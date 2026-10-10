Fin de semana largo y complicado: Guía para evitar los cortes de tránsito porteño por obras y competencias

Los usuarios de la línea ferroviaria Mitre deberán reorganizar sus viajes durante este fin de semana largo, en el que se conmemora el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Los ramales José León Suárez y Bartolomé Mitre permanecerán interrumpidos hasta pasado mañana inclusive por obras de infraestructura en la zona de vías. A su vez, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires despliega otros operativos que afectan la circulación vehicular por el montaje de una nueva pasarela peatonal sobre la autopista Dellepiane y por el Gran Fondo Argentina, una competencia de ciclismo que recorrerá este domingo 11 de octubre algunas de las principales avenidas y autopistas porteñas.

El reemplazo del puente ferroviario de la avenida Luis María Campos y Dorrego complica la circulación vehicular por esa zona de Palermo Ricardo Pristupluk

Según informó en las últimas horas Trenes Argentinos, se trabaja en reemplazar el puente ferroviario sobre la avenida Luis María Campos, entre las estaciones Tres de Febrero y Ministro Carranza, correspondientes a los ramales José León Suárez y Bartolomé Mitre, que tienen de cabecera a la estación Retiro.

Además de la interrupción de los servicios ferroviarios, las obras afectan la circulación vehicular en el entorno de Las Cañitas y Palermo. Según informaron las autoridades, hasta las 23.59 del lunes 12 de octubre estarán cerrados distintos accesos en esa zona del puente ferroviario.

Los cortes alcanzan a la avenida Luis María Campos entre Santa Fe y Dorrego; Dorrego entre Huergo y Luis María Campos; Ravignani entre Luis María Campos y Santa Fe, y Ancón y Ravignani. Las mayores afectaciones en el tránsito vehicular se concentrarán en el entorno de las estaciones Ministro Carranza y Palermo.

Cambios de recorrido

Los cortes también modifican los recorridos de varias líneas de colectivo. En sentido sur, las líneas 15, 29, 55, 59, 60 y 118 son desviadas por la avenida Luis María Campos, Teniente Benjamín Matienzo, Avenida del Libertador, Fray Justo Santa María de Oro y avenida Santa Fe. En sentido norte, esas mismas líneas circulan por las avenidas Santa Fe, Intendente Bullrich, Del Libertador y Dorrego, Huergo, Clay y avenida Luis María Campos hasta retomar sus recorridos habituales.

Ayer comenzaron las maniobras para poder reemplazar el puente ferroviario entre las estaciones Ministro Carranza y Tres de Febrero, del ferrocarril Mitre, en Palermo Ricardo Pristupluk

Los trabajos no impactan, en cambio, sobre el ramal Tigre-Retiro del Ferrocarril Mitre , que funcionará con sus frecuencias habituales de fin de semana largo.

Paso bajo nivel

En tanto, Autopistas Urbanas (AUSA) trabaja en la instalación de pilotes en la zona de vías para la futura construcción del paso bajo nivel de la avenida Álvarez Thomas, en Villa Urquiza. Esos trabajos se desarrollan entre las estaciones Drago y Urquiza del ramal José León Suárez de la línea Mitre y forman parte de un proyecto que busca mejorar la circulación vehicular y reducir los tiempos de espera en uno de los cruces ferroviarios más transitados de la ciudad.

Así será el nuevo paso bajo nivel de la avenida Álvarez Thomas, en Villa Urquiza

Desde Trenes Argentinos aclararon que el cronograma puede tener modificaciones si se registran condiciones climáticas desfavorables. Por esa razón, recomiendan a los usuarios consultar las novedades operativas en la aplicación de la empresa o por los canales de información habituales antes de iniciar sus desplazamientos.

Autopista Dellepiane

Una de las interrupciones de tránsito más significativas será en la autopista Dellepiane. Entre las 7 de este sábado 10 de octubre y hasta las 7 de mañana, domingo 11, estará totalmente cerrada para montar la nueva pasarela peatonal sobre la calle Zinny, a la altura del Parque Avellaneda.

La interrupción afectará ambas manos de circulación. Hacia el centro porteño, el corte abarcará el tramo comprendido entre las avenidas Argentina y Lacarra. En sentido hacia el conurbano bonaerense, se extenderá desde el enlace con la autopista 25 de Mayo hasta Piedra Buena.

Dos grúas participarán del montaje de la nueva pasarela peatonal sobre la autopista Dellepiane AUSA

El tránsito es desviado por colectoras y otras rutas alternativas. Quienes circulen desde la autopista 25 de Mayo deberán usar principalmente la autopista Perito Moreno, aunque también podrán optar por circular por la avenida General Paz y la autopista Riccheri.

Las tareas fueron programadas durante el fin de semana largo, teniendo en cuenta que suele registrarse una menor circulación vehicular en comparación con el resto de los fines de semana.

El montaje de la pasarela peatonal demanda la utilización de dos grúas de gran porte que colocan las vigas principales de la nueva estructura. Según informaron desde el gobierno porteño, cada una de las piezas que serán instaladas mide aproximadamente 25 metros de largo, 4,5 metros de ancho y pesa cerca de 150 toneladas.

Las nuevas pasarelas integran el plan de transformación de Dellepiane en la denominada Autopista Parque, que contempla mejoras de accesibilidad, nuevas colectoras, carriles exclusivos para colectivos y un parque lineal.

Competencia de ciclismo

A las restricciones mencionadas se suman las derivadas de la cuarta edición del Gran Fondo Argentina, una competencia de ciclismo de ruta amateur que reunirá a más de 3500 participantes. La prueba se disputará este domingo 11 de octubre y tendrá dos recorridos: uno de 46 kilómetros y otro de 129. La largada está prevista para las 6 en el Parque Sarmiento, en el barrio de Saavedra. Será además el punto de llegada.

Este domingo 11 de octubre se corre en Buenos Aires la cuarta edición del Gran Fondo Argentina Gran Fondo Argentina

El circuito atravesará algunos de los principales corredores de circulación, entre ellos las avenidas General Paz, Cantilo, Lugones, el Paseo del Bajo, 9 de Julio sur y las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno.

En el caso de esta competencia, habrá cortes temporales y restricciones de tránsito que levantarán de forma progresiva a medida que avance la competencia. Desde la organización señalaron que el objetivo es recrear las condiciones de las grandes pruebas internacionales de ciclismo de ruta, con los corredores completamente liberados del tránsito vehicular.