Pueden hacer su prueba ahora mismo ingresando a Chat.openai.com. Luego de crear su usuario, están listos para empezar a conversar con este aparente sabelotodo: habrá sorpresas y desilusiones. Pueden pedirle correcciones y sugerirle respuestas y verán cómo no se olvida de lo que van conversando, lo “aprende” e incorpora a medida que avancen. Cuanto más acotado y preciso sea el pedido, más posibilidades habrá de tener una respuesta satisfactoria. Pueden también dejar volar su imaginación y probar al artista que nuestro amigo virtual lleva adentro con un pedido disparatado, como un poema que ensamble la música de Atahualpa Yupanqui con la de Pearl Jam y que no olvide la grandeza de Messi. Para Valentín Muro, filósofo e investigador en lógica e inteligencia artificial y autor del newsletter Cómo funcionan las cosas, ChatGPT es muchas veces como un “estudiante chamullero que no estudió” y rinde un final. “Quizás no sabe nada, pero lo dice con absoluta confianza, bien redactado y de manera conversacional y se va corrigiendo a medida que se lo pedimos. Si pretendemos aprender de un tema desconocido es probable que salga mal, pero si le pedimos que redacte un contrato de alquiler o una carta documento es muy probable que lo haga a la perfección”, describe. OpenAI y Microsoft no están solas. Google tiene a LaMDA (Language Model for Dialog Applications), mientras tanto Baidu, “la Google china”, acaba de anunciar que lanzará una plataforma similar en los próximos meses, entre otras. Zuzemberg lo equipara con asistir al nacimiento de un nuevo sistema operativo, donde habrá tres o cuatro que competirán entre sí por la elección de los usuarios. “Habrá un sistema operativo que será un modelo de interfaz con el mundo, donde se podrán montar millones de apps: para escribir artículos, o para manejar un auto, o para hacer un diagnóstico médico o dar una receta de cocina. Creo que todo va a tener su chatbot. Va a ser un genérico, la interfaz de lenguaje con la que vas a relacionarte con todo lo que está alrededor”, vaticina. Una de las promesas de estos asistentes virtuales es transformarse en nuestros copilotos en el trabajo, algo que ya está ocurriendo en muchas industrias. ¿Un ejemplo? Para los desarrolladores de software existe Copilot que va proponiendo pedazos de código. Una tarea que antes llevaba 15 minutos, quizás ahora demanda uno. También sirve para abogados, sugiriendo jurisprudencia, para agentes inmobiliarios, sugiriendo viviendas según las características de los clientes y para productores de seguros, entre otros. “Aumenta la productividad enormemente. Creo que en muchos trabajos vamos a tener estos asistentes inteligentes que nos ayudan a revisar, corregir y crear contenidos. No es loco pensar que en el futuro, gracias a esta ayuda, trabajaremos cuatro o cinco horas como mucho”, dice el fundador de Botmaker.