Giro en la Provincia: abre la puerta a actividades presenciales en las escuelas

Los directivos de las escuelas pertenecientes a los distritos bonaerenses donde la presencialidad se encuentra suspendida temporalmente recibieron el lunes pasado un documento de la Dirección General de Educación y Cultura bonaerense llamado “Comunicado sobre continuidad de suspensión de clases presenciales” con un subtítulo “Escuelas abiertas”. Tanto el nombre como el contenido de este apartado generaron confusión entre los responsables de los establecimientos, muchos de quienes ahora atraviesan momentos de tensión con los inspectores educativos, que intentan acotar y minimizar las ambigüedades de la comunicación gubernamental.

“Las escuelas permanecerán abiertas para garantizar que la vinculación de los y las estudiantes con las instituciones no se interrumpa en el tiempo que dure la restricción a la presencialidad –se lee en la comunicación oficial–. Los equipos directivos planificarán dotaciones mínimas de docentes que, de manera rotativa y en forma ordenada y cuidada, organizarán y establecerán horarios de encuentro de manera presencial con las y los estudiantes considerados matrícula priorizada”.

El documento especifica qué alumnos y alumnas podrán participar de estas actividades: aquellos que tengan problemas de conectividad, los que no lograron cumplir con los objetivos de aprendizaje previstos del ciclo lectivo 2020 y los estudiantes con discapacidad. El comunicado no aclara cuántas horas deben durar los encuentros ni cuántas veces por semana pueden realizarse. Sí dice que el tiempo de actividad presencial deberá ser utilizado para explicar consignas o entregar materiales pedagógicos.

Podrán asistir, entre otros, chicos que no hayan alcanzado los conocimientos del año anterior Tomas Cuesta / LA NACION

Entre el asombro y la incertidumbre, algunos colegios ya comenzaron a definir de qué manera van a llevar a la práctica estas medidas, incluso aprovechando la ambigüedad del comunicado para sentar las bases de una presencialidad moderada.

“Vemos el documento como un avance, pero hay muchas cosas que no están claras. La falta de detalles está complicando nuestra relación con los inspectores –señala la directora de un colegio de zona norte que prefiere mantener el anonimato–. Para nosotros, son muchos los chicos de los grados más bajos, los que aprendieron lectoescritura y matemática de manera virtual, que tendrían que haber aprendido más el año pasado. Pensamos en priorizarlos, pero hoy empezaron los llamados de la inspección diciendo que solo pueden venir grupos muy reducidos y específicos y por menos de un ahora. Nosotros les respondimos que el comunicado no aclara eso”.

Turnos

Según fuentes de la Dirección General de Educación y Cultura bonaerense consultadas por LA NACION, los alumnos podrán participar de estos encuentros “por el tiempo que definan sus docentes, según un esquema de asignación de turnos”.

Desde que recibieron la noticia, los colegios afectados por la medida intentan resolver de qué manera instrumentar esta nueva modalidad, de modo que sea lo más provechosa posible para el alumnado y la institución. Muchos de ellos, incluso, han comenzado a enviar comunicados a sus comunidades educativas, anticipando que a partir de la semana que viene comenzarán con algún tipo de actividad de vinculación presencial.

“Estamos muy desorientados. Están sugiriendo una manera de presencialidad que no queda clara. Al mismo tiempo, las inspectoras nos imponen reglas que no figuran en el comunicado, como que los encuentros no pueden ser de más de cinco alumnos”, manifiesta el director de otro colegio del conurbano, que prefirió mantener el anonimato.