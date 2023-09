escuchar

Un proyecto de la Escuela Nuevos Horizontes, en la ciudad rionegrina de El Bolsón, realizada en conjunto con la Fundación Osiris de Astronomía, resultó finalista del Premio Zayed a la Sustentabilidad 2023, un galardón que reconoce con 100.000 dólares a las pequeñas y medianas empresas, organizaciones sin fines de lucro y escuelas secundarias por sus soluciones y tecnologías innovadoras en materia de sustentabilidad. La iniciativa argentina, que resultó seleccionada entre 5200 proyectos, tiene como primer objetivo concientizar a los locales sobre la problemática de la contaminación lumínica y luego implementar un modelo de alumbrado público más amigable con el medio ambiente.

“La contaminación lumínica es generada por la sobredimensión y el mal direccionamiento de las luces de la calle. Eso genera varios problemas. Para empezar, es un gran derroche de energía, un recurso que no es ilimitado. Además, genera problemas en la salud de humanos y animales y también sucede que la luz ingresa por las ventanas de las casas e ilumina el cielo, lo que no nos deja ver la estrellas”, dijo Carmen Brigues Schvartzman, alumna de la Escuela Nuevos Horizontes y miembro de la Fundación Osiris, un equipo integrado por docentes y estudiantes de distintas escuelas secundarias de El Bolsón que se reúnen extraescolarmente para aprender sobre astronomía.

“Nuestro proyecto es innovador porque brinda un ejemplo concreto de cómo es posible instalar alumbrado eficiente y sustentable para reducir la contaminación lumínica en la ciudad. Proponemos realizar una campaña inicial de concientización para luego continuar con la implementación de un plan piloto en un barrio de la localidad”, dijo Isabella Vilches Duval, también estudiante del establecimiento. Este plan, que aspiran poder replicar en toda la localidad, propone que las luces se direccionen hacia el suelo, que la potencia no sea muy excesiva, que solo algunas se mantengan prendidas durante la noche y que otras se prendan solo cuando sea requerido mediante una aplicación diseñada por la Universidad de Río Negro que permite encenderlas vía Bluetooth del teléfono de quien circula.

Leonardo Heredia, docente de física en cuarto y quinto año y referente del proyecto por parte de la escuela, explicó que los estudiantes se comprometieron mucho con el proyecto porque es una problemática que los interpela. “El colegio ya lleva adelante diferentes proyectos similares como para tratar el plástico. Los chicos ven bien estos proyectos y tiene una participación activa con lo que respecta a su pueblo. Además, esta es una zona con varios conflictos socioambientales y los chicos son parte de eso, es una problemática que los toca. El Bolsón se caracterizó siempre por tener un cielo lindo y limpio para observar, pero eso se fue perdiendo. Por eso, este proyecto quiere preservar la observación del cielo de acá a futuro. El cielo es un patrimonio de todos y es un trabajo de todos recuperarlo”, dijo.

Heredia indicó que si bien por el momento se trata de una campaña para concientizar, el objetivo final se puede llevar adelante igual, independientemente de ganar o no el premio.

La contaminación lumínica es una problemática que afecta a los estudiantes

Para armar el proyecto, en el que vienen trabajando desde el año pasado, los estudiantes se propusieron, en primer lugar, concientizar a los 50.000 habitantes de la localidad acerca de la problemática. Y , para ello, diseñaron memes que exponen el tema de una manera actual: “Los pájaros de tu barrio viendo la nueva línea de alumbrado público”, se lee en uno de ellos, que muestra a un búho con los ojos bien abiertos rodeado de sus pichones. En otro aparece Johnny Depp en Piratas del Caribe con cara de no entender y se lee: “Cuando te dicen que apagues la luz de tu pieza para ahorrar energía y tu ciudad parece una pista de aterrizaje”. Otra imagen muestra al abuelo de Bart Simpson hablando con su nieto y sus amigos: “Y aunque no lo crean, antes podíamos ver la Vía Láctea”.

El proyecto también contempla realizar charlas y talleres para jóvenes y adultos de El Bolsón y reunirse con las autoridades municipales para organizar en conjunto el proyecto. Además, los docentes contactarán a especialistas que ayuden a pensar soluciones eficientes para aprovechar las tecnologías actuales.

Los estudiantes crearon memes para concientizar a la población de El Bolsón

“Se trata de una problemática global relacionada con las luminarias públicas, que generalmente están mal colocadas, mal orientadas y son excesivas. Sus consecuencias más evidentes tienen que ver con el derroche de energía, que es un recurso escaso y no renovable; el daño a los animales, que necesitan la oscuridad para descansar u orientarse; las dificultades para la observación del cielo nocturno; el encandilamiento al momento de circular tanto en automóvil como en forma peatonal y, el más importante, las consecuencias negativas en la salud de las personas, ya que provoca insomnio, estrés y posibles enfermedades a futuro no bien estudiadas hasta el momento”, justificó el proyecto Diego Galperín, docente en la Universidad Nacional de Río Negro y presidente de Osiris.

Además, señaló como contradictorio el hecho de que para ahorrar energía se usen luces led: “Gastan menos, pero se pone más cantidad. Entonces, no se ahorra nada y encima contaminamos más, porque se ponen led de mucha potencia sin dirección”, dijo. “Es una problemática que nadie toma como tal. Tiran líquidos cloacales en tu terreno, te quejás. Pero si el municipio pone una hiperluminaria que te tira toda la luz en tu casa, no te quejás, porque lo tomás como natural, como parte del mundo moderno. No es que el alumbrado público sea un problema, sino que debe iluminar la calle, no tu casa ni el cielo, ni debe ser en exceso”, amplió.

"Los chicos están entusiasmados con recibir un premio internacional", dijo su docente Gentileza Fundación Osiris

Los ganadores del Premio Zayed –que recibirán 100.000 dólares– se darán a conocer el 1° de diciembre durante la 28ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP28), que se celebrará del 30 de noviembre al 12 de diciembre en los Emiratos Árabes Unidos.

“Más allá de ganar el premio, ser finalistas nos ayuda a abordar una problemática que nadie aborda. Lo cierto es que la contaminación lumínica es parte del cambio climático: para producir energía eléctrica, quemás combustible fósil”, concluyó Galperín.