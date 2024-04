“Frágil situación presupuestaria”: la advertencia de uno de los principales centros de formación científica del país

Escuchar

SAN CARLOS DE BARILOCHE.- Con el foco puesto en la formación de científicos y tecnólogos, el Instituto Balseiro (IB) cumplió ayer 69 años desde su creación en esta ciudad. En el marco de la conmemoración, el director de la institución, Mariano Cantero, alertó sobre la “frágil situación presupuestaria” que atraviesa la entidad.

“La falta de un presupuesto de 2024 aprobado significa que el presupuesto de 2023 solo cubre un tercio del año para realizar las actividades del Balseiro. No vamos a poder funcionar en un segundo o tercer cuatrimestre con los fondos asignados. Necesitamos que las autoridades nacionales, legislativas y ejecutivas, aprueben un presupuesto actualizado”, advirtió Cantero.

El director del IB sumó que se están perdiendo docentes de altísimo nivel por el complejo contexto económico y que no se podrá incorporar a nuevos estudiantes si no se actualiza el presupuesto. “La educación, la ciencia, la tecnología y la innovación no son caras. Cara es la ignorancia”, dijo Cantero al citar al científico argentino Bernardo Houssay.

Recientemente, el consejo académico del instituto resolvió adherir a la marcha de hoy en defensa de la educación pública. “Somos parte de Bariloche y haber mantenido esta institución como política de Estado con un foco claro en el desarrollo de ciencia y tecnología ha generado que la CNEA [Comisión Nacional de Energía Atómica] sea una de las fábricas más importantes de empresas de tecnología de la Argentina”, afirmó Cantero.

Además, el ingeniero nuclear que desde 2019 dirige el instituto enumeró instituciones creadas por egresados del Balseiro, como las centrales nucleares que producen energía eléctrica para el país y empresas tecnológicas e instituciones, como la empresa Invap, Fundación Intecnus y Altec.

El convenio de creación del instituto fue firmado el 22 de abril de 1955 por las autoridades de las dos instituciones de las que depende el Balseiro: la CNEA y la Universidad Nacional de Cuyo (Uncuyo). A su vez, la entidad es una unidad académica integrada al Centro Atómico Bariloche (CAB) que cuenta con laboratorios de punta en investigación y desarrollo.

“Desde sus comienzos en 1955, el Balseiro ha sido un actor central para la CNEA, aportando con sus actividades de formación de recursos humanos, generación de conocimiento, investigación y desarrollos tecnológicos”, remarcó Cantero.

Formación

El Instituto Balseiro ha formado hasta hoy a 2944 profesionales que egresaron de sus 11 carreras: ostenta 801 graduados de la licenciatura en Física, 434 de Ingeniería Nuclear, 142 de Ingeniería Mecánica y 50 de Ingeniería en Telecomunicaciones. Y a nivel de posgrado, el IB tiene 1517 egresados.

Las personas que ingresan a estudiar en el instituto reciben becas de la CNEA para dedicarse de forma exclusiva al estudio. Esto incluye, entre otros gastos, cobertura de alojamiento, comida y material de estudio, con valores que se van ajustando de forma periódica. A los alumnos se les ofrece además vivir dentro del campus, en el Centro Atómico Bariloche.

Estudiar en el Balseiro significa formarse con docentes que son investigadores y tecnólogos en actividad. Eso permite a los estudiantes vincularse en forma continua con centros científicos y tecnológicos y con empresas de tecnología en el país y el mundo.

“Atravesamos tiempos de la cuarta revolución industrial en el mundo, donde el universo digital atraviesa todos los órdenes de la vida, desde una clase virtual hasta las industrias totalmente robotizadas, y comunicaciones interpersonales en tiempo real en todo el planeta. Un tiempo en el que los nuevos materiales, la microelectrónica, la inteligencia artificial, la computación cuántica y muchas otras tecnologías impactan todas las dimensiones del desarrollo tecnológico, desde el comportamiento social hasta en la exploración del espacio. Educar en este contexto es el hermoso desafío que encaramos, la clave está en enseñar a hacer, enseñar a pensar y enseñar a aprender”, cerró Cantero.

En el Instituto Balseiro se dictan carreras de grado en Física, Ingeniería Nuclear, Ingeniería Mecánica e Ingeniería en Telecomunicaciones. Además, se trata de la única institución del país donde se dicta Ingeniería Nuclear en nivel de grado. También se brindan siete carreras de posgrado: la especialización en Aplicaciones Tecnológicas de la Energía Nuclear (Ceaten), las maestrías en Física, Física Médica e Ingeniería y los doctorados en Física, Ingeniería Nuclear y Ciencias de la Ingeniería.

