Fue a buscar a un presunto ladrón, lo ató a su camioneta y lo arrastró por varias cuadras en Zárate

Un hombre ató a su camioneta a un presunto delincuente y lo arrastró por varias calles de la ciudad de Zárate, provincia de Buenos Aires. El desencadenante de la situación habría sido el supuesto robo de un autoservicio de la zona.

Según informaron fuentes judiciales y consignó el medio local Zona Norte Hoy, el dueño del comercio inició una búsqueda por cuenta propia para dar con el autor del hecho. Tras averiguar que presuntamente había sido, fue a la casa y, según lo reconstruido, el otro hombre habría amenazado al comerciante con un cuchillo.

Encontró a quien presuntamente le había robado y lo arrastró por varias cuadras de la ciudad

En ese momento de tensión se dio un altercado entre ambos hombres y finalmente el dueño del negocio robado logró reducir al presunto delincuente: lo ató con una soga a su camioneta, una Ford Ranger.

Las imágenes que circularon en redes sociales muestran al vehículo recorriendo una calle mientras el hombre atado intentaba seguir su marcha. Acto seguido, se ve que el conductor frena de golpe, lo que provoca que el sospechoso se golpeara contra la parte trasera del vehículo antes de caer al suelo. Luego, el comerciante desciende, ajusta la soga, le pega con lo que parece ser un palo y continua el recorrido.

Varios vecinos de la zona se quedaron sorprendidos al ver la situación

En el registro fílmico también se ve la reacción de vecinos a los que se los nota sorprendidos por la situación. Más adelante, la secuencia finalizó cuando el hombre llevó al sospechoso hasta un árbol y lo dejó atado ahí, con la misma cuerda que lo había arrastrado por la ciudad.

Una vez finalizada la situación, intervino la la policía. La investigación, como informó Zona Norte Hoy, quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N° 8 Descentralizada de Zárate, encabezada por el fiscal Fernando Martín Reina. Por el momento, ningunas de las dos personas involucradas se encuentran detenidas.

Fuentes judiciales señalaron que actualmente se tramitan dos expedientes vinculados al caso. Uno de ellos busca determinar las circunstancias del presunto robo denunciado por el comerciante, mientras que el otro se centra en las lesiones que habría sufrido el sospechoso durante el episodio.