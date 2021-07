Gerónimo Carolina, la historia de la primera persona no binaria con DNI argentino

El Gobierno nacional oficializó hoy la incorporación en el Documento Nacional de Identidad (DNI) la posibilidad de que las personas que no se reconocen dentro del sistema binario femenino/masculino puedan identificarse de esa manera con una tercera opción, que utilizará la letra “X”. En este contexto, Gerónimo Carolina González Devesa , un médico mendocino de 35 años, se convirtió en la primera persona del país en recibir su identificación con “no binario”, en la categoría sexo.

En el marco de una ceremonia encabezada por el presidente Alberto Fernández en el Museo del Bicentenario, en la Casa Rosada, se oficializó Decreto 476/2021 que dispone que el Registro Nacional de las Personas (Renaper) “deberá adaptar las características y nomenclaturas de los DNI y de los Pasaportes que emite, con exclusividad, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley Nº 26.743”, en referencia a la ley de identidad de género aprobada en la Argentina el 24 de mayo de 2012.

Tres años atrás comenzó la lucha de González Devesa con el DNI que ahora lo representa. En 2018, el joven se acercó a la abogada Eleonora Damm , doctora en Derecho y Bioética y subdirectora de Derechos Humanos de la Corte mendocina, porque quería avanzar con una cirugía de masculinización pectoral, pero la obra social no lo admitía sin una rectificación registral.

“Luego de que pudimos avanzar con la cirugía, Caro me contó que no quería hacer el cambio registral porque no se identificaba como varón ni mujer”, precisó la letrada a LA NACION, y detalló que ahí fue cuando le informó a González Devesa que existía la posibilidad de hacer una petición ante el Registro Civil de Mendoza.

Tras unos cuatro meses de espera, en noviembre de 2018, el gobierno de Mendoza del entonces mandatario Alfredo Cornejo, terminó por autorizar por decreto la partida de nacimiento sin consignación de sexo. “Fue histórico”, aseguró Damm, y remarcó: “Fue la primera partida sin consignación de sexo en la Argentina”.

Entonces, Damm y González Devesa dieron por comenzada la tarea de avanzar por el DNI. “Durante todo este tiempo luchamos”, precisó la letrada, quien detalló que tras el caso del joven médico, muchas otras peticiones similares comenzaron a surgir en registros civiles en todo el país.

Hoy, luego de tres años, el Gobierno nacional lo oficializó. “La X es un cambio muy grande en términos de derechos; es una ruptura del binarismo, implica un paso enorme en términos de identidad, jurídicos y como sociedad”, aseveró, al tiempo que destacó que la medida “conduce a un mundo al que podemos entrar todas las personas en respeto de derechos”.

Al ser consultada por posibles detractores de la iniciativa, Damm observó: “Tendríamos que llegar a un nivel de madurez social que, en la medida que a vos no te perjudican y a otro le permite vivir una vida mejor con su identidad... Nadie está obligando a nadie a cambiar su DNI. Es como la Ley de Matrimonio Igualitario y tantas otras leyes que amplían derechos, simplemente se garantizan derechos que como sociedad nos debíamos”.

Para la abogada, se trata de una victoria que pone a la Argentina “a la vanguardia en el reconocimiento de derechos”. “La lucha fue larga, pero valió la pena”, dijo, al tiempo que detalló a este medio que ya fue contactada por colegas en la región que aspiran a conquistar el mismo objetivo.

Por su parte, Gonzáles Devesa consideró el suceso “un paso histórico”. “Me llena de orgullo”, declaró, en diálogo con El Sol, y añadió: “Siento que, por primera vez en mis 35 años, voy a ser libre. Voy a dejar de dar explicaciones a la sociedad sobre mi identidad”.

Decreto 476/2021

La norma oficializada hoy, que lleva la firma de Alberto Fernández; del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; del ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro; y de la ministra de Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, indica que “se incorporará una tercera opción documentaria en la categoría ‘sexo’ en el DNI y el Pasaporte, con el fin de contemplar el derecho a la identidad de género respecto de aquellas personas que no se reconocen dentro del sistema binario femenino/masculino”.

“Resulta necesario establecer que pueda consignarse en el DNI así como en el Pasaporte Electrónico Argentino, en la zona reservada al ‘sexo’, y conforme el Documento OACI Nº 9303, las nomenclaturas ‘F, ‘M’ o ‘X’, saliendo así del esquema de posibilidades binarias que existían previo al dictado de la presente medida”, dice el texto del decreto.

“La nomenclatura ‘X’ en el campo ‘sexo’ comprenderá las siguientes acepciones: no binaria, indeterminada, no especificada, indefinida, no informada, autopercibida, no consignada; u otra acepción con la que pudiera identificarse la persona que no se sienta comprendida en el binomio masculino/femenino”, detalla la norma.

