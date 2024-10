Conflicto universitario: los estudiantes decidirán esta tarde si toman facultades de la UBA

Escuchar

Las universidades públicas del país comienzan una nueva semana en la que la principal consigna es endurecer las posturas de la lucha por el financiamiento y las paritarias docentes y no docentes. Tras la ratificación del veto de la norma el miércoles pasado y del paro que se llevó a cabo en todo el país el jueves, con un acatamiento prácticamente total, hoy los estudiantes deciden cómo van a continuar las medidas de fuerza, en vistas de un nuevo cese de actividades anunciado para el jueves 17 próximo por el Frente Sindical de Universidades Nacionales.

Como paso previo, en varias sedes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) se realizarán asambleas esta tarde, entre las 16.30 y las 19, para votar que medidas se tomarán. Varios centros de estudiantes ya adelantaron que van a incluir la toma de facultades, clases públicas con cortes de calle, y, en algunos casos, vigilias desde esta noche. Además, entre hoy y el miércoles la decisión se va a replicarse en más de 100 facultades de todo el país, como en la Universidad Nacional de La Plata, la Universidad Tecnológica Nacional y la Universidad Nacional de Córdoba, entre otras.

En la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA ya se habla de toma y clases públicas con calles cortadas Fabián Marelli

En el caso de la UBA, la primera facultad en empezar con estas acciones fue Filosofía y Letras la semana pasada, en espera a la sesión del miércoles pasado en la que Diputados decidió blindar el veto. Hoy la asamblea comenzará a las 19. “Venimos haciendo clases públicas, pero ya quedó demostrado que con eso no alcanza, que en la Cámara de Diputados no podemos confiar, y tampoco como estudiantes confiamos mucho en las autoridades de las universidades”, opinó Luca Bonfante, secretario general del Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras (CEFyL).

Lo más probable, como en el resto de los casos, es que el voto confirme la toma. Sin expectativas después del veto a la ley, los estudiantes aglomerados en centros sostuvieron que, de todas formas, están “determinados a continuar con las medidas de fuerza”. Además, advirtieron: “Nos parece importante que haya un paro general para unir todas las luchas y expresar de forma contundente el rechazo a las políticas de este gobierno, no solo en materia de educación, sino en temas como jubilaciones, salarios, etc. El plan de acción va en ese camino. Sabemos muy bien que no nos podemos salvar solos, entonces nos parece fundamental la coordinación con otros sectores que la están peleando, y por eso hacemos una clara exigencia a la CGT para que convoque a un paro general”.

Por otro lado, en la Facultad de Ciencias Exactas “se va a votar la toma de la facultad, muy probablemente a favor”, afirmó Iñaki González, vocal del Centro de Estudiantes de Ciencias Exactas y Naturales (Cecen) por minoría. La medida comenzaría una vez que termine la asamblea de estudiantes, que tiene hora de inicioa las 16.30.

En la Facultad de Ciencias Sociales la reunión será a las 18 y, según dijo Lourdes Oliverio, que forma parte de una secretaría del centro de estudiantes y de la Juventud del PTS, es muy probable que adhieran a las tomas. “Entendemos que es una medida necesaria, que es urgente, que viene pasando en un montón de otras universidades del país. La idea es discutir otras medidas, como una nueva marcha universitaria, también una jornada de lucha el miércoles durante todo el día con cortes en diferentes calles, porque queremos visibilizar esto y porque si el veto ya había despertado mucho malestar en las universidades y en las facultades, los dichos de este fin de semana del Gobierno, más todavía. Decir que a la universidad solo van ricos es una ridiculez”, remarcó.

Otro ejemplo es el de la Facultad de Medicina, que, como sostuvo Eugenia Córdoba, estudiante de Enfermería y parte de la Juventud PTS, se tomará. “Hoy se votaría, además, un plan de acción para seguir durante esta semana y las siguientes”, agregó, y ante la consulta de este medio, aseguró que este no es un accionar “normal” de esa institución, ya que la última vez que se tomó una medida similar fue en una vigilia en 2018, cuando se discutía la ley por el aborto legal. “Hay mucha bronca, así que hay apoyo. Hoy esperamos una asamblea grande, con varios estudiantes no agrupados. Desde ya, es una tarea seguirla ampliando. Con los docentes, lo mismo. Sobre todo, su apoyo vendrá con clases públicas en las calles cercanas a la facultad”, agregó.

En la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU) realizarán una vigilia, que se organizará a la tarde, a partir de las 17.30, en una reunión que tiene en miras establecer un plan de acción “en defensa de la educación pública”, según anunció a través de sus redes sociales El Módulo, que tiene la conducción del Centro de Estudiantes de FADU (Cefadu). “Sabemos que, aunque el conflicto educativo sigue en pie, la cursada no da tregua y tenemos que preparar nuestras entregas. Por eso venite con tu ‘compa’ y terminen sus maquetas, diseños o proyectos junto a nosotrxs [Sic] mientras seguimos defendiendo la universidad pública”, se lee en varios posteos.

En Psicología, Martina Rapazioli, dirigente de En Clave Roja, afirmó, como el resto, que “está adelantado que habrá tomas y clases públicas”. Esto se confirmará a partir de las 18, cuando esperan una reunión masiva de estudiantes, y que, en caso de confirmarse, comenzarán esta misma noche. Las clases públicas, en este caso, empezarían mañana.

En el caso de la Facultad de Derecho, el centro de estudiantes convocó un acto –no a una asamblea–, en las escalinatas de la institución. Danel Bitchik, secretario general de la Nuevo Derecho, detalló: “El acto lo propusimos desde el Centro de Estudiantes, invitando a los diferentes representantes de docentes, graduados y no docentes, y lo que se va a leer es un comunicado que estamos consensuando, que también lo propusimos dentro de la conducción. Ahí va a haber diferentes medidas que se van a tomar. Por ahora no se está barajando la toma, sí va a haber diferentes acciones que van a ser visibles y que van a mostrar una facultad bastante activa”.

Esta postura genera la oposición de las agrupaciones más movilizadas, como enfatizó Evelin, del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (por la Juventud del PTS): “Nosotros vamos a plantear que se tiene que hacer una asamblea para decidir entre estudiantes cómo seguirla. Si nuestro centro no convoca, nos tendremos que autoconvocar. Y así lo haremos para defender nuestro derecho a la educación pública y el de las futuras generaciones. Los radicales son los mismos panqueques que se dieron vuelta y traicionaron a los jubilados en el Congreso, no podemos confiar nuestra organización en gente así”.

Mientras tanto, ya hay facultades que están siendo tomadas, como la Facultad de Psicología de la UNLP, Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán (que se reunieron a la mañana), y la Universidad Nacional de Quilmes.