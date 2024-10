Giro en el conflicto universitario: “Defender la educación, pero con clases”, así se vive hoy el reclamo en la UBA

Escuchar

Aunque ayer muchos estudiantes de facultades y universidades de gestión estatal nacional se reunieron en asambleas, con la intención de votar la toma de las instituciones, varias de ellas funcionan hoy con normalidad.

En la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) entran y salen alumnos. Apenas hay una clase pública en el hall de entrada. Son 13 alumnos y una profesora que escribe en la pizarra sobre una silla. No se puede entrar más allá, porque hay molinetes que escanean un código. Trabajadores de seguridad confirmaron a este medio que la institución no está tomada, sino en vigilia.

En las puertas hay pegados carteles con las caras de los diputados que el miércoles pasado blindaron el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario: María Eugenia Vidal (Pro), Agustín Fernández (Independencia), Facundo Correa Llano (LLA) y Beltrán Benedit (LLA) son solo algunos ejemplos entre los que votaron en contra o se ausentaron.

La asamblea de ayer estuvo compuesta por 800 estudiantes, un número grande, pero no representativo de los 40.000 que asisten a esta casa de estudios. Eugenia Córdoba, estudiante de enfermería y parte de la Juventud PTS, dijo sobre quienes afirman el normal funcionamiento: “Son las autoridades y la conducción del centro de estudiantes, desconociendo la asamblea de 800 alumnos”. Y agregó que las mismas autoridades sacaron el cartel que habían puesto anunciando la toma del edificio.

La Facultad de Ciencias Médicas funciona con normalidad esta mañana Pilar Camacho

Córdoba hacía referencia al comunicado que envió esta mañana el sector de prensa de la facultad, con aclaraciones del Cecim (Centro de Estudiantes) y de no docentes y docentes: “En horas de la tarde [de ayer] un grupo de aproximadamente 300 personas ingresó a nuestra dependencia, instalándose en los pasillos centrales de la facultad. Se identifican como agrupaciones de izquierda y de La Cámpora. Es necesario destacar que en ningún momento esta actitud interrumpió la actividad académica, la cual fue garantizada por las autoridades de esta casa de estudios”. También destacaron que esa medida “no representa la opinión de la mayoría” y que, a pesar de mantenerse en estado de alerta, hoy aseguran el funcionamiento.

Fuentes de la UBA remarcaron además que, en casos de tomas, estas no afectan el dictado de clases, algo que desde ayer se venía aclarando desde el sector estudiantil, dado que se establecían, en paralelo, las clases públicas.

En el caso de la Facultad de Derecho, aunque muchos comentaban que había sido declarada la toma, desde el centro de estudiantes corrigieron estas versiones y aclararon a LA NACION: “Hay clases con normalidad. Lo que se hizo ayer fue la vigilia, durante la que estuvimos hasta las 3 de la mañana, con el cartel en las escalinatas en defensa de la universidad pública. Eso finalizó y se va a seguir con todo el plan de acción; mañana vamos a estar con la radio abierta y el jueves, el paro de docentes y no docentes”.

Son algunos casos. Otras, como la Facultad de Ciencias Sociales, fueron efectivamente tomadas, según contaron miembros de distintas organizaciones políticas de alumnos. En este momento están teniendo clases públicas en el patio, con la intención de cortar la calle sobre el mediodía, cuando empieza a llegar más gente. La medida no tiene un plazo determinado. “Son todos los días”, afirmaron.

En la plaza Houssay convergen los reclamos de las facultades de Ciencias Médicas y Ciencias Económicas de la UBA Pilar Camacho

En el caso de Ciencias Económicas, que ayer realizó cursadas en la calle, cortando carriles de la Avenida Córdoba, hoy no hay muestras de acciones de fuerza. Personal de seguridad indicó que no se encuentra tomada y que todo “anda con normalidad”.

Fuentes del Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, comentaron a este medio: “En la mayoría de las universidades las clases se dictan y los exámenes se toman. Las manifestaciones que se observan y registran en redes sociales corresponden a lo que se conoce como ‘toma activa’, es decir, grupos minoritarios que protestan en alguna parte del edificio, mientras que la universidad funciona con normalidad”. Esto es ratificado por el alumnado y los centros de estudiantes, quienes contaron, como en el caso de Sociales, que en caso de haber parciales, pese a la toma se asignan aulas para que puedan rendirse.

Una alumna de Ciencias Médicas contó, también, que hasta el momento no hubo recorte de currículas por los paros docentes y no docentes –contando pasado mañana, serán seis en lo que va del cuatrimestre– y confirmó que las cursadas se desarrollan. De hecho, a las 10.30 empezó a dictarse una materia enfrente, en la Plaza Houssay. Tres grupos de estudiantes estaban allí cursando; en cada caso, había dos profesores al frente, uno sosteniendo una pizarra blanca no más grande de 50cm x 50cm. Para la clase de Genética, por ejemplo, los alumnos se sentaron en las gradas de cemento que rodean una cancha de voley. De fondo, sonaba bachata y cumbia: había gente jugando como parte de actividades recreativas que organiza el gobierno de la ciudad.

Por otro lado, una sede más combativa como es Filosofía y Letras, está dando clases sobre Puan, ocupando dos calles enteras, y se mantendrá así por lo menos hasta el lunes que viene. Al igual que en Sociales, en caso de rendirse un parcial, habilitan las aulas del establecimiento para que se lleve a cabo.

Clase abierta de la Facultad de Ciencias Médicas de la UBA Pilar Camacho

En el centro de estudiantes de Ciencias Económicas (Nuevo Espacio) confirmaron que la medida de fuerza no será la toma, sino clases públicas en diferentes franjas horarias. Respecto de la de ayer, detallaron que ya habían hablado con la Ciudad y la policía informando que tomarían un carril a partir de las 11 y cerca de las 17. Hoy van a hacer lo mismo en el horario de la tarde. También, como en Ciencias Médicas, van a dictarse algunos cursos en la Plaza Houssay. Esto es una medida por tiempo indefinido y no perjudica los exámenes que tengan que rendirse, lo que permite que los programas y cuestiones curriculares no se vean afectados, al garantizarse la cursada. Solo se interrumpe la actividad académica en el caso de los paros, como para todas las universidades. En estas situaciones, explicaron, varios docentes deciden dar clases virtuales. “Es una posibilidad que tienen todos a disposición”, remarcaron.

“La idea es hacer todos los días en una franja horaria [la clase pública]. Juntar tres o cuatro cursos que den en el mismo horario. Esto todos los días. Menos el jueves, que la facu no abre”, sostuvieron.

Mañana van a poner una carpa blanca en la plaza, se va a hacer una “volanteada” acompañando la medida. La idea es, sobre todo, mostrar el conflicto: el financiamiento y las paritarias docentes. “También, que le llegue el mensaje a la sociedad sobre lo que está pasando. En la facultad estamos todos de acuerdo, docentes, no docentes, estudiantes, que no es una medida positiva tomar la facultad. Creemos que se tiene que defender la educación pública, pero con clases”, enfatizaron.

Actividades en las facultades, una por una

Filosofía

Toma activa con clases públicas

14 h / Consejo Directivo (en Puan)

17 h / Reunión de los claustros (en Puan)

Arquitectura

12 h / Abrazo simbólico a la Facultad

Sociales

Toma activa con clases públicas hasta el viernes 18/10

Psicología

Toma activa con clases públicas hasta el viernes 18/10

Ingeniería

Toma activa con clases públicas

Farmacia y Bioquímica

Clases públicas