Fuego en Córdoba: detuvieron a un hombre alcoholizado que comenzó un incendio de manera intencional

En medio de la difícil situación que atraviesa buena parte de Córdoba, vecinos del Valle de Calamuchita encontraron a un hombre en estado de ebriedad que había dado origen a un incendio de manera intencional. El fuego comenzó a expandirse por la acción del viento sur, pero el rápido accionar del personal de bomberos y de la policía evitaron que se propagara y adquiriera mayores dimensiones.

El caso ocurrió este miércoles, alrededor de las 14.30, en la Ruta Provincial 228, a la altura de Villa Yacanto. Tras el hallazgo del pirómano y luego de que lograran contenerlo, la policía lo detuvo.

Según precisó eldoce.tv, el ahora detenido -que tiene 37 años y es oriundo de La Carbonada- “estaba borracho” y fue visto en esas condiciones por un grupo de empleados municipales, quienes advirtieron el momento en que empezaba a prender el fuego e interrumpieron su acción.

De acuerdo a la publicación de El Diario de Carlos Paz, el sospechoso argumentó que lo “mandaron” a hacer lo que finalmente no logró. Frente a esto, se abrió una investigación para esclarecer el episodio y trascendió que varias personas se concentraron frente al centro de salud para pedir explicaciones.

El panorama en territorio cordobés es crítico y tiene como una de sus áreas más afectadas por las llamas al Valle de Punilla. Allí, bomberos y reservistas llevan más de una semana de trabajo prácticamente sin descanso debido a los desastres causados por el fuego. En esa zona, hasta el momento se quemaron más de 40.000 hectáreas.

Hasta esa zona llegó este miércoles el presidente Javier Milei, quien sobrevoló el área afectada junto con el gobernador Martín Llaryora, para interiorizarse sobre la crisis que atraviesa la provincia. En la recorrida también participaron la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; y la secretaria General de la presidencia, Karina Milei.

Como contó LA NACION, en lo que fue la séptima jornada consecutiva, los incendios continuaban, pero “con menor actividad”, según fuentes oficiales. Los bomberos “lograron avanzar en la lucha contra el fuego y siguen trabajando en algunos perímetros inestables”. No obstante, si bien aún no hay un control total, el fuego no tiene la misma dinámica que los días anteriores.

En este sentido, el último informe oficial precisó que “el foco de Villa Berna está contenido, con perímetro inestable, mientras siguen activos los de Punilla y Chancaní”. “A la fecha, hay unas 47.000 hectáreas afectadas: más de 40.000 en Punilla, 5100 en Chancaní y 2200 en Villa Berna”, señala el texto.

En este contexto, alrededor de 1000 bomberos están desplegados, con el apoyo de aviones hidrantes y helicópteros. Además, participan bomberos de otras provincias.

