Fue a trabajar en estado de ebriedad y terminó perdiendo los datos personales de toda una ciudad

Numerosos son los casos en los que el consumo de alcohol perjudicó a una persona e incontables las veces que alguien cometió errores graves bajo los efectos de una bebida espirituosa. En Japón, más precisamente en la ciudad de Amagasaki, una anécdota insólita se llevó a cabo por la mala decisión de un empleado, quien cometió el fatal error de mezclar trabajo con alcohol, y su borrachera casi perjudica a más de 400 mil personas de aquel poblado.

Un empleado japonés fue noticia en su país luego de que tomara la peor de las decisiones cuando tenía que hacer su trabajo. Todo comenzó con la actividad del gobierno municipal Amagasaki, que llevaba adelante la tarea de unos pagos de ayuda a los hogares que estaban exentos del impuesto a la residencia. Y para lograr esto, contrató a una empresa tecnológica que se encargue de registrar los datos personales como fecha de nacimiento, domicilio, etc.

Uno de los empleados de esta empresa tuvo la responsabilidad de cargar los datos de 460 mil familias de Amagasaki en un dispositivo USB. Sin embargo, en lugar de realizarlo en el registro, que era el lugar donde correspondía llevar adelante este trabajo, se llevó la copia en su maletín para concluir su trabajo en una computadora de su empresa.

Además de cometer esta infracción por no tener permiso para llevarse estos datos, el empleado salió con esta información y tomó otra drástica decisión: bebió varias copas, se emborrachó y quedó durmiendo en la calle. Al despertarse notó que no llevaba consigo ninguna de sus pertenencias, y mucho menos, su dispositivo USB al que no llegó a hacerle una copia. Por ende, 460 mil familias fueron perjudicadas ante la insólita decisión que tomó el empleado japonés porque esa información podría ser utilizada para fines negativos.

Sin embargo, ante la preocupación de una posible difusión de datos personales, los encargados de la empresa tecnológica enviaron mensajes de tranquilidad porque esta información estaba guardada bajo una contraseña de trece caracteres, mientras todavía decidían qué iban a hacer con esta incómoda situación.

Para su suerte, el calvario que vivió el empleado llegó a su fin cuando rememoró todos los pasos que había dado aquel día en que se emborrachó. Como si se tratara de Sherlock Holmes buscando pistas, el japonés caminó por los lugares que había transitado alcoholizado hasta que, al fin, dio con el maletín que estaba a pocos metros del lugar en el que se había quedado dormido. Junto a sus pertenencias, se encontraba el tan ansiado dispositivo USB intacto y con toda la información disponible.

El gran escándalo revolucionó a la ciudad. Sin embargo, desde la empresa no dieron a conocer qué sucedió con este empleado y si hubo alguna sanción debido a su inaceptable comportamiento durante las horas de trabajo.

Esta anécdota será una valiosa lección para el empleado japonés que puso en riesgo información personal de más de 460 mil personas por una pésima decisión. No obstante, salió airoso por encontrar las pertenencias cerca del lugar en el que se había quedado dormido.