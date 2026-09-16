Ganó una de las carreras más duras de Bariloche y seis meses después murió intentando un récord en los Alpes

SAN CARLOS DE BARILOCHE.- La atleta canadiense Kalie McCrystal, de 38 años, fue dada por muerta por su familia tras permanecer dos semanas desaparecida en el monte Cervino (Matterhorn), una cumbre situada a 4478 metros de altitud en la frontera entre Suiza e Italia. En febrero pasado, McCrystal se había consagrado ganadora de la exigente prueba 4 Refugios Non Stop en esta ciudad patagónica.

McCrystal fue vista por última vez el 1° de septiembre mientras realizaba un entrenamiento de reconocimiento por la vertiente italiana del Cervino, conocida como Cresta del León, con el objetivo de intentar batir el récord de velocidad (Fastest Known Time o FKT) de ascenso y descenso en menos de cinco horas.

La fachada oriental del Matterhorn o monte Cervino.

A pesar de las intensas tareas de búsqueda coordinadas por la unidad de montaña de la Guardia di Finanza, que incluyeron helicópteros, drones y patrullajes terrestres, el cuerpo de la deportista no pudo ser localizado.

A través de un comunicado difundido por su madre, Wendy Cooper, y su hermana, Jody McCrystal, la familia expresó que todo indica que sufrió una caída fatal durante el descenso. También destacó la amplia experiencia y la destreza técnica que poseía para desenvolverse en terrenos de alta montaña.

Considerada una de las figuras más respetadas del circuito Merrell Skyrunner World Series, su trayectoria incluyó destacadas actuaciones en competencias de máxima exigencia alrededor del mundo, entre ellas un cuarto puesto en el prestigioso Trofeo KIMA y el 12° lugar en el Mundial de Trail de Canfranc.

En febrero pasado, McCrystal ganó la Carrera 4 Refugios Non Stop de Bariloche. Completó los 42 kilómetros del recorrido, con más de 3600 metros de desnivel acumulado, en 6 horas, 21 minutos y 11 segundos. Esa modalidad, disputada en una sola etapa, es considerada la más exigente de Sudamérica.

Kalie McCrystal ganó 4 Refugios en Bariloche con un gran desempeño

Última esperanza

Si bien la familia difundió ahora un mensaje de despedida, lo cierto es que el operativo de búsqueda aérea a gran escala en el Cervino había concluido el 5 de septiembre. De todos modos, familiares, amigos y rescatistas continuaron el rastreo por su cuenta.

“Han pasado dos semanas desde que nuestra querida Kalie desapareció durante un reconocimiento en el Matterhorn”, escribieron su madre y su hermana. Y añadieron: “La enorme muestra de cariño y apoyo hacia Kalie ha sido absolutamente increíble. El apoyo constante de Hillary Gerardi, quien fue la primera en dar la voz de alarma sobre Kalie, ha sido indispensable para nosotros. Amigos y seres queridos de todo el mundo se movilizaron e hicieron todo lo posible para ayudarnos a encontrarla y traerla de vuelta a casa. Qué hermoso fue ser testigos de todo el amor que la rodeaba”.

4 refugios es una de las carreras más técnicas del continente @carrera4refugios

La familia subrayó que el Matterhorn es tan majestuoso como implacable. “A pesar de la excepcional habilidad y experiencia de Kalie en terrenos técnicos de montaña, incluida su experiencia previa en el propio Matterhorn, todo lo que sabemos hasta ahora apunta a que sufrió una caída mientras descendía”, señalaron.

En el mensaje difundido en redes sociales, la madre y la hermana de McCrystal reconocieron: “A pesar de los esfuerzos de tantas personas durante las últimas semanas, la búsqueda no nos llevó hasta Kalie. Este no es el desenlace que ninguno de nosotros esperaba y es muy difícil de aceptar”.

También la describieron como una persona “increíblemente especial, que afrontaba la vida con una combinación de determinación y alegría”. Y concluyeron: “Su pérdida es algo que llevaremos con nosotros para siempre. Aunque deseábamos desesperadamente haber podido encontrarla, encontramos cierta paz al saber que estaba haciendo aquello que la hacía sentirse más viva hasta sus últimos momentos y que permanece entre las montañas, el lugar donde más en casa se sentía”.