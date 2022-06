El clavado casi profesional del Dibu Martínez que hizo tentar a Lionel Messi

Luego de festejar el cumpleaños de Lionel Messi en Ibiza, llegó el turno de otra celebración de un integrante de la selección argentina. Se trata de Leandro Paredes, quien sopló 28 velitas, y como realizó el ‘10′ unos días atrás, invitó a la mayoría de los integrantes de La Scaloneta para pasar un rato de mucha diversión que sirve, entre otras cosas, para afianzar aún más la unión de un grupo que a mediados de noviembre viajará a Qatar para disputar el Mundial.

Situados en la isla de España, Paredes decidió armar una fiesta en una quinta donde los jugadores disfrutaron de la música del DJ Fer Palacio, quien anteriormente presenció la inauguración de un emprendimiento gastronómico entre Lautaro Martínez y su pareja Agustina Gandolfo. En medio de algunos temas musicales del momento y de rememorar canciones antiguas de la cumbia argentina, Alejandro “Papu” Gómez y Nicolás Otamendi fueron los que se animaron de musicalizar el ambiente.

A la par que varios jugadores estaban en una especie de quincho, otros prefirieron el aire libre para gozar de una pileta gigante que bordeaba el perímetro de la casa. Situados en la parte alta de la casa, Emiliano Martínez, más conocido como el Dibu, decidió apelar a sus conocimientos a la hora de tirarse al agua. Para darle más gracia al espectáculo, el arquero del Aston Villa, equipo que milita en la Premier League, se paró sobre el trampolín con la intención de dar un impulso. Luego en el aire dio una vuelta para zambullirse de espalda para sorpresa del Papu Gómez, quien esperaba su turno atrás de él y de Messi, que estaba en el borde de la piscina y lanzó una tímida carcajada.

El clavado del Dibu Martínez que despertó la reacción de Lionel Messi

Una vez que el sol empezó a bajar, Paredes continuó los festejos en la noche de Ibiza. Quienes asistieron a su cumpleaños fueron Joaquín Correa, Otamendi, Giovanni Lo Celso, Roberto Pereyra, Nahuel Molina, Lucas Ocampos, Javier Pastore, Ángel Correa, Papu Gómez, Ángel Di María, José “Principito” Sosa, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico, Dibu Martínez, Lautaro Martínez y Messi.

Las repercusiones del evento no se hicieron esperar y en consecuencia del contenido que publicaron los jugadores, los usuarios de las redes sociales destacaron la sinergia que existe entre todos los integrantes de la selección. “Toda la selección junta de vacaciones. No me quiero ilusionar más”; “Este Mundial si o si tiene que ser nuestro, muchachos, no hay con que darle”, manifestaron algunos followers.

Por otra parte, uno de los apuntados en los comentarios fue el Dibu Martínez, quien agigantó su figura en la selección en la Copa América y en cada partido de local en las Eliminatorias recibió una ovación del público argentino. “Si no le tuvo miedo a una definición por penales por el pasaje a una final de Copa América, cómo le va a tener miedo a eso”; “El que sale campeón se tira como quiere”; “Es más saludable jugar al truco muchachos. ¡Hasta noviembre estén tranquilitos por favor!”, deslizaron los usuarios, quien se ilusionan día a día con levantar la tercera Copa del Mundo.