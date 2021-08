Festejo en Olivos: la crítica del director del Hospital Fernández y un consejo a los políticos

El director del Hospital Fernández, Ignacio Previgliano, criticó al presidente Alberto Fernández por la foto en la que se lo ve festejando el cumpleaños de la primera dama con invitados durante la cuarentena: “Me siento como cualquier ciudadano. Yo recuerdo cuando teníamos a nuestros compañeros muriéndose y decía que los médicos estábamos relajados. Son cosas que duelen, que realmente no están bien”.

“Desgraciadamente, muchas veces pasa esto de ‘haz lo que yo digo, más no lo que yo hago’, es parte de la naturaleza”, lamentó, en diálogo con La Once Diez / Radio de la Ciudad.

Previgliano señaló que “la lección es aprender todo lo bueno que hicieron los médicos, los kinesiólogos, los administrativos, el personal de seguridad y de limpieza y la gente que se quedó en su casa y, el otro lado del espejo, la historia y la sociedad los juzgará”.

También cuestionó “toda esta campaña del miedo de que el sistema va a colapsar”. Y planteó: “A mí no me parece la manera de comunicar esto”. Explicó: “Yo siempre dije que no iba a haber colapso porque estamos teniendo respuestas y la verdad es que el sistema se estresó, estuvo al límite, pero no hubo colapso porque el colapso sanitario es que el paciente se muere porque no tiene una cama, porque no tiene acceso al oxígeno, porque está saturado el sistema”. “Esto en Argentina no pasó y calculo que no va a pasar, es decir, que hemos podido pasar esta pandemia con el refuerzo que se hizo en el sistema sanitario y por la buena voluntad y las ganas que puso el sistema de salud para salvar a la gente”, manifestó el médico.

Aún en la crítica, el director del Hospital Fernández se mostró sin rencor hacia las autoridades nacionales: “El 65% de la gente tiene algún grado de religiosidad. Todas las religiones tienen en común la misericordia y el perdón. Si yo rezo y digo ‘perdona a los que nos ofenden como también nosotros perdonamos a los que ofendemos’, tengo que perdonar y tengo que buscar la concordancia, más allá de la disidencia. El problema que tenemos en la Argentina de hoy y de los últimos 40 años es que nunca nos podemos poner de acuerdo en las cosas que nos unen y nos focalizamos en las que nos separan”.

“Si pudiera darle un mensaje a algún amigo político, sería: ‘Vamos por el consenso aunque te peguen’, porque esa es la única forma de poder mejorar esta lamentable situación que tenemos en el país con la pobreza, la miseria, los miedos, los odios entre hermanos, entre padres e hijos por esta grieta. Tenemos 70 años de divisiones y esto no camina. Busquemos el consenso”, culminó.

LA NACION

