincia de Buenos Aires este miércoles– generaron una repentina ola de turismo que estaba fuera de calendario, alcanzó niveles más que óptimos y, por sobre todo, ayudó al sector a hacer caja y tener una leve recuperación frente a un año que había aportado poco en términos de visitantes y consumo.

Se registraron las primeras postales playeras con reminiscencias de verano Mauro V. Rizzi

Al viernes por la tarde se daba por confirmado que la ocupación, siempre a partir de las reservas tomadas, superaría el 70%. Ya con ese número se ubicaba como la escapada de mejor rendimiento en lo transcurrido de este año después de Carnaval y Semana Santa.

Lo bueno es que a ese piso alto de quienes se habían asegurado alojamiento con anticipación se sumó el arribo espontáneo de otra gran cantidad de visitantes que se lanzaron a desandar la ruta hacia Mar del Plata y otras localidades balnearias a partir del sábado, quizás alentados por la certeza de una sucesión de jornadas muy soleadas y marcas térmicas de hasta casi 25 grados. Ni una gota de lluvia y el libro de quejas apenas si puede incluir alguna nube pasajera.

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Las mejores jornadas

Lunes y miércoles fueron las dos mejores jornadas. La primera, con pico de ocupación en esta fecha “papal” y favorecida también por el feriado nacional. El martes, apenas más fresco, también tuvo buen movimiento y este miércoles volvió el calor, la playa como destino inexorable y ya con algo menos de gente por el éxodo del turismo metropolitano. Pero aun así, con arenas muy concurridas.

Luego de una primavera esquiva, los visitantes disfrutaron a orillas del mar Mauro V. Rizzi

“Sábado y domingo fueron de muy buena ocupación en alojamiento, con casi 80%, y de mucha gente en la gastronomía, con un lunes que también mantuvo buen movimiento”, confirmó a LA NACION el presidente de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica, Hernán Szkrohal. Destacó en particular la incidencia de la competencia de 21K que se corrió aquí el domingo, con 13.000 participantes, gran cantidad de ellos llegados desde otros destinos y que multiplican dinámica turística, porque en su mayoría llegan con familia y se quedan algún día adicional. “Sábado y domingo parecía un fin de semana de enero”, arriesgó, y lo explicó: “Se generó una sinergia entre buenos eventos, mucha gente en la calle y el buen tiempo que acompañó”.

El segmento de restaurantes de mayor categoría volvió a registrar, como en sus mejores días, turnos completos y filas de espera en la puerta en aquellos que tienen por costumbre trabajar sin reservas de mesa previas. Los espacios a cielo abierto también tuvieron su doble chance: trabajaron muy bien durante el día y además durante las noches, agradables y que exigían apenas un abrigo liviano.

Por primera vez los balnearios, que desde los primeros días de octubre ya tienen sus carpas y sombrillas disponibles para los clientes, tuvieron clientela. Se vivió, quizá, como apertura de temporada. Algo tardía con respecto al ritmo habitual, ya que la meteorología de este año no ha sido favorable para esta región.

El sector vivió los feriados como un anticipo de la temporada Mauro V. Rizzi

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“El fin de semana fue de 98% de ocupación, muy pero muy bueno”, dijo a LA NACION el responsable de hotel Marcín de Cariló, Hugo Tavelli. También confirmó que, a partir del lunes, se notó una merma, pero hubo satisfacción por este rendimiento luego de un año que en términos de turismo había tenido resultados bastante modestos en todo el circuito de la costa atlántica. “Hay mucha consulta y gran interés por el período de verano”, anticipó.

Expectativas a futuro

Ahora más que nunca se empieza a mirar el cierre de año y lo que aportará esta temporada que, a poco de su inicio, mira de reojo las amenazas de El Niño y su incidencia en los turistas, algo remolones y tal vez desconfiados de confirmar un período de estadía ante el anunciado riesgo de que alguna de las lluvias prometidas complique el plan playero.

Aun así hay sectores vinculados a la oferta de alojamiento que reconocen confirmaciones a ritmo casi similar que el año anterior, que concluyó con indicadores aceptables. Esa cadena de consultas y posteriores reservas se inició en agosto y viene en crecimiento, según reconocen.

La convicción en los distintos sectores vinculados al turismo en la costa atlántica es que la suerte del próximo verano está en gran medida condicionada no solo por la economía, sino por sobre todo por el buen tiempo. Para muestra, este fin de semana largo: la garantía de sol multiplicó la cantidad de arribos, muy por encima de las expectativas. La conformidad es absoluta.

Antes de las Fiestas de fin de año, que marcarán el próximo gran pico de ocupación, habrá otro fin de semana largo. Será por el feriado del Día de la Soberanía, que se mudará del 20 al lunes 23 de noviembre para generar una oportunidad de escapada de tres jornadas consecutivas. Con el guiño del sol, con generosas temperaturas como socio aliado, se podría vivir en apenas diez días y por estas playas otro oasis de buen turismo.

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