Qué dijo Fernán Quirós cuando le mostraron la foto de Ginés González García

El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, sorprendió con elogios para Ginés González García cuando le mostraron en un programa de TV una foto del extitular de la cartera sanitaria nacional, eyectado de su cargo por el “vacunatorio vip”.

En una entrevista con TN, Quirós también opinó sobre el gobernador bonaerense, Axel Kicillof y su ministro Daniel Gollan. De los dos, cuestionó su “estilo de comunicación”. “Kicillof tiene un estilo muy paternalista, verticalista y de orden para la pandemia. Yo creo que para estos casos se necesita todo lo contrario. Se necesita empatía y acompañar a la sociedad. Hay que entender qué le pasa a la gente y acompañarla”, precisó Quirós.

El funcionario de Larreta se expresó en términos similares sobre Gollan. “En las decisiones operativas nos entendemos bien. Pero tiene un estilo de comunicación diferente al mío. Él prefirió contar todo el tiempo lo que hace la ciudad. Yo creo que lo que hay que hacer como funcionario es explicarle a la gente qué es lo que estamos haciendo”, agregó.

Cuando le mostraron la imagen de Ginés González García, Quirós reaccionó con algunos elogios. “Ha sido un gran constructor de equipos y es uno de los mejores sanitaristas del país. Tiene una trayectoria y me gustaría quedarme con esa imagen de él. El grave error que cometió lo ha dañado mucho, pero yo quisiera quedarme con esa historia que él tenía”, dijo el ministro.

Fernán Quirós también opinó que no es momento de discutir si se implementa o no un pasaporte sanitario porque “todavía no hemos ofrecido la posibilidad de vacunarse a todos los sectores de la población”. “El pasaporte sanitario se está implementando en países europeos con el objetivo de incentivar a la gente a que se vacune. Habrá que analizar cómo les funciona a ellos y con más gente vacunada ver si es plausible”, precisó.

Para el ministro, la tercera ola y la circulación comunitaria de la variante delta en la Argentina es inevitable. “Entró a más de 100 países y va a entrar acá también. El asunto es si nos agarra con más gente vacunada, y ahí vamos a tener muchos casos pero menos graves”, manifestó.

Ginés González García fue fotografiado en Madrid tras el vacunatorio vip

También habló sobre la segunda dosis de Sputnik V. “Entiendo la angustia de la gente. Lo que puedo decir es que desde la ciudad haremos todo lo posible y que ni bien las tengamos las aplicaremos y que si no las tenemos, estamos avanzando con un estudio sobre combinación de vacunas para ofrecer una alternativa”.

De esta forma, se refirió al estudio al que convocó la ciudad para analizar la viabilidad de aplicar una dosis de una vacuna y una segunda dosis de otra. “Hasta ahora, en los primeros días, los efectos adversos han sido los mismos que si se aplicara la misma vacuna. Pero tenemos que esperar a los 21 días”, comentó.

